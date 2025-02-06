6 февраля в полуфинале Кубка английской лиги по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: в таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует с 56 очками.

Последние матчи: в первом полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпуль» уступил в гостях «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Команда Арне Слота в этой встрече была удивительно пассивна и почти не создавала опасных моментов.

При этом состав «Ливерпуля» был практически оптимальным. Единственный мяч в этой встрече был забит на исходе основного времени, когда дело плавно уже катилось к нулевой ничьей.

В АПЛ была гостевая победа над «Борнмутом» (2:0), а в ЛЧ поражение от ПСВ «Эйндховен» (2:3).

Не сыграют: под вопросом участие Александра-Арнольда (з).

Состояние команды: в этом сезоне из всех английских команд «Ливерпуль» показывает самый качественный и стабильный футбол. Мерсисайдцы по праву возглавляют таблицу АПЛ и очень мощно выступили на общем этапе Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» сейчас выглядит идеально сбалансированной машиной без слабых мест, главной его проблемой является иногда чрезвычайная расслабленность и низкая реализация моментов, с остальным, в том числе и характером, у команды все на высшем уровне.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» проваливает сезон и идет только на 14-м месте в таблице АПЛ с 27 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первом полуфинале против «Ливерпуля» (1:0) «шпоры» прыгнули выше головы и одержали неожиданную победу, забив в самом конце встречи.

Автором единственного гола стал шведский полузащитник Бергвалл. Также это был первый матч за «Тоттенхэм» чешского голкипера Антонина Кински-младшего, который выдал очень яркий дебютный поединок и не позволил забить.

В АПЛ была гостевая победа над «Брентфордом» (2:0), а ранее в ЛЕ над «Эльфсборгом» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Викарио (в), Дрэгушин (з), Ромеро (з), Удоджи (з), Джонсон (п), Одобер (п), Соланке (н).

Состояние команды: целый сезон «Тоттенхэм» преследуют травмы, в обороне вообще постоянно выбывает то один защитник, то другой. В последних играх в центре обороны действует пара Дэвис-Грэй.

Первый номинально левый защитник, а второй вообще центральный полузащитник, но главному тренере Анге Постекоглу приходится использовать их не на своих позициях. Понятно, надежности обороне это не придает. В 24 матчах АПЛ «Тоттенхэм» пропустил 37 мячей.

Статистика для ставок

В первом матче КАЛ «Тоттенхэм» дома был сильнее со счетом 1:0

В первом круге этого сезона АПЛ «Ливерпуль» в гостях выиграл (6:3)

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» выиграл на своем поле (2:1), но уступил в гостях (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ливерпуля» дают 1,27, а на «Тоттенхэм» — 9,80, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,25, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,69.

Прогноз: сейчас «Ливерпуль» на голову сильнее «Тоттенхэма» и должен одержать уверенную победу. Все лидеры хозяев в строю, Слот быстро подобрал к ним ключи и отлично варьирует составом при необходимости.

У «Тоттенхэма» переполнен лазарет, особенно большие проблемы в центре обороны, где приходится играть футболистам другого амплуа. Также есть и немалые потери в атакующей линии.

Основная ставка: победа «Ливерпуля» с форой -2 за 2,02.

Прогноз: также можно сделать более рисковый прогноз, что гости не смогут поразить ворота «Ливерпуля». Шансы на это достаточно велики.

Дополнительная ставка: «Тоттенхэм» не забьет за 2,70.