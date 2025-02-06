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    «Ливерпуль» уверенно выйдет в финал Кубка лиги

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.02) и прогноз на Кубок английской лиги 6 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
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    Мохамед Салах
    6 февраля в полуфинале Кубка английской лиги по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 06 Февраля 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: в таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует с 56 очками.

    Последние матчи: в первом полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпуль» уступил в гостях «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Команда Арне Слота в этой встрече была удивительно пассивна и почти не создавала опасных моментов.

    Ливерпуль — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    При этом состав «Ливерпуля» был практически оптимальным. Единственный мяч в этой встрече был забит на исходе основного времени, когда дело плавно уже катилось к нулевой ничьей.

    В АПЛ была гостевая победа над «Борнмутом» (2:0), а в ЛЧ поражение от ПСВ «Эйндховен» (2:3).

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    • Не сыграют: под вопросом участие Александра-Арнольда (з).

    Состояние команды: в этом сезоне из всех английских команд «Ливерпуль» показывает самый качественный и стабильный футбол. Мерсисайдцы по праву возглавляют таблицу АПЛ и очень мощно выступили на общем этапе Лиге чемпионов.

    «Ливерпуль» сейчас выглядит идеально сбалансированной машиной без слабых мест, главной его проблемой является иногда чрезвычайная расслабленность и низкая реализация моментов, с остальным, в том числе и характером, у команды все на высшем уровне.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» проваливает сезон и идет только на 14-м месте в таблице АПЛ с 27 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в первом полуфинале против «Ливерпуля» (1:0) «шпоры» прыгнули выше головы и одержали неожиданную победу, забив в самом конце встречи.
    Автором единственного гола стал шведский полузащитник Бергвалл. Также это был первый матч за «Тоттенхэм» чешского голкипера Антонина Кински-младшего, который выдал очень яркий дебютный поединок и не позволил забить.

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    В АПЛ была гостевая победа над «Брентфордом» (2:0), а ранее в ЛЕ над «Эльфсборгом» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Викарио (в), Дрэгушин (з), Ромеро (з), Удоджи (з), Джонсон (п), Одобер (п), Соланке (н).

    Состояние команды: целый сезон «Тоттенхэм» преследуют травмы, в обороне вообще постоянно выбывает то один защитник, то другой. В последних играх в центре обороны действует пара Дэвис-Грэй.

    Первый номинально левый защитник, а второй вообще центральный полузащитник, но главному тренере Анге Постекоглу приходится использовать их не на своих позициях. Понятно, надежности обороне это не придает. В 24 матчах АПЛ «Тоттенхэм» пропустил 37 мячей.

    Статистика для ставок

    • В первом матче КАЛ «Тоттенхэм» дома был сильнее со счетом 1:0

    • В первом круге этого сезона АПЛ «Ливерпуль» в гостях выиграл (6:3)

    • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» выиграл на своем поле (2:1), но уступил в гостях (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ливерпуля» дают 1,27, а на «Тоттенхэм» — 9,80, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

    Тотал меньше 3,5 идет за 2,25, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,69.

    Прогноз: сейчас «Ливерпуль» на голову сильнее «Тоттенхэма» и должен одержать уверенную победу. Все лидеры хозяев в строю, Слот быстро подобрал к ним ключи и отлично варьирует составом при необходимости.

    У «Тоттенхэма» переполнен лазарет, особенно большие проблемы в центре обороны, где приходится играть футболистам другого амплуа. Также есть и немалые потери в атакующей линии.

    Основная ставка: победа «Ливерпуля» с форой -2 за 2,02.

    Прогноз: также можно сделать более рисковый прогноз, что гости не смогут поразить ворота «Ливерпуля». Шансы на это достаточно велики.

    Дополнительная ставка: «Тоттенхэм» не забьет за 2,70.

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    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.02.2025. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» уверенно выйдет в финал Кубка лиги
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