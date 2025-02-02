2 февраля пройдет в 24-м туре английский Премьер-лиги пройдет лондонское дерби, в котором «Брентфорд» на своем стадионе примет «Тоттенхэм». Начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: Эта лондонская команда с 31 баллом разместилась в середине турнирной таблице, находясь на значительном расстоянии и от еврозоны, и от зоны вылета.

«Брентфорд» выиграл девять матчей из 23 проведенных, десять раз уступал и расписал четыре мировых исхода, разница мячей составляет 42:40.

Последние матчи: «Пчелы» в предыдущем туре чемпионата Англии в поединке дерби в гостях смогли одолеть «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. А в двух предыдущих игровых днях премьер-лиги они поделили дома очки с «Манчестер Сити» 2:2 и потерпели фиаско в родных стенах от «Ливерпуля» 0:2.

Не сыграют: Основные потери команды — Арон Хики и Джошуа Да Силва.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Брентфорд» за четыре предыдущих поединка первенства страны смог выиграть два из них, оба раза одолев на выезде команды, которые ниже в таблице. В двух же других встречах данного отрезка лондонцы уступили дома 0:2 лидирующему «Ливерпулю» и сыграли вничью 2:2 с «Ман Сити» в родных стенах. До этой же серии команда имела 5-матчевую серию без викторий во всех турнирах, где четыре раза проиграла и раз сыграла вничью.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Данный же столичный коллектив с 27 набранными очками идет в нижней части турнирки, опережая на восемь пунктов зону вылета.

«Тоттенхэм» отпраздновал всего семь викторий, три поединка свел миром и аж 13 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 46:37.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «шпоры» на своем поле разгромили со счетом 3:0 шведский «Эльфсборг» в основной сетке Лиге Европы и без проблем вышли в плей-офф. А вот в чемпионате они выступают плохо и проиграли в четырех предыдущих своих играх. В прошлом туре дома уступили со счетом 1:2 аутсайдеру «Лестеру».

Не сыграют: У команды лазарет переполнен и среди этих потерь выделим отсутствие Доминика Соланке и Кристиана Ромеро.

Состояние команды: В рамках английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» выступает очень скромно в последнем отрезке и сейчас у него 7-матчевая безвыигрышная серия. В данном отрезке лондонцы расписали одну мировую и шесть раз уходили с поля поверженными, но лишь в одном случае не смогли забить. Выиграть же в чемпионате Англии «шпоры» смогли только раз за 11 предыдущих игр, да и то одолеть удалось безнадежного аутсайдера «Саутгемптон».

Статистика для ставок

«Брентфорд» уступил лишь раз за минувшие четыре матча чемпионата при двух выигрышах

В АПЛ «Тоттенхэм» проиграл шесть из семи предыдущих встреч при одной мировой

В первом круге «шпоры» победили 3:1. И этот матч стал пятым подряд результативным в противостоянии данных клубов

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 2.04, победа «Тоттенхэма» — 3.35, ничья — 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.

Прогноз: Ожидаем от данного противостояния весьма верхового исхода, так как и в играх между собой, и в текущем сезоне данные команды очень результативны.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 за 1.88.

Прогноз: И также рискнем здесь еще поставить на выигрыш «Тоттенхэма», который вполне удачно играет против «шпор» и будет сверхнастроен прервать негативную серию в АПЛ.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.35.