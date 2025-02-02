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    Прервет ли «Тоттенхэм» негативную серию в АПЛ?

    «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 2 февраля 2025 года

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    «Тоттенхэм»
    2 февраля пройдет в 24-м туре английский Премьер-лиги пройдет лондонское дерби, в котором «Брентфорд» на своем стадионе примет «Тоттенхэм». Начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Февраля 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: Эта лондонская команда с 31 баллом разместилась в середине турнирной таблице, находясь на значительном расстоянии и от еврозоны, и от зоны вылета.

    «Брентфорд» выиграл девять матчей из 23 проведенных, десять раз уступал и расписал четыре мировых исхода, разница мячей составляет 42:40.

    Брентфорд — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Пчелы» в предыдущем туре чемпионата Англии в поединке дерби в гостях смогли одолеть «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. А в двух предыдущих игровых днях премьер-лиги они поделили дома очки с «Манчестер Сити» 2:2 и потерпели фиаско в родных стенах от «Ливерпуля» 0:2.

    Не сыграют: Основные потери команды — Арон Хики и Джошуа Да Силва.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Брентфорд» за четыре предыдущих поединка первенства страны смог выиграть два из них, оба раза одолев на выезде команды, которые ниже в таблице. В двух же других встречах данного отрезка лондонцы уступили дома 0:2 лидирующему «Ливерпулю» и сыграли вничью 2:2 с «Ман Сити» в родных стенах. До этой же серии команда имела 5-матчевую серию без викторий во всех турнирах, где четыре раза проиграла и раз сыграла вничью.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Данный же столичный коллектив с 27 набранными очками идет в нижней части турнирки, опережая на восемь пунктов зону вылета.

    «Тоттенхэм» отпраздновал всего семь викторий, три поединка свел миром и аж 13 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 46:37.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «шпоры» на своем поле разгромили со счетом 3:0 шведский «Эльфсборг» в основной сетке Лиге Европы и без проблем вышли в плей-офф. А вот в чемпионате они выступают плохо и проиграли в четырех предыдущих своих играх. В прошлом туре дома уступили со счетом 1:2 аутсайдеру «Лестеру».

    Не сыграют: У команды лазарет переполнен и среди этих потерь выделим отсутствие Доминика Соланке и Кристиана Ромеро.

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    Состояние команды: В рамках английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» выступает очень скромно в последнем отрезке и сейчас у него 7-матчевая безвыигрышная серия. В данном отрезке лондонцы расписали одну мировую и шесть раз уходили с поля поверженными, но лишь в одном случае не смогли забить. Выиграть же в чемпионате Англии «шпоры» смогли только раз за 11 предыдущих игр, да и то одолеть удалось безнадежного аутсайдера «Саутгемптон».

    Статистика для ставок

    • «Брентфорд» уступил лишь раз за минувшие четыре матча чемпионата при двух выигрышах

    • В АПЛ «Тоттенхэм» проиграл шесть из семи предыдущих встреч при одной мировой

    • В первом круге «шпоры» победили 3:1. И этот матч стал пятым подряд результативным в противостоянии данных клубов

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 2.04, победа «Тоттенхэма» — 3.35, ничья — 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.

    Прогноз: Ожидаем от данного противостояния весьма верхового исхода, так как и в играх между собой, и в текущем сезоне данные команды очень результативны.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 за 1.88.

    Прогноз: И также рискнем здесь еще поставить на выигрыш «Тоттенхэма», который вполне удачно играет против «шпор» и будет сверхнастроен прервать негативную серию в АПЛ.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.35.

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    «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Тоттенхэм» негативную серию в АПЛ?
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