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    «НАК Бреда» быстро добьется своего

    «НАК Бреда» — «Хераклес». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Эредивизия, 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «НАК Бреда» — «Хераклес»
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    «НАК Бреда»
    31 января в 21-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НАК Бреда» и «Хераклес». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «НАК Бреда» — «Хераклес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 31 Января 2025 года

    НАК Бреда

  • Нидерланды. Эредивизия
    •  НАК Бреда 22:00 Хераклес

    Хераклес

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «НАК Бреда»

    Турнирное положение: «НАК Бреда» бьется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «НАК Бреда» отстает от 8 позиции лишь по дополнительным показателям. А вот отличилась команда 25 забитыми мячами в 20 матчах чемпионата Нидерландов.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила ПСВ.

    А вот до того команда нанесла поражение «Твенте» (2:1). При этом поединок с «Херенвеном» завершился досадной коллизией (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «НАК Бреда» забила 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «НАК Бреда» крепка, однако стабильностью не блещет. Команда пропускает в среднем почти 2 гола за матч.

    Матчи с «Хераклесом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «НАК Бреда» победила 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается запрыгнуть в заветную восьмерку.

    «Хераклес»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Хераклес» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 20 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она не смогла одолеть «Гронинген» (1:1).

    До того команда подписала мировую еще и с «Утрехтом» (1:1). А вот поединок с «Алмере Сити» завершился уверенной победой (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Лука Куленович — травмирован.

    Состояние команды: «Хераклес» проводит весьма продуктивный этап. Зато команда на 3 очка оторвалась от опасной зоны.

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    При этом «Хераклес» в среднем забивает чаще гола за матч. Зато серия без поражений выросла уже до 5 поединков.

    Команда до двух последних ничьих победила 2 раза кряду. Причем в тех поединках она не пропустила в свои ворота ни разу.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только команде срочно нужно прибавлять в плане надежности тылов.

    Статистика для ставок

    • «Хераклес» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чуть реже 2 голов за матч

    • «НАК Бреда» уступила «Хераклесу» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «НАК Бреда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «НАК Бреда» бьется за выход в еврокубки, и явно начнет поединок с активных атакующих акций.

    Номинальные хозяева всеми силами пытаются попасть в топ-8, да и оппонент пропускает многовато.

    Ставка: Победа «НАК Бреды» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    «НАК Бреда» — «Хераклес»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. «НАК Бреда» быстро добьется своего
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