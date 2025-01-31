31 января в 30-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Блэкберн» и «Престо Норт Энд». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Престон Норт Энд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Блэкберн»

Турнирное положение: сейчас «Блэкберн» идет на седьмом месте в таблице Чемпионшипа с 42 очками.

Последние матчи: в 29-м туре подопечные Джона Юстаса уступили в гостях «Бристоль Сити» со счетом 1:2. Первый тайм завершился вничью со счетом 1:1.

Единственный мяч за «Блэкберн» забил австриец Вайманн на 40-й минуте. Вторая половина матча проходила в равной борьбе, но удача улыбнулась «Бристоль Сити», который смог забить в концовке встречи.

Ранее было поражение дома от «Ковентри» (0:2) и «Оксфорда» (0:1) в гостях.

Не сыграют: травмированы — Уортон (з), Пикеринг (з), Картер (з), Тронстад (п), Охаши (н).

Состояние команды: после трех поражений подряд «Блэкберн» покинул зону стыковых матчей за выход в АПЛ. Перед началом сезона никто не ожидал от известного в недавнем прошлом клуба таких результатов.

Все последние успехи связаны с назначением 45-летнего Джона Юстаса в феврале 2024 года, который при довольно скромном финансировании смог создать очень боеспособный и колючий коллектив, который не испытывает пиетета к сопернику.

«Престон Норт Энд»

Турнирное положение: после 29 матчей «Престон Норт Энд» идет на 15-й позиции в таблице Чемпионшипа с 37 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 29-м туре «Престон Норт Энд» смог победить на своем поле «Мидлсбро» со счетом 2:1, претендующий на выход в АПЛ. Первый тайм остался за «Престоном», единственный мяч забил Тордарсон.

В начале второго тайма соперник смог отыграться, имел шансы выйти вперед, но концовка осталась за «Престоном», который смог забить на 78-й минуте после точного удара Рийса.

До этого была гостевая победа над «Уотфордом» (2:1) и ничья с «Лутоном» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Хьюз (з), Уотмуг (з), Брэди (п), Поттс (п).

Состояние команды: в 2025 году команда Поля Хеккингботтома пока не знает поражений, взяв 8 очков в четырех матчах Чемпионшипа и пройдя в Кубке Англии «Чарльтон» (2:1).

Тренерскому штабу удалось наладить игру в обороне, которая хромала в первой части сезона. Как результат, место в середине турнирной таблицы Чемпионшипа на удалении от опасной зоны.

Статистика для ставок

В первом круге была нулевая ничья (0:0)

В прошлом сезоне «Престон» в гостях выиграл (2:1), а дома поделил очки (1:1)

В позапрошлом сезоне также была гостевая победа «Престона» (4:1) и ничья на своем поле (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Блэкберна» дают 2,07, а на «Престон Норт Энд» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,32.

Прогноз: после серии неудач «Блэкберну» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками, идя большими силами в атаку в надежде взять три очка.

«Престон» играет в контратакующем стиле, поэтому получит шансы наказать соперника в быстрой контратаке и не один раз. Матч должен получиться результативным. В составе хозяев есть кому забивать (Кантуэлл, Трэвис).

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,74.

Прогноз: также можно взять гораздо более рисковый вариант с победой «Блэкберна», пора ему уже брать три очка.

Дополнительная ставка: «Блэкберн» выиграет плюс тотал больше 2,5 за 3,90.