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    Хозяевам пора возвращаться к победам

    «Блэкберн» — «Престон Норт Энд». Ставка (к. 1.74) и прогноз на английский Чемпионшип 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Престон Норт Энд»
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    Тодд Кантуэлл
    31 января в 30-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Блэкберн» и «Престо Норт Энд». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Престон Норт Энд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 31 Января 2025 года

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 23:00 Престон Норт Энд

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •

    «Блэкберн»

    Турнирное положение: сейчас «Блэкберн» идет на седьмом месте в таблице Чемпионшипа с 42 очками.

    Последние матчи: в 29-м туре подопечные Джона Юстаса уступили в гостях «Бристоль Сити» со счетом 1:2. Первый тайм завершился вничью со счетом 1:1.

    Блэкберн Роверс — Престон Норт Энд: коэффициенты букмекеров

    Единственный мяч за «Блэкберн» забил австриец Вайманн на 40-й минуте. Вторая половина матча проходила в равной борьбе, но удача улыбнулась «Бристоль Сити», который смог забить в концовке встречи.

    Ранее было поражение дома от «Ковентри» (0:2) и «Оксфорда» (0:1) в гостях.

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    • Не сыграют: травмированы — Уортон (з), Пикеринг (з), Картер (з), Тронстад (п), Охаши (н).

    Состояние команды: после трех поражений подряд «Блэкберн» покинул зону стыковых матчей за выход в АПЛ. Перед началом сезона никто не ожидал от известного в недавнем прошлом клуба таких результатов.

    Все последние успехи связаны с назначением 45-летнего Джона Юстаса в феврале 2024 года, который при довольно скромном финансировании смог создать очень боеспособный и колючий коллектив, который не испытывает пиетета к сопернику.

    «Престон Норт Энд»

    Турнирное положение: после 29 матчей «Престон Норт Энд» идет на 15-й позиции в таблице Чемпионшипа с 37 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 29-м туре «Престон Норт Энд» смог победить на своем поле «Мидлсбро» со счетом 2:1, претендующий на выход в АПЛ. Первый тайм остался за «Престоном», единственный мяч забил Тордарсон.

    В начале второго тайма соперник смог отыграться, имел шансы выйти вперед, но концовка осталась за «Престоном», который смог забить на 78-й минуте после точного удара Рийса.

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    До этого была гостевая победа над «Уотфордом» (2:1) и ничья с «Лутоном» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Хьюз (з), Уотмуг (з), Брэди (п), Поттс (п).

    Состояние команды: в 2025 году команда Поля Хеккингботтома пока не знает поражений, взяв 8 очков в четырех матчах Чемпионшипа и пройдя в Кубке Англии «Чарльтон» (2:1).

    Тренерскому штабу удалось наладить игру в обороне, которая хромала в первой части сезона. Как результат, место в середине турнирной таблицы Чемпионшипа на удалении от опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была нулевая ничья (0:0)

    • В прошлом сезоне «Престон» в гостях выиграл (2:1), а дома поделил очки (1:1)

    • В позапрошлом сезоне также была гостевая победа «Престона» (4:1) и ничья на своем поле (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Блэкберна» дают 2,07, а на «Престон Норт Энд» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,32.

    Прогноз: после серии неудач «Блэкберну» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками, идя большими силами в атаку в надежде взять три очка.

    «Престон» играет в контратакующем стиле, поэтому получит шансы наказать соперника в быстрой контратаке и не один раз. Матч должен получиться результативным. В составе хозяев есть кому забивать (Кантуэлл, Трэвис).

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,74.

    Прогноз: также можно взять гораздо более рисковый вариант с победой «Блэкберна», пора ему уже брать три очка.

    Дополнительная ставка: «Блэкберн» выиграет плюс тотал больше 2,5 за 3,90.

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    «Блэкберн» — «Престон Норт Энд»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. Хозяевам пора возвращаться к победам
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