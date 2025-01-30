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    «Рейнджерс» окажется сильнее «Юниона»

    «Рейнджерс» — «Юнион». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Лига Европы, 30 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Юнион»
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    «Рейнджерс»
    Шотландский «Рейнджерс» на своем поле примет бельгийский «Юнион» в заключительном 8-м туре основного этапа Лиги Европы. Поединок пройдет 30 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Юнион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Юнион

    Юнион

  • Брюссель
    •

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: Шотландская команда с 11 набранными пунктами идет на 13 месте в таблице и уже точно выйдет в плей-офф, так как опережает 25 строку на четыре балла.

    «Рейнджерс» выиграли три поединка из семи проведенных, а также по два раза играли вничью и уступали, разница мячей составляет 14:9.

    Последние матчи: Коллектив из Глазго в прошлом туре Лиги Европы потерпел гостевое фиаско от английского «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, упустив ничью уже в компенсированное к игре время. После этого он на выезде одолел «Данди Юнайтед» 3:1 в чемпионате страны, где он идет вторым.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Рейнджерс» за свои предыдущие девять встреч с учетом всех соревнований проиграл только раз, уступив как раз в этом турнире. В остальных же восьми поединках данного отрезка «плюшевые мишки» расписали три мировые и отпраздновали пять викторий, все которые пришлись на матчи внутренней арены.

    К слову, в Лиге Европы шотландцы на своем поле смогли выиграть только один поединок из трех сыгранных.

    «Юнион»

    Турнирное положение: Бельгийский коллектив имеет столько же очков в активе, но идет на пару строк в таблице ниже.

    «Юнион» добыл три виктории, дважды уступал и два раза играл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 7:6.

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    • Последние матчи: Команда из Брюсселя в прошлом туре Лиги Европы на своем поле нанесла поражение португальской «Браге» со счетом 2:1, пропустив при этом первыми. А затем она разгромила «Беерсхот» со счетом 4:0 в матче чемпионата Бельгии, в котором идет на третьем месте.

    Не сыграют: Кристиан Берджесс и Коки Мачида будут отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «Юнион» выиграл свои четыре предыдущие проведенные встречи, но три из них пришлись на матчи внутренней арены. Причем за весь данный отрезок «желто-синие» пропустили только два гола, а забить смогли аж девять мячей.

    Уступили же брюссельцы только раз за минувшие 17 игр в учетом всех соревнований, да и то это фиаско пришлось на поединок Кубка Бельгии.

    В гостевых же встречах Лиги Европы бельгийский коллектив проиграл две игры из трех при одном выигрыше.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджерс» выиграли в ЛЕ лишь один матч из четырех предыдущих

    • «Юнион» вышел победителем из трех последних встреч в ЛЕ

    • Между собой эти клубы провели два поединка, обменявшись в них домашними викториями — 3:0 и 0:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рейнджерс» — 2.19, победа «Юниона» — 3.25, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на викторию шотландского клуба, ведь он не так давно дома уже обыгрывал «Юнион», который к тому же в гостевых матчах данной ЛЕ выступает не лучшим образом.

    Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» за 2.19.

    Прогноз: И еще прогнозируем здесь голевой поединок, ведь обе команды наверняка будут нацелены улучшить свое турнирное положение, поэтому должны преуспеть в атаке.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.08.

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    «Рейнджерс» — «Юнион»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. «Рейнджерс» окажется сильнее «Юниона»
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