Шотландский «Рейнджерс» на своем поле примет бельгийский «Юнион» в заключительном 8-м туре основного этапа Лиги Европы. Поединок пройдет 30 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Юнион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Шотландская команда с 11 набранными пунктами идет на 13 месте в таблице и уже точно выйдет в плей-офф, так как опережает 25 строку на четыре балла.

«Рейнджерс» выиграли три поединка из семи проведенных, а также по два раза играли вничью и уступали, разница мячей составляет 14:9.

Последние матчи: Коллектив из Глазго в прошлом туре Лиги Европы потерпел гостевое фиаско от английского «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, упустив ничью уже в компенсированное к игре время. После этого он на выезде одолел «Данди Юнайтед» 3:1 в чемпионате страны, где он идет вторым.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рейнджерс» за свои предыдущие девять встреч с учетом всех соревнований проиграл только раз, уступив как раз в этом турнире. В остальных же восьми поединках данного отрезка «плюшевые мишки» расписали три мировые и отпраздновали пять викторий, все которые пришлись на матчи внутренней арены.

К слову, в Лиге Европы шотландцы на своем поле смогли выиграть только один поединок из трех сыгранных.

«Юнион»

Турнирное положение: Бельгийский коллектив имеет столько же очков в активе, но идет на пару строк в таблице ниже.

«Юнион» добыл три виктории, дважды уступал и два раза играл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 7:6.

Последние матчи: Команда из Брюсселя в прошлом туре Лиги Европы на своем поле нанесла поражение португальской «Браге» со счетом 2:1, пропустив при этом первыми. А затем она разгромила «Беерсхот» со счетом 4:0 в матче чемпионата Бельгии, в котором идет на третьем месте.

Не сыграют: Кристиан Берджесс и Коки Мачида будут отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: «Юнион» выиграл свои четыре предыдущие проведенные встречи, но три из них пришлись на матчи внутренней арены. Причем за весь данный отрезок «желто-синие» пропустили только два гола, а забить смогли аж девять мячей.

Уступили же брюссельцы только раз за минувшие 17 игр в учетом всех соревнований, да и то это фиаско пришлось на поединок Кубка Бельгии.

В гостевых же встречах Лиги Европы бельгийский коллектив проиграл две игры из трех при одном выигрыше.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» выиграли в ЛЕ лишь один матч из четырех предыдущих

«Юнион» вышел победителем из трех последних встреч в ЛЕ

Между собой эти клубы провели два поединка, обменявшись в них домашними викториями — 3:0 и 0:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рейнджерс» — 2.19, победа «Юниона» — 3.25, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.25 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на викторию шотландского клуба, ведь он не так давно дома уже обыгрывал «Юнион», который к тому же в гостевых матчах данной ЛЕ выступает не лучшим образом.

Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» за 2.19.

Прогноз: И еще прогнозируем здесь голевой поединок, ведь обе команды наверняка будут нацелены улучшить свое турнирное положение, поэтому должны преуспеть в атаке.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.08.