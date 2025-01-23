23 января на общем этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Айнтрахт» Ф — «Ференцварош». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Ф — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Ф

Турнирное положение: сейчас «Айнтрахт» занимает шестое место в таблице общего этапа Лиги Европы с 13 очками.

Последние матчи: в18-м туре немецкой Бундеслиги команда Дино Топмеллера уверенно победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 даже без своего лидера Мармуша.

Уже на 18-й минуте Юго Экитике замкнул классный прострел с фланга защитника Кристенсена. После этого, «Айнтрахт» владел инициативой на поле и довел матч до победы.

В добавленное время второй мяч забил молодой Хейлунн.

Ранее был домашний разгром «Фрайбурга» (4:1) и победа в гостях над «Санкт-Паули» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Эбимбе (п).

Состояние команды: даже уход главной звезды и лидера клуба Омара Мармуша пока не сильно сказался на «Айнтрахте». Без египтянина «орлы» выглядели очень цельно, а роль лидера в атаке взял на себя Экитике.

«Айнтрахт» является очень молодой, резвой и бегущей командой, со своим стилем игры, отлично использует свободное пространство, при необходимости легко подстраивается под соперника. Пока это полностью проект Топмеллера-младшего.

«Ференцварош»

Турнирное положение: после 6 туров «Ференцварош» располагается на 16-й позиции с 9 очками в таблице общего этапа Лиги Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: в шестом туре Лиги Европы венгерский клуб потерпел разгромное поражение в гостях от греческого ПАОК со счетом 0:5.

В тот вечер у «Ференцвароша» ничего не получалось и разгром стал абсолютно заслуженным. Уже к 29-й минуте команда уступила с разницей в два мяча.

Недавно «Ференцварош» провел две товарищеских встречи. Сначала была ничья с «Пройссен Мюнстер» (0:0), а затем поражение от «Пяста» (0:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: чемпионат Венгрии возобновится только в начале февраля, а сейчас команда играет лишь товарищеские встречи, которые по накалу никак не могут сравниться с официальными.

Понятно, что «Ференцварош» находится сейчас не в лучшем состоянии, а в двух последних играх выглядел очень блекло и не смог забить ни одного гола.

Статистика для ставок

Никогда ранее между собой соперники не встречались

«Айнтрахт» выиграл все три матча в 2025 году с общей разницей 7-1

В Лиге Европы «Ференцварош» имеет разницу 11-10 после 6 туров и 9 набранных очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Айнтрахта» Ф дают 1,65, а на «Ференцварош» — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 3 и тотал больше 3 можно взять по равной линии за 1,90.

Прогноз: немецкий клуб сейчас на ходу, заметно сильнее по составу и по качеству игры, к тому же играет на домашнем стадионе, где очень силен. «Ференцварош» пока не провел ни одного официального матча и, скорее всего, потерпит поражение.

Основная ставка: победа «Айнтрахта» с форой -1 за 2,04.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа «Айнтрахта» с форой -1,5 за 2,70.