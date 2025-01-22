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    Сохранит ли «Шахтер» шансы на плей-офф Лиги чемпионов?

    «Шахтер» — «Брест». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига чемпионов, 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Брест»
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    Абдалла Сима
    22 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «Шахтер» на своем поле сыграет против «Бреста». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Января 2025 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:45 Брест

    Брест

  • Лига чемпионов. Этап лиги
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    «Шахтер»

    Турнирное положение: «Шахтер» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 27-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала четыре балла и на столько же очков отстает от зоны стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира, которая ограничивается 9-24-м местами.

    Шахтёр Д — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был товарищеским, «Шахтер» на нейтральном поле одержал победу над болгарским «Лудогорцем» (4:0).

    В украинском чемпионате клуб по итогам 16-ти матчей находится на третьем месте с отставанием в 10 пунктов от лидера «Динамо» Киев и на пять очков от второй «Александрии», которые провели на один матч больше.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые были товарищескими, «Шахтер» выиграл после двух кряду поражений в официальных матчах.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, соперник превосходит их в классе, а также находится в лучшем игровом тонусе.

    Александр Зубков — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает седьмую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8).

    Команда набрала 13 баллов и лишь на один пункт опережает зону стыковых матчей турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на французский чемпионат, «Брест» на выезде одержал победу над «Ренном» (2:1).

    В Лиге 1 коллектив по итогам 18-ти поединков находится на девятой позиции, лишь на четыре очка отставая от зоны еврокубков, а также на восемь пунктов опережая зону плей-офф за выживание.

    Не сыграют: травмированы — Айдара, Амави, Ле Кардиналь, Мартен, Кулибали и Локо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах «Брест» три раза выиграл, а в семи последних поединках победил шесть раз при одном поражении.

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    Такие результаты сулят гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Абдалла Сима — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Шахтера» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Бреста» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Брест» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.67. Ничья — в 3.35, победа «Бреста» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 11-ти из 13-ти последних выездных поединков.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

    Ставка: «Брест» победит за 2.70

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