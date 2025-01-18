Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: команда из Шеффилда является претендентом на повышение в классе.
В настоящий момент коллектив из одноименного города имеет в своем активе 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
Шеффилд Юнайтед — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров
«Юнайтед» смог 36 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлой игре «клинки» уступили «Кардиффу» (0:1) и покинули Кубок Англии.
Перед этим же шеффилдский коллектив переиграл «Уотфорд» (2:1), но проиграл «Сандерленду» (1:2) в Чемпионшипе.
До этого же «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1), но уступил «Бернли» (0:2).
Не сыграют: травмированы Олли Абластер, Тайриз Кэмпбелл, Йесуран Рак-Саки и Саи Сачдев.
Состояние команды: в последнее время подопечные Криса Уайлдера немного сбавили обороты и победы им даются крайне трудно.
Несмотря на это, у «Шеффилд Юнайтед» был запас, который позволяет находиться команде высоко. Он должен бороться за повышение в классе в этом сезоне.
«Норвич»
Турнирное положение: команда из Нориджа является лишь середняком и не претендует на повышение в классе.
«Канарейки» сейчас имеют в своем активе 36 очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.
«Желто-зеленые» забили 43 мяча, а в свои ворота пропустили 37.
Последние матчи: на прошлой неделе «Норвич» также вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (0:4).
До этого подопечные Йоханнеса Торупа смогли победить «Ковентри» (2:1) и «Лутон» (1:0) в Чемпионшипе.
Перед этим команда из графства Норфолк сыграла вничью с КПР (1:1) и выиграла у «Миллуола» (2:1).
Не сыграют: травмированы Якоб Серенсен, Анис Слимане, Джошуа Сарджент и Лиэм Гиббс.
Состояние команды: в последнее время «Норвич» набрал хороший ход и смог подняться в середину турнирной таблице.
Сейчас «Норвич» отстает уже всего на четыре очка от шестого «Вест Бромвича», который находится в зоне стыковых матчей, поэтому еще все может быть.
Статистика для ставок
- «Норвич» не проигрывает на протяжении 4 матчей Чемпионшипа
- «Шеффилд Юнайтед» выиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче в первом круге команды сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа «Норвича» — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: команды в последнее время достаточно много забивают, поэтому ждем, что тотал будет пробит.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.
Прогноз: «Шеффилд» в последнее время немного сбавил, а вот «Норвич» — наоборот. Поэтому матч точно должен быть близким к ничьей, на которую мы и поставим.
Ставка: ничья за 3.40.