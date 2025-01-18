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    «Шеффилд Юнайтед» и «Норвич» не определят сильнейшего?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 18 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    В субботу, 18 января, в поединке 27-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Норвич». Начало встречи — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Января 2025 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 18:00 Норвич Сити

    Норвич Сити

  • Норидж
    •

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: команда из Шеффилда является претендентом на повышение в классе.

    В настоящий момент коллектив из одноименного города имеет в своем активе 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

    Шеффилд Юнайтед — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров

    «Юнайтед» смог 36 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре «клинки» уступили «Кардиффу» (0:1) и покинули Кубок Англии.

    Перед этим же шеффилдский коллектив переиграл «Уотфорд» (2:1), но проиграл «Сандерленду» (1:2) в Чемпионшипе.

    Прогнозы и ставки на футбол

    До этого же «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1), но уступил «Бернли» (0:2).

    Не сыграют: травмированы Олли Абластер, Тайриз Кэмпбелл, Йесуран Рак-Саки и Саи Сачдев.

    Состояние команды: в последнее время подопечные Криса Уайлдера немного сбавили обороты и победы им даются крайне трудно.

    Несмотря на это, у «Шеффилд Юнайтед» был запас, который позволяет находиться команде высоко. Он должен бороться за повышение в классе в этом сезоне.

    «Норвич»

    Турнирное положение: команда из Нориджа является лишь середняком и не претендует на повышение в классе.

    «Канарейки» сейчас имеют в своем активе 36 очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.

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    • «Желто-зеленые» забили 43 мяча, а в свои ворота пропустили 37.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Норвич» также вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (0:4).

    До этого подопечные Йоханнеса Торупа смогли победить «Ковентри» (2:1) и «Лутон» (1:0) в Чемпионшипе.

    Перед этим команда из графства Норфолк сыграла вничью с КПР (1:1) и выиграла у «Миллуола» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Якоб Серенсен, Анис Слимане, Джошуа Сарджент и Лиэм Гиббс.

    Состояние команды: в последнее время «Норвич» набрал хороший ход и смог подняться в середину турнирной таблице.

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    Сейчас «Норвич» отстает уже всего на четыре очка от шестого «Вест Бромвича», который находится в зоне стыковых матчей, поэтому еще все может быть.

    Статистика для ставок

    • «Норвич» не проигрывает на протяжении 4 матчей Чемпионшипа

    • «Шеффилд Юнайтед» выиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в первом круге команды сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа «Норвича» — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: команды в последнее время достаточно много забивают, поэтому ждем, что тотал будет пробит.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.

    Прогноз: «Шеффилд» в последнее время немного сбавил, а вот «Норвич» — наоборот. Поэтому матч точно должен быть близким к ничьей, на которую мы и поставим.

    Ставка: ничья за 3.40.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. «Шеффилд Юнайтед» и «Норвич» не определят сильнейшего?
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