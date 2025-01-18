В субботу, 18 января, в поединке 27-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Норвич». Начало встречи — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: команда из Шеффилда является претендентом на повышение в классе.

В настоящий момент коллектив из одноименного города имеет в своем активе 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

«Юнайтед» смог 36 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «клинки» уступили «Кардиффу» (0:1) и покинули Кубок Англии.

Перед этим же шеффилдский коллектив переиграл «Уотфорд» (2:1), но проиграл «Сандерленду» (1:2) в Чемпионшипе.

Прогнозы и ставки на футбол

До этого же «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1), но уступил «Бернли» (0:2).

Не сыграют: травмированы Олли Абластер, Тайриз Кэмпбелл, Йесуран Рак-Саки и Саи Сачдев.

Состояние команды: в последнее время подопечные Криса Уайлдера немного сбавили обороты и победы им даются крайне трудно.

Несмотря на это, у «Шеффилд Юнайтед» был запас, который позволяет находиться команде высоко. Он должен бороться за повышение в классе в этом сезоне.

«Норвич»

Турнирное положение: команда из Нориджа является лишь середняком и не претендует на повышение в классе.

«Канарейки» сейчас имеют в своем активе 36 очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.

«Желто-зеленые» забили 43 мяча, а в свои ворота пропустили 37.

Последние матчи: на прошлой неделе «Норвич» также вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (0:4).

До этого подопечные Йоханнеса Торупа смогли победить «Ковентри» (2:1) и «Лутон» (1:0) в Чемпионшипе.

Перед этим команда из графства Норфолк сыграла вничью с КПР (1:1) и выиграла у «Миллуола» (2:1).

Не сыграют: травмированы Якоб Серенсен, Анис Слимане, Джошуа Сарджент и Лиэм Гиббс.

Состояние команды: в последнее время «Норвич» набрал хороший ход и смог подняться в середину турнирной таблице.

Сейчас «Норвич» отстает уже всего на четыре очка от шестого «Вест Бромвича», который находится в зоне стыковых матчей, поэтому еще все может быть.

Статистика для ставок

«Норвич» не проигрывает на протяжении 4 матчей Чемпионшипа

«Шеффилд Юнайтед» выиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в первом круге команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа «Норвича» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

Прогноз: команды в последнее время достаточно много забивают, поэтому ждем, что тотал будет пробит.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.

Прогноз: «Шеффилд» в последнее время немного сбавил, а вот «Норвич» — наоборот. Поэтому матч точно должен быть близким к ничьей, на которую мы и поставим.

Ставка: ничья за 3.40.