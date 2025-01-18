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    С голами будет напряженка?!

    «Лестер» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Фулхэм»
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    Джейми Варди
    18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Фулхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2025 года

    Лестер

  • Лестер
    •  Лестер 18:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» в нынешнем сезоне отчаянно сражаются за сохранение прописки в элите. На текущий момент они расположились на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лестер» слабовато атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 21 матче АПЛ. А вот в свои ворота команда пропустила 46 раз.

    Лестер — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Лисы» дома уступили «Кристал Пэласу» (0:2).

    А вот до того команда учинила разгром КПР (6:2). При этом поединок с «Астон Виллой» завершился обидной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лестер» забил 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Иссахаку Фатаву, Мадс Хермансен, Уилфред Ндиди — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Лисы» нынче пребывают в серьезнейшем кризисе. Да и забивает команда в среднем немногим более гола за матч.

    Матчи с «Фулхэмом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лестер» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Лисы» лишь на 2 очка отстают от спасительной 17 позиции.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Дачники» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Фулхэм» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Дачники» с боем уступили «Вест Хэму» (2:3).

    До того команда уверенно переиграла «Уотфорд» (4:1). А вот поединок с «Ипсвичем» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Райсс Нельсон, Кенни Тете — травмированы.

    Состояние команды: «Дачники» имеют некоторые проблемы в плане реализации. Команда забила всего 30 мячей в 21 поединке английского чемпионата.

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    При этом «Фулхэм» обыграл «лис» в трех последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции лондонцы просто обязаны брать очки.

    Насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Да и опытнейший Рауль Хименес пока настрелял всего 8 мячей в чемпионате.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Тем паче, оборона соперника ошибается уж слишком часто.

    Статистика для ставок

    • «Фулхэм» обыграл «лис» в 3 последних очных поединках

    • «Лестер» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Лисы» в среднем пропускают чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Обе команды не преуспевают в плане реализации, так что голевой феерии ждать явно не приходится.

    «Лисы» намерены прервать свою серию неудач, вот только в последнее время команда сильно забуксовала.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

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    «Лестер» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. С голами будет напряженка?!
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