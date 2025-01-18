18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Фулхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» в нынешнем сезоне отчаянно сражаются за сохранение прописки в элите. На текущий момент они расположились на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Лестер» слабовато атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 21 матче АПЛ. А вот в свои ворота команда пропустила 46 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Лисы» дома уступили «Кристал Пэласу» (0:2).

А вот до того команда учинила разгром КПР (6:2). При этом поединок с «Астон Виллой» завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лестер» забил 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Иссахаку Фатаву, Мадс Хермансен, Уилфред Ндиди — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лисы» нынче пребывают в серьезнейшем кризисе. Да и забивает команда в среднем немногим более гола за матч.

Матчи с «Фулхэмом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лестер» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Лисы» лишь на 2 очка отстают от спасительной 17 позиции.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фулхэм» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Дачники» с боем уступили «Вест Хэму» (2:3).

До того команда уверенно переиграла «Уотфорд» (4:1). А вот поединок с «Ипсвичем» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Райсс Нельсон, Кенни Тете — травмированы.

Состояние команды: «Дачники» имеют некоторые проблемы в плане реализации. Команда забила всего 30 мячей в 21 поединке английского чемпионата.

При этом «Фулхэм» обыграл «лис» в трех последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции лондонцы просто обязаны брать очки.

Насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Да и опытнейший Рауль Хименес пока настрелял всего 8 мячей в чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Тем паче, оборона соперника ошибается уж слишком часто.

Статистика для ставок

«Фулхэм» обыграл «лис» в 3 последних очных поединках

«Лестер» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

«Лисы» в среднем пропускают чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Обе команды не преуспевают в плане реализации, так что голевой феерии ждать явно не приходится.

«Лисы» намерены прервать свою серию неудач, вот только в последнее время команда сильно забуксовала.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30