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    Отбросит ли «Хайденхайм» к зоне вылета «Санкт-Паули»?

    «Хайденхайм» — «Санкт-Паули». Команды находятся у зоны вылета, но кто из них окажется еще ближе? На что ставить в матче Бундеслиги 18 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.88

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Санкт-Паули»
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    Марвин Пирингер
    В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет «Санкт-Паули». Встреча пройдет 18 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Января 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 17:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал лишь 14 очков и борется за выживание.

    Команда находится на 15-м месте рядом с зоной вылета и опережает ее на три балла, тогда как лишь дополнительные показатели позволяют ей не быть в зоне плей-офф за право остаться в элите.

    Хайденхайм — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле разошелся миром с «Вердером» (3:3).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в домашних стенах одержал уверенную победу с результатом «Унион» Берлин (2:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Нихьюс, Хонсак, Томалья, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хайденхайм» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они обещают неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

    Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал 14 очков и также борется за выживание.

    Команда занимает 14-е место и лишь по дополнительным показателям опережает соперника и зону плей-офф за право остаться в элите (16-я позиция), а также на три очка — зону вылета (17-18-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Бохума» (0:1).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии клуб также остался без очков, потерпев в домашних стенах минимальное поражение от «Айнтрахта» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Зайбт, Бюрхерт, Цоллер, Алерс, Рицка, Саад, Меткалф, Вагнер, Метс, дисквалифицирован — Дзвигала.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Санкт-Паули» проиграл, а в трех последних поединках не выиграл.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть фактор чужого поля.

    Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Хайденхайма» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Санкт-Паули» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Санкт-Паули» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.45, победа «Санкт-Паули» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей «Хайденхайма» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Санкт-Паули».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

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    «Хайденхайм» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Отбросит ли «Хайденхайм» к зоне вылета «Санкт-Паули»?
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