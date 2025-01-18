В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет «Санкт-Паули». Встреча пройдет 18 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал лишь 14 очков и борется за выживание.

Команда находится на 15-м месте рядом с зоной вылета и опережает ее на три балла, тогда как лишь дополнительные показатели позволяют ей не быть в зоне плей-офф за право остаться в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле разошелся миром с «Вердером» (3:3).

Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в домашних стенах одержал уверенную победу с результатом «Унион» Берлин (2:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Нихьюс, Хонсак, Томалья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хайденхайм» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они обещают неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал 14 очков и также борется за выживание.

Команда занимает 14-е место и лишь по дополнительным показателям опережает соперника и зону плей-офф за право остаться в элите (16-я позиция), а также на три очка — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Бохума» (0:1).

Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии клуб также остался без очков, потерпев в домашних стенах минимальное поражение от «Айнтрахта» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Зайбт, Бюрхерт, Цоллер, Алерс, Рицка, Саад, Меткалф, Вагнер, Метс, дисквалифицирован — Дзвигала.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Санкт-Паули» проиграл, а в трех последних поединках не выиграл.

Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть фактор чужого поля.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Хайденхайма» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Санкт-Паули» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Санкт-Паули» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.45, победа «Санкт-Паули» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей «Хайденхайма» был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Санкт-Паули».

Ставка: только одна команда забьет за 2.45