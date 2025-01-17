«Бёрнли» примет на своем поле «Сандерленд» в 27-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 17 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бёрнли»

Турнирное положение: С 52 набранными пунктами этот клуб расположился на второй позиции в таблице, но третью строку опережает лишь по лучшим дополнительным показателям.

У strong>«Бёрнли» 14 викторий в 26 поединках, десять мировых исходов и всего два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 31:9.

Последние матчи: «Бордовые» накануне в гостях обыграли «Рединг» в Кубке Англии, но победа была вырвана лишь в овертайме — 3:1. А немногим ранее они в рамках чемпионата страны в гостях одолели со счетом 1:0 «Блэкберн» и расписали дома мировую со «Сток Сити».

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: К этому поединку «Бёрнли» подходит с 14-матчевой серией без поражений. За данный период коллектив шесть раз сыграл вничью в основное время и отпраздновал восемь викторий. Причем за все это время команда выдала десять сухих встреч и пропустила за данный период только четыре гола, и никогда более мяча за поединок. И отметим еще тот факт, что дома клуб выиграл раз при трех мировых, пропустив дважды за это время.

«Сандерленд»

Турнирное положение: Данный коллектив таблице первой английской лиги идет на четвертой строке, имея в активе 50 баллов и на два пункта отстает от предстоящего оппонента.

«Сандерленд» отпраздновали 14 викторий, восемь встреч свел вничью и четыре матча проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 39:22.

Последние матчи: «Черные коты» не смогли пройти дальше по кубковой сетке, проиграв на своем поле по итогам овертайма «Сток Сити» — 1:2 ОТ. А вот оба поединка чемпионата страны в 2025 году они выиграли, поочередно одолев в родных стенах 2:1 «Шеффилд Юнайтед» и 1:0 «Портсмут».

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Сандерленд» за девять своих предыдущих встреч с учетом всех турниров в основное время уступили только в одном поединке, проиграв в последней игре 2024 года на выезде «Сток Сити» 0:1 в рамках Чемпионшипа. В остальных же восьми играх данного отрезка коллектив еще три поединка завершил мировыми исходами и отпраздновал пять викторий, все которые пришлись на чемпионат страны и четыре из них были добыты в родных стенах.

Статистика для ставок

«Сандерленд» в гостях выиграл лишь раз при двух фиаско и двух мировых

«Бёрнли» дома в текущем чемпионате еще не уступал, выиграв шесть раз и шесть игр завершив вничью

В первом круге «Сандерленд» на своем поле одолел предстоящего противника со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бёрнли» — 2.17, победа «Сандерленд» — 3.45, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.52 соответственно.

Прогноз: В поединке двух команд из верхней части таблицы ставим на викторию «Бёрнли», ведь «Сандерленд» вне родных стен выступает не лучшим образом и редко побеждает в последнее время.

Рекомендуемая ставка: победа «Бёрнли» за 2.17.

Прогноз: Однако ждем от поединка упорной борьбы и не исключаем, что первая половина игры завершится вничью.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.10.