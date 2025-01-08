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    «Бенфика» возьмет реванш у «Браги»?

    «Бенфика» — «Брага». Хозяева — явные фавориты, но какую ставку сделать выгоднее всего 8 января? Ответ — в прогнозе экспертов на футбол с коэффициентами 1.88 и 1.96

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Брага»
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    «Бенфика»
    Лиссабонская «Бенфика» сыграет против «Браги» в 1/2 финала Кубка португальской лиги. Поединок пройдет 8 января в Лейрии и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: Лиссабонский клуб в чемпионате Португалии идет на третьем месте, имея в активе 38 баллов и на три очка отстает от лидера.

    «Бенфика» отпраздновала 12 викторий в 17 матчах, два раза сыграла вничью и трижды уступала, разница мячей составляет 38:11.

    Последние матчи: На прошедших выходных «орлы» в рамках чемпионата страны на своем поле уступили как раз предстоящему противнику со счетом 1:2. И это фиаско стало для них вторым кряду. Ранее они еще уступили в дерби «Спортингу» в первенстве Португалии со счетом 0:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бенфика» неудачно провела своих два последних поединка, проиграв их оба, но с минимальной разницей в счете. До этого же лиссабонцы 9-матчевую серию без поражений с учетом всех соревнований.

    За это время команда два поединка завершила мировыми исходами и отметилась семью викториями. Отметим, что в текущем розыгрыше Кубка лиги коллектив прошел уже один этап, разгромив «Санта-Клару» со счетом 3:0.

    «Брага»

    Турнирное положение: Данный коллектив турнирной таблице чемпионата Португалии идет на четвертой позиции, уступая предстоящему оппоненту семь пунктов.

    «Брага» выиграл девять игр из 17 проведенных, а также по четыре раза играла вничью и проигрывала, разница мячей составляет 30:19.

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    • Последние матчи: «Архиепископы» накануне обыграли «Бенфику» на ее поле со счетом 2:1 в чемпионате страны. А перед этим они в гостях одолели соседа по «Санта Клару» 2:0 и потерпели домашнее фиаско от «Каса Пиа» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Брага» в отрезке своих девяти предыдущих встреч с учетом всех соревнований проиграла только в двух случаях, уступив в еврокубке и первенстве страны.

    В остальных же семи поединках за это время команда расписала два мировых исхода и отпраздновала пять виктории. А в Кубке лиги «оружейники» справились с «Виторией Гимарайнш» со счетом 2:1 в четвертьфинале.

    Статистика для ставок

    • Несколько дней тому назад «Бенфика» дома уступила «Браге» 1:2 в чемпионате страны

    • До этого четыре раза подряд побеждали «орлы»

    • В трех предыдущих очных матчах данных команд забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.58, победа «Браги» — 5.30, ничья — 4.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Бенфика», которая в основном неплохо играет против предстоящего оппонента, сможет взять реванш у «Браги» за недавнее поражение, пробив при этом фору в -1.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 1.88.

    Прогноз: И еще прогнозируем здесь верховой тотал и обмен забитыми мячами, ведь в трех предыдущих очных встречах данных клубов был зафиксирован именно такой исход.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют 1.96.

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    «Бенфика» — «Брага»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на футбол. «Бенфика» возьмет реванш у «Браги»?
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