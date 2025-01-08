Лиссабонская «Бенфика» сыграет против «Браги» в 1/2 финала Кубка португальской лиги. Поединок пройдет 8 января в Лейрии и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: Лиссабонский клуб в чемпионате Португалии идет на третьем месте, имея в активе 38 баллов и на три очка отстает от лидера.

«Бенфика» отпраздновала 12 викторий в 17 матчах, два раза сыграла вничью и трижды уступала, разница мячей составляет 38:11.

Последние матчи: На прошедших выходных «орлы» в рамках чемпионата страны на своем поле уступили как раз предстоящему противнику со счетом 1:2. И это фиаско стало для них вторым кряду. Ранее они еще уступили в дерби «Спортингу» в первенстве Португалии со счетом 0:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бенфика» неудачно провела своих два последних поединка, проиграв их оба, но с минимальной разницей в счете. До этого же лиссабонцы 9-матчевую серию без поражений с учетом всех соревнований.

За это время команда два поединка завершила мировыми исходами и отметилась семью викториями. Отметим, что в текущем розыгрыше Кубка лиги коллектив прошел уже один этап, разгромив «Санта-Клару» со счетом 3:0.

«Брага»

Турнирное положение: Данный коллектив турнирной таблице чемпионата Португалии идет на четвертой позиции, уступая предстоящему оппоненту семь пунктов.

«Брага» выиграл девять игр из 17 проведенных, а также по четыре раза играла вничью и проигрывала, разница мячей составляет 30:19.

Последние матчи: «Архиепископы» накануне обыграли «Бенфику» на ее поле со счетом 2:1 в чемпионате страны. А перед этим они в гостях одолели соседа по «Санта Клару» 2:0 и потерпели домашнее фиаско от «Каса Пиа» со счетом 1:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Брага» в отрезке своих девяти предыдущих встреч с учетом всех соревнований проиграла только в двух случаях, уступив в еврокубке и первенстве страны.

В остальных же семи поединках за это время команда расписала два мировых исхода и отпраздновала пять виктории. А в Кубке лиги «оружейники» справились с «Виторией Гимарайнш» со счетом 2:1 в четвертьфинале.

Статистика для ставок

Несколько дней тому назад «Бенфика» дома уступила «Браге» 1:2 в чемпионате страны

До этого четыре раза подряд побеждали «орлы»

В трех предыдущих очных матчах данных команд забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.58, победа «Браги» — 5.30, ничья — 4.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.40 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Бенфика», которая в основном неплохо играет против предстоящего оппонента, сможет взять реванш у «Браги» за недавнее поражение, пробив при этом фору в -1.

Рекомендуемая ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 1.88.

Прогноз: И еще прогнозируем здесь верховой тотал и обмен забитыми мячами, ведь в трех предыдущих очных встречах данных клубов был зафиксирован именно такой исход.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют 1.96.