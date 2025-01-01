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    «Хапоэль» Хайфа добудет три очка

    «Хапоэль» Иерусалим — «Хапоэль» Хайфа. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Иерусалим — «Хапоэль» Хайфа
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    «Хапоэль» Хайфа
    1 января в 16-м туре чемпионата Израиля по футболу сыграют «Хапоэль» Иерусалим и «Хапоэль» Хайфа. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хапоэль» Иерусалим — «Хапоэль» Хайфа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Хапоэль» Иерусалим

    Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в первую шестерку. Ныне она пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Хапоэль» Иерусалим в 15 матчах набрал лишь 16 зачетных баллов. А вот средняя результативность команды немного превышает гол за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. Со счетом 0:3 она уступила «Маккаби» Тель-Авив.

    При этом «Хапоэль» Иерусалим до того подписал мировую с «Хапоэлем» Хадера (1:1). А вот немногим ранее команда проиграла тому же «Маккаби» Тель-Авив (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хапоэль» Иерусалим не столь успешно обороняется. В 15 поединках чемпионата команда пропустила 24 раза.

    Матчи с «Хапоэлем» Хайфа для команды традиционно складываются неудачно. «Хапоэль» Иерусалим в 5 последних очных поединках выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только команда не побеждала в трех своих последних матчах.

    «Хапоэль» Хайфа

    Турнирное положение: «Хапоэль» Хайфа проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хапоэль» Хайфа имеет весьма надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Израиля команда пропустила в свои ворота 14 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила в серии пенальти. В Кубке Израиля был пройден «Хапоэль» Петах-Тиква.

    При этом до того команда сумела обыграть «Маккаби» Бней-Рейне (2:0). Плюс встреча с «Хапоэлем» Хадера завершилась уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хапоэль» Хайфа выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хапоэль» Хайфа борется за самые высокие места. Вот только реализация явно прихрамывает: всего 20 забитых мячей в 15 поединках.

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    Причем «Хапоэль» Хайфа не проигрывает 5 матчей кряду. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Нынешнее отставание от лидера составляет аж 10 очков. Да и идущий четвертым «Бейтар» на 6 очков опережает команду.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборонительные тылы команды выглядят весьма монолитно.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Хапоэль» Хайфа не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • «Хапоэль» Иерусалим не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хапоэль» Хайфа — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Хапоэль» Иерусалим имеет заметные сложности с реализацией, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда несколько прибавила.

    Ставка: Победа «Хапоэля» Хайфа за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

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    «Хапоэль» Иерусалим — «Хапоэль» Хайфа: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. «Хапоэль» Хайфа добудет три очка
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