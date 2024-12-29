29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Сандерленд». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сток Сити» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» увязли в группе аутсайдеров. На данный момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Сток Сити» не столь результативно атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 32 раза в 23 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гончары» дома были биты «Лидсом» (0:2).

До того команда потерпела поражение от нестабильного «Шеффилд Уэнсдей» (0:2). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Кардифф Сити» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Сток Сити» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гончары» лишь на 3 зачетных пункта опережают опасную зону. Да и стабильность результатов хромает на обе ноги.

Матчи против «Сандерленда» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сток Сити» победил 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от зоны вылета. Вот только в 2 последних очных поединках команда уступила «черным котам».

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» бьются за попадание в АПЛ. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Сандерленд» в 23 матчах отправил 36 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять три очка. «Черные коты» подписали мировое соглашение с «Блэкберном» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Норвичу» (2:1). Да и встреча с «Суонси» завершилась весьма непростой викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сандерленд» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Алан Браун, Ромейн Мандл — травмированы.

Состояние команды: «Черные коты» намерены пободаться за прямое повышение в классе. На данный момент команда на 4 очка отстает от 2 места.

При этом «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

«Черные коты» имеют вполне симпатичный по именам состав. Вот только забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. До последней ничьей команда выиграла дважды подряд.

Статистика для ставок

«Сток Сити» проиграл и не забивал в 2 своих последних поединках

«Сандерленд» не проигрывает 5 матчей кряду

«Черные коты» в 2 последних очных поединках переиграли «гончаров»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Черные коты» выглядят монолитнее соперника, да и на своем поле точно будут активно атаковать.

Оборона «гончаров» ошибается уж слишком часто, плюс команда не забивала в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00