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    «Андерлехт» не отпустит конкурентов в отрыв

    «Андерлехт» — «Дендер». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Дендер»
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    «Андерлехт»
    Брюссельский «Андерлехт» на своем поле примет «Дендер» в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Встреча состоится 27 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Дендер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 27 Декабря 2024 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 22:45 Дендер

    Дендер

  • Бельгия. Про Лига
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    «Андерлехт»

    Турнирное положение: 34-кратный чемпион Бельгии в текущем первенстве с 33 баллами разместился на третьей строке в таблице и на восемь пунктов отстает от лидера.

    «Андерлехт» выиграл девять встреч из 19 проведенных, шесть раз сыграл вничью и потерпел четыре проигрыша. Разница мячей составляет 34:15.

    Андерлехт — Дендер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре первенства клуб из Брюсселя потерпел гостевое фиаско от лидирующего «Генка» со счетом 0:2. А ранее он выиграл четыре игры кряду во всех турнирах, одолев за это время в чемпионате дома 2:1 «Беерсхот» и на выезде 2:0 «Сент-Трейден».

    Не сыграют: Ян Вертонген, Торган Азар и Маджид Ашимеру — вне игры.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Андерлехт» проиграл свой последний проведенный поединок. И этим проигрышем команда прервала свою 11-матчевую серию без неудач с учетом всех соревнований. За данный период «пурпурно-белые» три встречи завершили мировыми исходами и восемь раз победили. Непосредственно в чемпионате страны они за этот отрезок отыграли шесть игр, выиграв пять из них и раз сыграв вничью.

    «Дендер»

    Турнирное положение: Клуб из города Дендерлеу с 24 очками идет на девятой позиции в таблице, но красную зону опережает всего на четыре балла.

    «Дендер» по шесть раз в текущем первенстве побеждал и играл вничью, а также потерпел семь проигрышей. Разница мячей составляет 24:31.

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    • Последние матчи: «Сине-черные» в своем предыдущем проведенном поединке потерпели домашнее фиаско от «Антверпена» со счетом 1:3. Перед этим они поочередно обыграли на своем поле 1:0 «Вестерло» и в гостях 3:0 «Кортрейк».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Дендер» весьма неплохо провел свои три предыдущих поединка, проиграв в них раз команде из топ-6 и дважды победив нижестоящие в таблице коллективы. Перед этой же серией клуб не смог отпраздновать викторию на протяжении семи игр чемпионата, уступив в четырех из них при трех мировых исходах.

    Статистика для ставок

    • В первом круге на поле «Дендера» эти команды расписали мировую 1:1

    • Перед этим трижды подряд побеждал «Андерлехт»

    • В шести последних очных противостояниях данных клубов забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Андерлехта» — 1.44, победа «Дендера» — 6.90, ничья — 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.16 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что один из лидеров чемпионата на своем поле без особых проблем справится с командой, которой уготована борьба за выживание.

    Рекомендуемая ставка: победа «Андерлехта» с форой (-1,5) за 2.14.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен голами, ведь такой исход был зафиксирован в играх между этими клубами в шести последних случаях.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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