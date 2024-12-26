26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Эвертон». Начало встречи — 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: после 17 матчей «Манчестер Сити» идет лишь на седьмом месте в таблице АПЛ с 27 очками.

Последние матчи: в 17-м туре «горожане» уступили в гостях «Астон Вилле» со счетом 1:2. Соперник играл чуть лучше и к середине второго тайма вел со счетом 2:0. Что интересно, главным героем встречи стал воспитанник «Манчестер Сити» Морган Роджерс, забивший гол и сделавший результативную передачу. Команда Хосепа Гвардиолы смогла лишь сократить отставание в компенсированное время после удара Фодена.

Ранее было поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и от «Ювентуса» в Лиге чемпионов со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Диаш, Бобб и Родри. Под вопросом участие Эдерсона, Матеуса Нуньеша и Стоунза.

Состояние команды: сейчас «Манчестер Сити» точно переживает не лучшие времена, у команды четыре поражения в шести последних матчах, чего никогда не было при нем. Почти все лидеры находятся в неважной форме (Холанн, Фоден, Де Брейне, Гриллиш), также хватает травмированных, а на лавке почти сплошь необстрелянная молодежь.

«Эвертон»

Турнирное положение: сейчас «Эвертон» располагается на 15-й позиции в таблице АПЛ с 16 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 17-м туре команда Шона Дайча смогла остановить «Челси», сыграв с ними безголевую ничью (0:0) на своем поле. «Эвертон» смог навязать свою силовую манеру игры и «аристократы» ничего не смогли с этим поделать, почти не имея голевых моментов у ворот Пикфорда. При этом «ириски» могли вырвать три очка, но немного не повезло при завершении.

До этого была ничья с «Арсеналом» (0:0) в гостях и победа на «Вулверхэмптоном» (4:0) дома.

Не сыграют: травмированы — Гарнер и Иреогбунам. Под вопросом выход Макнилла.

Состояние команды: в трех последних матчах АПЛ «Эвертон» не пропустил ни одного мяча. Шону Дайчу удалось, наконец, наладить игру в обороне, и связано это не в последнюю очередь с возвращением в строй ведущего центрального защитника Джаррода Брентуэйта. Теперь остается добавить в атаке и чаще реализовывать свои моменты, с чем есть проблемы у Калверта-Льюина и Бето.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 2:0

Матч в Ливерпуле также завершился победой «горожан» (3:1)

В позапрошлом сезоне «Ман Сити» в гостях сыграл вничью (1:1), а дома победил (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,35, а на «Эвертон» — 8,70, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 3 идет за 1,95, а тотал больше 3 можно взять за 1,85.

Прогноз: хозяева сейчас далеки от оптимальной формы и вряд ли смогут забить много мячей «Эвертону». Гости также не отличаются высокой результативностью, зато смогли наладить игру в атаке. Скорее всего, «ириски» будут действовать осторожно, ловя соперника на контратаках.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,95.

Прогноз: «Эвертон» не проиграл «Арсеналу» и «Челси», так почему он должен проигрывать находящимся в гораздо худшей форме «горожанам»? Можно рискнуть и заиграть такой вариант.

Дополнительная ставка: «Эвертон» не проиграет за 3,40.