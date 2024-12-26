ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» снова оступится?

    «Манчестер Сити» — «Эвертон». «Горожане» в крутом пике, на что выгоднее сделать ставку в их матче 26 декабря? Подскажет наш прогноз на АПЛ с коэффициентами 1.95 и 3.40

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола
    26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Эвертон». Начало встречи — 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 15:30 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: после 17 матчей «Манчестер Сити» идет лишь на седьмом месте в таблице АПЛ с 27 очками.

    Последние матчи: в 17-м туре «горожане» уступили в гостях «Астон Вилле» со счетом 1:2. Соперник играл чуть лучше и к середине второго тайма вел со счетом 2:0. Что интересно, главным героем встречи стал воспитанник «Манчестер Сити» Морган Роджерс, забивший гол и сделавший результативную передачу. Команда Хосепа Гвардиолы смогла лишь сократить отставание в компенсированное время после удара Фодена.

    Манчестер Сити — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и от «Ювентуса» в Лиге чемпионов со счетом 0:2.

  • Панические покупки. Чилвелл зимой перейдет в «МЮ», а Фергюсон в «Ман Сити»?
  • Пять потенциальных «панических покупок» грядущего января для клубов АПЛ
  • 22/12/2024

    • Не сыграют: травмированы — Диаш, Бобб и Родри. Под вопросом участие Эдерсона, Матеуса Нуньеша и Стоунза.

    Состояние команды: сейчас «Манчестер Сити» точно переживает не лучшие времена, у команды четыре поражения в шести последних матчах, чего никогда не было при нем. Почти все лидеры находятся в неважной форме (Холанн, Фоден, Де Брейне, Гриллиш), также хватает травмированных, а на лавке почти сплошь необстрелянная молодежь.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: сейчас «Эвертон» располагается на 15-й позиции в таблице АПЛ с 16 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в 17-м туре команда Шона Дайча смогла остановить «Челси», сыграв с ними безголевую ничью (0:0) на своем поле. «Эвертон» смог навязать свою силовую манеру игры и «аристократы» ничего не смогли с этим поделать, почти не имея голевых моментов у ворот Пикфорда. При этом «ириски» могли вырвать три очка, но немного не повезло при завершении.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого была ничья с «Арсеналом» (0:0) в гостях и победа на «Вулверхэмптоном» (4:0) дома.

    Не сыграют: травмированы — Гарнер и Иреогбунам. Под вопросом выход Макнилла.

    Состояние команды: в трех последних матчах АПЛ «Эвертон» не пропустил ни одного мяча. Шону Дайчу удалось, наконец, наладить игру в обороне, и связано это не в последнюю очередь с возвращением в строй ведущего центрального защитника Джаррода Брентуэйта. Теперь остается добавить в атаке и чаще реализовывать свои моменты, с чем есть проблемы у Калверта-Льюина и Бето.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 2:0

    • Матч в Ливерпуле также завершился победой «горожан» (3:1)

    • В позапрошлом сезоне «Ман Сити» в гостях сыграл вничью (1:1), а дома победил (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,35, а на «Эвертон» — 8,70, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

    Тотал меньше 3 идет за 1,95, а тотал больше 3 можно взять за 1,85.

    Прогноз: хозяева сейчас далеки от оптимальной формы и вряд ли смогут забить много мячей «Эвертону». Гости также не отличаются высокой результативностью, зато смогли наладить игру в атаке. Скорее всего, «ириски» будут действовать осторожно, ловя соперника на контратаках.

    Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,95.

    Прогноз: «Эвертон» не проиграл «Арсеналу» и «Челси», так почему он должен проигрывать находящимся в гораздо худшей форме «горожанам»? Можно рискнуть и заиграть такой вариант.

    Дополнительная ставка: «Эвертон» не проиграет за 3,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Рууд — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шан — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» снова оступится?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры