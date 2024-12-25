ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10 Гарри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед»Трансферный дайджест. 17 — 23 декабря
    Все новости спорта

    «Маккаби» Тель-Авив возьмет Кубок Тото

    «Маккаби» Тель-Авив — «Маккаби» Хайфа. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Кубок Тото, 25 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Маккаби Тель-Авив Прогнозы на Маккаби Хф
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Маккаби» Хайфа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Маккаби» Тель-Авив
    25 декабря в финале плей-офф Кубка Тото Израиля по футболу сыграют «Маккаби» Тель-Авив и «Маккаби» Хайфа. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Маккаби» Хайфа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив привычно бьется за самые высокие места. На данный момент команда находится на 2 строчке таблицы.

    При этом «Маккаби» Тель-Авив в 15 матчах настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 15 раз.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Одноклубники из Петах-Тиквы были обыграны натужно (3:2).

    До того «Маккаби» Тель-Авив переиграл «Хапоэлю» Иерусалим (3:2). Плюс поединок с рижским РФШ также принес викторию (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 11 мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Маккаби» Тель-Авив на один балл отстает от лидера израильского чемпионата. Зато в трех своих последних матчах команда победила.

    Поединки с «Маккаби» Хайфа для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных встреч «Маккаби» Тель-Авив победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и с атакой у команды относительный порядок.

    «Маккаби» Хайфа

    Турнирное положение: Хайфцы сражаются за чемпионский титлу. На данный момент они находятся на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Маккаби» Хайфа в 15 матчах набрал 30 очков. Да и забила команда 32 мяча при 15 пропущенных в собственные ворота.

  • Самая эффективная команда Европы. Как «Атлетико» вернулся в гонку за титул Ла Лиги
  • Мадридский клуб готов лишить «Барселону» лидерства в чемпионате Испании и сделать «золотую» гонку трехсторонней
  • 21/12/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась очками. Дома она переиграла «Маккаби» Нетания (2:1).

    До того команда не сумела одолеть «Ирони Тибериас» (0:0). А вот поединок с «Ашдодом» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Хайфа выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: хайфцы весьма прилично атакуют. Да и не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Маккаби» Хайфа в двух последних очных поединках уступил одноклубникам из Тель-Авива. Причем в обоих матчах команда не забивала.

    В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и мотивация дать бой столь принципиальному оппоненту огромная.

    Очевидно, что номинальные гости намерены побороться за почетный трофей. Вот только хайфцы не могут победить соперника уже 3 матча подряд.

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» Тель-Авив победил в 3 своих последних домашних поединках

    • «Маккаби» Хайфа не проигрывает 3 матча кряду

    • «Маккаби» Тель-Авив в 2 последних очных поединках обыграл хайфцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.69 и 2.07.

    Прогноз: «Маккаби» Хайфа в двух последних очных поединках уступила клубу из Тель-Авива.

    Номинальные хозяева ныне выглядят сильнее соперника, так что явно будут активны в атаке.

    Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.07

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Оман — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лада — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ОАЭ — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.75
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Завтра в 17:25
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Тель-Авив — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 25.12.2024. Прогнозы на футбол. «Маккаби» Тель-Авив возьмет Кубок Тото
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры