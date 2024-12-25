«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив привычно бьется за самые высокие места. На данный момент команда находится на 2 строчке таблицы.
При этом «Маккаби» Тель-Авив в 15 матчах настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 15 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Одноклубники из Петах-Тиквы были обыграны натужно (3:2).
До того «Маккаби» Тель-Авив переиграл «Хапоэлю» Иерусалим (3:2). Плюс поединок с рижским РФШ также принес викторию (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 11 мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Маккаби» Тель-Авив на один балл отстает от лидера израильского чемпионата. Зато в трех своих последних матчах команда победила.
Поединки с «Маккаби» Хайфа для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных встреч «Маккаби» Тель-Авив победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и с атакой у команды относительный порядок.
«Маккаби» Хайфа
Турнирное положение: Хайфцы сражаются за чемпионский титлу. На данный момент они находятся на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Маккаби» Хайфа в 15 матчах набрал 30 очков. Да и забила команда 32 мяча при 15 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась очками. Дома она переиграла «Маккаби» Нетания (2:1).
До того команда не сумела одолеть «Ирони Тибериас» (0:0). А вот поединок с «Ашдодом» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Хайфа выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: хайфцы весьма прилично атакуют. Да и не проигрывает команда уже 3 матча кряду.
При этом «Маккаби» Хайфа в двух последних очных поединках уступил одноклубникам из Тель-Авива. Причем в обоих матчах команда не забивала.
В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и мотивация дать бой столь принципиальному оппоненту огромная.
Очевидно, что номинальные гости намерены побороться за почетный трофей. Вот только хайфцы не могут победить соперника уже 3 матча подряд.
Статистика для ставок
- «Маккаби» Тель-Авив победил в 3 своих последних домашних поединках
- «Маккаби» Хайфа не проигрывает 3 матча кряду
- «Маккаби» Тель-Авив в 2 последних очных поединках обыграл хайфцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.69 и 2.07.
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Прогноз: «Маккаби» Хайфа в двух последних очных поединках уступила клубу из Тель-Авива.
Номинальные хозяева ныне выглядят сильнее соперника, так что явно будут активны в атаке.
Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.07