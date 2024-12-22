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    Прервет ли «Виллем II» негативную серию против «Неймегена»?

    «Виллем II» — «Неймеген». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виллем II» — «Неймеген»
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    «Виллем II»
    Тилбургский «Виллем II» дома примет «Неймеген» в 17-м туре нидерландской Эредивизии. Поединок пройдет 22 декабря и начнется в 18:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виллем II» — «Неймеген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 22 Декабря 2024 года

    Виллем II

  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Виллем II 18:45 НЕК

    НЕК

  • Неймеген
    •

    «Виллем II»

    Турнирное положение: Клуб из города Тилбург с 19 зачетными пунктами разместился на 11 строке, оторвавшись от опасной зоны на семь баллов.

    «Виллем II» отпраздновал пять викторий, четыре встречи свел вничью и семь матчей проиграл, разница забитых и пропущенных мячей составляет 17:18.

    Последние матчи: «Трехцветные» накануне проиграли в Кубке страны на выезде аматорам из «Нордвика» со счетом 1:2. А вот в предыдущем туре чемпионата Нидерландов они смогли на своем поле одолеть «Зволле» 1:0, прервав тем самым серию из двух фиаско кряду.

    Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Виллем II» за десять своих предыдущих встреч, сыгранных во всех турнирах, смог отпраздновать только две виктории. В остальных же восьми поединках данного отрезка команда еще три матча завершила мировыми исходами и пять раз уходила с поля поверженной. причем три из этих фиаско пришлись на четыре предыдущие игры коллектива.

    «Неймеген»

    Турнирное положение: Данный коллектив идет в таблице на строку ниже, чем предстоящий оппонент, имея в своем активе на два очка меньше.

    «Неймеген» выиграл пять встреч, дважды сыграла вничью и аж девять игр проиграла, разница забитых мячей составляет 22:20.

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    • Последние матчи: «Красно-зелено-черные» несколько дней тому назад в Кубке Нидерландов проиграли в гостях «Хераклесу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в экстра тайме. А ранее они в рамках чемпионата они в предыдущем туре на своем поле расписали мировую со «Спартой» из Роттердама — 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Неймегена» 5-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах. Начали они этот период тремя проигрышами подряд, а затем расписали две мировые с учетом основного времени. Перед этим же периодом команда смогла выиграть четыре поединка из пяти проведенных и раз уступили за данный отрезок времени.

    Статистика для ставок

    • Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2021/22. И тогда раз победил «Неймеген» 1:0 и раз была ничья — 0:0

    • «Виллем II» не может обыграть «Неймеген» вот уже на протяжении 14 встреч

    • Шесть предыдущих очных матчей этих клубов были крайне нерезультативны и принесли на двоих лишь четыре забитых гола

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Неймегена» — 2.48, победа «Виллем II» — 2.88, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: Рискнем здесь предположить, что «Виллем II» наконец-то сможет прервать серию без побед против «Неймегена», который к данной встрече подходит весьма в плачевном состоянии.

    Рекомендуемая ставка: победа «Виллем II» за 2.88.

    Прогноз: И еще прогнозируем, что исход поединка может решить небольшое количество мячей, учитывая их очную скромную голевую статистику.

    Ставка: ТМ 2,0 за 2.37.

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    «Виллем II» — «Неймеген»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Виллем II» негативную серию против «Неймегена»?
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