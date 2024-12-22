Виллем II
НЕК
«Виллем II»
Турнирное положение: Клуб из города Тилбург с 19 зачетными пунктами разместился на 11 строке, оторвавшись от опасной зоны на семь баллов.
«Виллем II» отпраздновал пять викторий, четыре встречи свел вничью и семь матчей проиграл, разница забитых и пропущенных мячей составляет 17:18.
Последние матчи: «Трехцветные» накануне проиграли в Кубке страны на выезде аматорам из «Нордвика» со счетом 1:2. А вот в предыдущем туре чемпионата Нидерландов они смогли на своем поле одолеть «Зволле» 1:0, прервав тем самым серию из двух фиаско кряду.
Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом.
Состояние команды: «Виллем II» за десять своих предыдущих встреч, сыгранных во всех турнирах, смог отпраздновать только две виктории. В остальных же восьми поединках данного отрезка команда еще три матча завершила мировыми исходами и пять раз уходила с поля поверженной. причем три из этих фиаско пришлись на четыре предыдущие игры коллектива.
«Неймеген»
Турнирное положение: Данный коллектив идет в таблице на строку ниже, чем предстоящий оппонент, имея в своем активе на два очка меньше.
«Неймеген» выиграл пять встреч, дважды сыграла вничью и аж девять игр проиграла, разница забитых мячей составляет 22:20.
Последние матчи: «Красно-зелено-черные» несколько дней тому назад в Кубке Нидерландов проиграли в гостях «Хераклесу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в экстра тайме. А ранее они в рамках чемпионата они в предыдущем туре на своем поле расписали мировую со «Спартой» из Роттердама — 1:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Сейчас у «Неймегена» 5-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах. Начали они этот период тремя проигрышами подряд, а затем расписали две мировые с учетом основного времени. Перед этим же периодом команда смогла выиграть четыре поединка из пяти проведенных и раз уступили за данный отрезок времени.
Статистика для ставок
- Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2021/22. И тогда раз победил «Неймеген» 1:0 и раз была ничья — 0:0
- «Виллем II» не может обыграть «Неймеген» вот уже на протяжении 14 встреч
- Шесть предыдущих очных матчей этих клубов были крайне нерезультативны и принесли на двоих лишь четыре забитых гола
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Неймегена» — 2.48, победа «Виллем II» — 2.88, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.72 соответственно.
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Прогноз: Рискнем здесь предположить, что «Виллем II» наконец-то сможет прервать серию без побед против «Неймегена», который к данной встрече подходит весьма в плачевном состоянии.
Рекомендуемая ставка: победа «Виллем II» за 2.88.
Прогноз: И еще прогнозируем, что исход поединка может решить небольшое количество мячей, учитывая их очную скромную голевую статистику.
Ставка: ТМ 2,0 за 2.37.