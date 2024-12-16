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    Вернется ли «Брага» к победам?

    «Брага» — «Фамаликан». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 16 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Фамаликан»
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    Брума
    В понедельник, 16 декабря, в 14-м туре португальской Примейры «Брага» дома примет «Фамаликан». Начало игры запланировано на 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 16 Декабря 2024 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 21:45 Фамаликан

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
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    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» по итогам 13-ти матчей португальского первенства набрала 24 очка и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую строчку и на три балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на три пункта опережает шестой «Гимарайнш».

    Брага — Фамаликан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в пятом туре основного раунда Лиги Европы клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Ромы» (0:3).

    Перед этим коллектив в рамках 13-го тура португальского чемпионата потерял очки, сыграв в домашних стенах вничью с «Эшторилом» (2:2), где соперники забили по два мяча.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брага» выиграла три раза при двух ничьих и двух поражениях.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, преимущество в классе, фактор своего поля и не лучшая форма соперника позволяет им рассчитывать на успех.

    Брума — лучший бомбардир команды в Суперлиге текущего сезона в пятью голами.

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 13-ти поединков португальского первенства набрал 18 очков и находится в середине таблицы.

    Команда занимает восьмую строчку и на девять баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на семь пунктов опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на своем поле отобрал очки у «Порту» (1:1).

    Перед этим в 12-м туре португальского первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Эшторила» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фамаликан» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

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    Словом, у гостей плохая форма, что не сулит им хороших шансов на победу и даже ничью, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе, а также то, что игра состоится на его поле.

    Оскар Аранда, Жил Диаш и Соррисо — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Браги» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Браги» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Фамаликана» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Фамаликана» — в 6.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    В то же время, в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.02

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    «Брага» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 16.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Брага» к победам?
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