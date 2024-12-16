В понедельник, 16 декабря, в 14-м туре португальской Примейры «Брага» дома примет «Фамаликан». Начало игры запланировано на 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» по итогам 13-ти матчей португальского первенства набрала 24 очка и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую строчку и на три балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на три пункта опережает шестой «Гимарайнш».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в пятом туре основного раунда Лиги Европы клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Ромы» (0:3).

Перед этим коллектив в рамках 13-го тура португальского чемпионата потерял очки, сыграв в домашних стенах вничью с «Эшторилом» (2:2), где соперники забили по два мяча.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брага» выиграла три раза при двух ничьих и двух поражениях.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, преимущество в классе, фактор своего поля и не лучшая форма соперника позволяет им рассчитывать на успех.

Брума — лучший бомбардир команды в Суперлиге текущего сезона в пятью голами.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 13-ти поединков португальского первенства набрал 18 очков и находится в середине таблицы.

Команда занимает восьмую строчку и на девять баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на семь пунктов опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на своем поле отобрал очки у «Порту» (1:1).

Перед этим в 12-м туре португальского первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Эшторила» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фамаликан» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Словом, у гостей плохая форма, что не сулит им хороших шансов на победу и даже ничью, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе, а также то, что игра состоится на его поле.

Оскар Аранда, Жил Диаш и Соррисо — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Браги» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Браги» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Фамаликана» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Фамаликана» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

В то же время, в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.02