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    «АЗ Алкмаар» продолжит подъем по таблице

    «НАК Бреда» — «АЗ Алкмаар». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Эредивизия, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «НАК Бреда» — «АЗ Алкмаар»
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    «АЗ Алкмаар»
    15 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НАК Бреда» и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «НАК Бреда» — «АЗ Алкмаар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «НАК Бреда»

    Турнирное положение: «Крысы» проводят относительно продуктивный сезон. Ныне они пребывают на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «НАК Бреда» на 10 очка отстает от идущего четвертым «Фейеноорда». А вот средняя результативность команды едва превышает гол за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три зачетных балла. «Крысы» уверенно переиграли роттердамскую «Спарту» (2:0).

    При этом «НАК Бреда» до того минимально одолела «Алмере Сити». А вот немногим ранее команда не сумела переиграть «Виллем II» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «НАК Бреда» ныне пребывает в прекрасном расположении духа. Команда победила в двух своих последних поединках.

    Поединки с «АЗ Алкмааром» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «НАК Бреда» выиграла 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены закрепиться в первой восьмерке. Да и в двух своих последних поединках команда сохранила свои владения сухими.

    «АЗ Алкмаар»

    Турнирное положение: «АЗ Алкмаар» сражается за попадание в топ-4. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «АЗ Алкмаар» имеет относительно надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с «Лудогорцем» принес паритет (2:2).

    При этом до того команда нанесла поражение «Аяксу» (2:1). А вот встреча с «Хераклесом» завершилась минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «АЗ Алкмаар» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Кристиан Белич — травмирован.

    Состояние команды: Алкмаарцы в среднем забивают чуть реже двух голов за матч. Зато не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

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    Команда в двух своих последних поединках забивала по 2 мяча. При этом «АЗ Алкмаар» явно способен подняться повыше в таблице.

    Лазарет команды фактически пустеет, так что в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и в рамках Эредивизии алкмаарцы выиграли в 3 своих последних матчах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «АЗ Алкмаар» явно сильнее соперника, что и докажет на поле.

    Статистика для ставок

    • «Крысы» забивают в среднем чуть чаще гола за матч

    • «АЗ Алкмаар» победил в 3 своих последних матчах Эредивизии

    • «НАК Бреда» не пропускала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: «АЗ Алкмаар» традиционно успешно противостоит «крысам», к тому же пытается пробиться в топ-4.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же относительно неплохо выглядят в плане реализации.

    Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «НАК Бреда» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмаар» продолжит подъем по таблице
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