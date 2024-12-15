Болонья
Фиорентина
«Болонья»
Турнирное положение: «Красно-синие» бьются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Болонья» не столь ярко атакует, отличившись всего 20 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.
Болонья — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Красно-синие» дали бой «Бенфике» (0:0).
А вот до того команда не уступила «Ювентусу» (2:2). При этом поединок с «Монцей» принес уверенные три очка (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Болонья» забила 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Мишель Эбишер, Хуан Миранда, Рикардо Орсолини — травмированы.
Состояние команды: «Красно-синие» на 5 очков отстают от искомой 6 позиции. А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду.
Матчи против «Фиорентины» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Болонья» победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Красно-синие» постараются прервать свой двухматчевый ничейный сериал.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» в текущем чемпионате бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы Серии А.
Причем «Фиорентина» наколотила 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 10 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела сверхудачно. «Фиорентина» разнесла в щепки оборону ЛАСКа (7:0).
До того «фиалки» минимально одолели «Кальяри». А вот в кубковом поединке с «Эмполи» команда уступила в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Кристиано Бираги, Эдоардо Бове, Данило Катальди — травмирован.
Состояние команды: «Фиалки» проводят весьма продуктивный отрезок. Плюс средняя результативность команды в чемпионате составляет 2 гола за матч.
При этом «Фиорентина» победила в двух своих последних матчах. Более того, в них флорентийцы сохраняли свои владения в неприкосновенности.
Пока что «Фиалки» всеми силами пытаются сохранить место в топ-4. Да и отставание от лидера Серии А измеряется всего 3 очками.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Фиалки» явно намерены, как минимум, не уступить.
Статистика для ставок
- «Фиорентина» выиграла и не пропустила в 2 своих последних матчах
- «Болонья» не проигрывает 4 матча кряду
- «Фиалки» в среднем забивают аккурат 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 2.05Кальяри — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.30Майнц — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.00Ливерпуль — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Фиорентина» явно постарается сохранить место среди лидеров, и уж точно будет активно атаковать.
«Красно-синие» имеют некоторые проблемы с надежностью своих тылов, тогда как флорентийцы в последних матчах выглядели весьма выгодно.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20