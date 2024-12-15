ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул ПалмерРазбазаренные сокровища. Ошибки академии «Манчестер Сити», которые усилили конкурентов «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов Astro BotОбзор Astro Bot: Больше, чем прогулка по тропам воспоминаний
    Все новости спорта

    Сумеют ли «фиалки» оставить с носом «Болонью»?

    «Болонья» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Серия А, 15 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Болонью Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мойзе Кен
    15 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Декабря 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 17:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Красно-синие» бьются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Болонья» не столь ярко атакует, отличившись всего 20 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

    Болонья — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Красно-синие» дали бой «Бенфике» (0:0).

    А вот до того команда не уступила «Ювентусу» (2:2). При этом поединок с «Монцей» принес уверенные три очка (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Болонья» забила 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Мишель Эбишер, Хуан Миранда, Рикардо Орсолини — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Красно-синие» на 5 очков отстают от искомой 6 позиции. А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

    Матчи против «Фиорентины» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Болонья» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Красно-синие» постараются прервать свой двухматчевый ничейный сериал.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» в текущем чемпионате бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Фиорентина» наколотила 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 10 раз.

  • Лучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»
  • Правда, Джону Дурану не очень нравится его нынешняя роль
  • 12/12/2024

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела сверхудачно. «Фиорентина» разнесла в щепки оборону ЛАСКа (7:0).

    До того «фиалки» минимально одолели «Кальяри». А вот в кубковом поединке с «Эмполи» команда уступила в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Кристиано Бираги, Эдоардо Бове, Данило Катальди — травмирован.

    Состояние команды: «Фиалки» проводят весьма продуктивный отрезок. Плюс средняя результативность команды в чемпионате составляет 2 гола за матч.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Фиорентина» победила в двух своих последних матчах. Более того, в них флорентийцы сохраняли свои владения в неприкосновенности.

    Пока что «Фиалки» всеми силами пытаются сохранить место в топ-4. Да и отставание от лидера Серии А измеряется всего 3 очками.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Фиалки» явно намерены, как минимум, не уступить.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» выиграла и не пропустила в 2 своих последних матчах

    • «Болонья» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Фиалки» в среднем забивают аккурат 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Фиорентина» явно постарается сохранить место среди лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

    «Красно-синие» имеют некоторые проблемы с надежностью своих тылов, тогда как флорентийцы в последних матчах выглядели весьма выгодно.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Россия 25 — Беларусь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Эспаньол — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Казахстан — Сборная мира КХЛ
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Унион — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хольштайн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «фиалки» оставить с носом «Болонью»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры