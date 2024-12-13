13 декабря в 14-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и «Кармиотисса». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» Лимасол — «Кармиотисса», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: «Арис» Лимасол привычно бьется за чемпионство. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы кипрского чемпионата.

При этом «Арис» Лимасол в 13 матчах настрелял 24 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего 8 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Арис» Лимасол нанес поражение «Эносису» (2:1).

А вот до того «Арис» Лимасол переиграл АПОЭЛ (2:1). При этом чуть ранее команда уверенно одолела АЕЛ (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки отличились 10 мячами, пропустив 4 гола.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Арис» Лимасол на 2 очка отстает от лидера чемпионата. Да и победила команда уже 4 раза кряду.

Поединки с «Кармиотиссой» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Арис» Лимасол по 2 раза выиграл и уступил.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Александр Кокорин пока отличился лишь 3 мячами в чемпионате, и явно постарается как можно скорее поднатореть в плане реализации.

«Кармиотисса»

Турнирное положение: «Кармиотисса» пытается сохранить прописку в элитном дивизионе. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Кармиотисса» в 13 матчах настреляла 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила аж 30 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Кармиотисса» уступила АЕЛу (0:4).

До того команда подписала мировую с «Анортосисом» (1:1). При этом поединок с АЕКом Ларнака завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кармиотисса» уступила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кармиотисса» на 4 очка оторвалась от дна турнирной таблицы. Да и оборона команды ошибается уж слишком часто.

При этом «Кармиотисса» в двух последних очных встречах проиграла «Арису» Лимасол. Да и в нынешней диспозиции гостям нужно рисковать.

В двух последних очных поединках с «Арисом» команда пропустила по 3 мяча. Да и нынче сдержать атаки одного из лидеров будет задачей непростой.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и не побеждает команда уже больше двух календарных месяцев.

Статистика для ставок

«Арис» Лимасол в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

«Кармиотисса» в 2 последних очных поединках проиграла «Арису»

«Арис» Лимасол пропустил всего 8 мячей в 13 матчах чемпионата Кипра

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.90, а победа оппонента — в скромные 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.60.

Прогноз: «Арис» Лимасол выглядит в разы сильнее соперника, к тому же явно не намерен терять очки в родных стенах.

Команда Кокорина явно способна прибавить во всех игровых компонентах, да и оппонент давненько не побеждал.

Ставка: Фора «Ариса» Лимасол -2.5 за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25