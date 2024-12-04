4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Карлсруэ» и «Аугсбург». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Карлсруэ» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Карлсруэ»

Турнирное положение: «Карлсруэ» нынче представляют второй по рангу немецкий дивизион. По итогам 16 туров чемпионата команда оккупировала 5 строчку турнирной таблицы.

При этом «Карлсруэ» неплохо атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 голов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она по всем статьям уступила «Гамбургу» (1:3).

До того команда сумела переиграть «Гройтер Фюрт» (3:2). При этом чуть ранее случилось минимальное поражение от «Фрайбурга».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Карлсруэ» забил 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Карлсруэ» бьются за повышение в классе. Вот только хватит ли у команды ресурсов для борьбы на двух фронтах?!

Матчи против «Аугсбурга» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Карлсруэ» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены дать бой полпреду элиты. Вот только в последнем матче серьезно обнажились проблемы команды в обороне.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» сражается за выживание в элите немецкого футбола. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы Второй Бундеслиги.

Причем «Аугсбург» в 12 матчах настрелял всего 14 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 гола.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Дома она минимально обыграла «Бохум».

До того команда вчистую уступила «Баварии» (0:3). А вот встреча с «Ингольштадтом» завершилась разгромной победой (7:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аугсбург» вполне способен подняться в топ-10 Бундеслиги. Да и в Кубке Германии команда явно способна изрядно пошуметь.

При этом «Аугсбург» в трех последних очных встречах одолел «Карлсруэ». Причем в двух последних очных поединках команда не пропускала.

Команда имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и проблемы в созидательном плане никуда не делись.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Да и пора бы «Аугсбургу» прибавить в плане реализации!

Статистика для ставок

«Аугсбург» уже три с половиной месяца не выигрывает на выезде

«Карлсруэ» не побеждал в 2 своих последних домашних поединках

«Аугсбург» обыграл «Карлсруэ» в трёх последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Аугсбург» выглядит монолитнее соперника, и явно намерен пройти в следующий раунд Кубка Германии.

Номинальные гости уж точно будут активно атаковать, да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Ставка: Победа «Аугсбурга» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.50