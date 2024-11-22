22 ноября в 20-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Сочи» и «Уфа». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: сейчас «Сочи» располагается на 4-м месте в таблице Первой лиги с 31 очком.

Последние матчи: в 19-м туре в гостях с трудом был обыгран главный аутсайдер турнира «Тюмень» (1:0). Единственный гол забил на 90+5-й молодой хавбек Руслан Барт, который в очередной раз становится палочкой-выручалочкой для Роберто Морено. По игре «Сочи» ничем был не лучше тюменцев и три очка не заслужил.

Ранее была ничья в гостях с «Ротором» (1:1) и победа дома над «Нефтехимиком» (3:2).

Не сыграют: дисквалифицирован защитник Суслов.

Состояние команды: команда проводит очень неоднозначный сезон, большинство своих побед одерживает на «тоненького» и с изрядной долей везения. Хотя состав у «Сочи» и финансирование лучшее в Первой лиге. Сейчас южане вошли в зону стыков, но вряд ли им что-то светит с такой игрой против клуба РПЛ. За зиму надо очень сильно прибавлять, а тренера Морено спасает от отставки только огромная неустойка.

«Уфа»

Турнирное положение: сейчас «Уфа» идет на 14-м месте с 20 очками в таблице Первой лиги, покинув зону вылета.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в 19-м туре команда Евгения Харлачева победила на своем поле прямого конкурента «Сокол» (2:0). Оба мяча были забиты после перерыва, они на счету Анисимова и Агеяна. В целом же «Уфа» лучше смотрелась и заслужила три очка.

До этого было поражение в гостях от «СКА-Хабаровск» (0:1) и победа над «КАМАЗом» (2:1).

Не сыграют: все игроки в строю.

Состояние команды: на финише первой части «Уфа» прибавила и стала показывать неплохой футбол. Наконец стала прочной оборона (3 пропущенных гола в 5 играх), что всегда было сильной стороной команды, но на старте чемпионата защита хромала, и было много необязательных мячей. Несколькими удачными матчами Харлачев пока обезопасил себя от угрозы отставки и может пока выдохнуть спокойно.

Статистика для ставок

В первом круге «Уфа» уступила на своем поле «Сочи» (3:4)

В сезоне 21/22 в РПЛ «Сочи» выиграл обе встречи (3:1, 2:1)

В пяти последних матчах чемпионата «Сочи» забил всего 6 мячей, а «Уфа» пропустила всего три

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 1,49, а на «Уфу» — 7,20, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,77, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: гости будут играть вторым номером и не помышлять об атаке. «Сочи» в последнее время играет слабо в нападении, Мелешин и Писарский мощно начали на эмоциях, но сейчас заметно сдали и их результативность несколько упала. Вряд ли в этом противостоянии ждать много голов, игра в первом круге была аномальной по результативности.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,77.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что гости как минимум не проиграют. Сейчас «Уфа» ничем не хуже «Сочи», а его фарт не может продолжаться бесконечно.

Ставка: «Уфа» не проиграет за 2,60.