21 ноября в 34-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» — «Ботафого» Рио-де-Жанейро. Начало встречи — 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Ботафого» Рио-де-Жанейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: сейчас «Атлетико Минейро» лишь на 10-м месте с 42 очками, что можно назвать провалом.

Последние матчи: в 33-м туре команда сыграла вничью в гостях с «Фламенго» (0:0). Игра получилась не самой зрелищной, а счет полностью отражает события, происходившие на поле.

Ранее было поражение в гостях от «Атлетико Гойаненсе» (0:1) и дома от «Интернасьоналя» (1:3).

Не сыграют: травмированы Зарачо, Гильерме Арана и Каду.

Состояние команды: удивительно, что, несмотря на провальные результаты в этом сезоне, не отправлен до сих пор в отставку главный тренер Габриэль Милито, который с марта работает с «Атлетико Минейро». Обычно с наставниками не церемонятся в Бразилии, даже и с именитыми. При аргентинце команда показывает очень нестабильный и не самый привлекательный футбол.

«Ботафого» Рио-де-Жанейро

Турнирное положение: после 33 туров «Ботафого» уверенно лидирует в Серии А с 68 очками и на четыре очка опережает «Палмейрас».

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «одинокая звезда» не смогла выиграть у «Куябы» (0:0). Играть в тропиках всегда тяжело любому сопернику, в этом матче моментов с обеих сторон почти не было.

До этого была домашняя победа над «Васко да Гама» (3:0) и выездная над «РБ Брагантино» (0:1).

Не сыграют: травмирован Рафаэль.

Состояние команды: в этом сезоне «Ботафого» наконец очень близок к победе в Серии А. С апреля клуб возглавляет португалец Артур Жорже и работает очень качественно, но не стоит забывать о ментальных проблемах клуба в последние годы. Именно на финише чемпионата «Ботафого» неожиданно начинает терять очки, так было все последние годы.

Статистика для ставок

В первом круге «Ботафого» разгромил со счетом 3:0 своего соперника

В прошлом сезоне «Ботафого» выиграл дома (2:0), но уступил в гостях (0:1)

Беспроигрышная серия «Ботафого» достигла 11 матчей в Серии А, «Атлетико Минейро» не может выиграть на протяжении шести встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико Минейро» дают 3,20, а на «Ботафого» — 2,32, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: в этом сезоне «Атлетико Минейро» играет в очень закрытый и не самый привлекательный футбол, поэтому не стоит ждать тут много забитых мячей. Ветераны команды Халк, Дейверсон, Адан Кардек сильно сдали и почти не напоминают себя прежних, довольно много забивавших. Для «Ботафого» велик риск потери очков, поэтому команда будет играть от обороны и ждать ошибки соперника.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант, что «Ботафого» не сможет поразить ворота хозяев. На это есть основание надеяться, так как «Атлетико Минейро» умело обороняется, а потерь у него в составе нет. Гости же будут зажаты, ведь золотые медали так близко как никогда.

Ставка: «Ботафого» не забьет за 3,50.