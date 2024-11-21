Атлетико Минейро
Ботафого
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: сейчас «Атлетико Минейро» лишь на 10-м месте с 42 очками, что можно назвать провалом.
Последние матчи: в 33-м туре команда сыграла вничью в гостях с «Фламенго» (0:0). Игра получилась не самой зрелищной, а счет полностью отражает события, происходившие на поле.
Ранее было поражение в гостях от «Атлетико Гойаненсе» (0:1) и дома от «Интернасьоналя» (1:3).
Не сыграют: травмированы Зарачо, Гильерме Арана и Каду.
Состояние команды: удивительно, что, несмотря на провальные результаты в этом сезоне, не отправлен до сих пор в отставку главный тренер Габриэль Милито, который с марта работает с «Атлетико Минейро». Обычно с наставниками не церемонятся в Бразилии, даже и с именитыми. При аргентинце команда показывает очень нестабильный и не самый привлекательный футбол.
«Ботафого» Рио-де-Жанейро
Турнирное положение: после 33 туров «Ботафого» уверенно лидирует в Серии А с 68 очками и на четыре очка опережает «Палмейрас».
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «одинокая звезда» не смогла выиграть у «Куябы» (0:0). Играть в тропиках всегда тяжело любому сопернику, в этом матче моментов с обеих сторон почти не было.
До этого была домашняя победа над «Васко да Гама» (3:0) и выездная над «РБ Брагантино» (0:1).
Не сыграют: травмирован Рафаэль.
Состояние команды: в этом сезоне «Ботафого» наконец очень близок к победе в Серии А. С апреля клуб возглавляет португалец Артур Жорже и работает очень качественно, но не стоит забывать о ментальных проблемах клуба в последние годы. Именно на финише чемпионата «Ботафого» неожиданно начинает терять очки, так было все последние годы.
Статистика для ставок
- В первом круге «Ботафого» разгромил со счетом 3:0 своего соперника
- В прошлом сезоне «Ботафого» выиграл дома (2:0), но уступил в гостях (0:1)
- Беспроигрышная серия «Ботафого» достигла 11 матчей в Серии А, «Атлетико Минейро» не может выиграть на протяжении шести встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико Минейро» дают 3,20, а на «Ботафого» — 2,32, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.
- 1.90Россия — Сирия: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.35Венгрия — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.85Чехия — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: в этом сезоне «Атлетико Минейро» играет в очень закрытый и не самый привлекательный футбол, поэтому не стоит ждать тут много забитых мячей. Ветераны команды Халк, Дейверсон, Адан Кардек сильно сдали и почти не напоминают себя прежних, довольно много забивавших. Для «Ботафого» велик риск потери очков, поэтому команда будет играть от обороны и ждать ошибки соперника.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.
Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант, что «Ботафого» не сможет поразить ворота хозяев. На это есть основание надеяться, так как «Атлетико Минейро» умело обороняется, а потерь у него в составе нет. Гости же будут зажаты, ведь золотые медали так близко как никогда.
Ставка: «Ботафого» не забьет за 3,50.