Таджикистан
Афганистан
Таджикистан
Турнирное положение: Таджики уже не попадут на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте в своем квартете, причем еще в предыдущем раунде.
При этом Таджикистан в 6 турах квалификации разжился всего 8 зачетными баллами. А вот забила команда 11 мячей в ворота оппонентов.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла уверенную победу. Таджики разгромили Непал (4:0).
А вот до того Таджикистан вчистую уступил филиппинцам (0:3). А вот чуть раньше команда минимально уступила Сирии.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Таджики крайне нестабильны. Да и последняя виктория стала лишь первой с июня.
Матчи с афганцами для команды исторически складываются удачно. Из пяти очных поединков Таджикистан выиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У таджиков все очень неплохо с реализацией.
Афганистан
Турнирное положение: Афганцы давненько потеряли шансы на выход на Мундиаль. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы второго этапа квалификации.
Причем Афганистан в 6 матчах набрал лишь 5 очков. При этом команда в среднем забивает пропускает реже раза за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Афганцы были биты Непалом (0:2).
До того команда минимально уступила Кувейту. Зато поединок с крепкими катарцами завершился почетным паритетом (0:0).
Вообще же, Афганистан в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не пробуксовывает в плане реализации. Афганцы не забивали в трех своих последних поединках.
При этом Афганистан еще ни разу не обыгрывал таджиков. Да и состав у команды по именам выглядит слишком скромно.
Наверняка команда постарается дать бой столь неудобному для себя оппоненту. В последней очной встрече пятилетней давности ей это удалось — 1:1.
Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Афганцы намерены прервать свою трехматчевую безголевую серию.
Статистика для ставок
- Афганистан не забивал в 3 своих последних поединках
- Афганцы еще ни разу в истории не обыгрывали Таджикистан
- Таджикистан до последней виктории уступил дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 2.30Испания — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.35Хорватия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.10Сербия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Таджикистан выглядит монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Афганцы слабы в плане реализации, плюс еще ни разу не обыгрывали сборную Таджикистана.
Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40