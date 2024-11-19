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    Таджики будут спешить!

    Таджикистан — Афганистан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2024 года

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    Сборная Таджикистана
    19 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Афганистан. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Афганистан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2024 года

    Таджикистан

  • Душанбе
    •  Таджикистан 16:00 Афганистан

    Афганистан

  • Кабул
    •

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджики уже не попадут на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте в своем квартете, причем еще в предыдущем раунде.

    При этом Таджикистан в 6 турах квалификации разжился всего 8 зачетными баллами. А вот забила команда 11 мячей в ворота оппонентов.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла уверенную победу. Таджики разгромили Непал (4:0).

    А вот до того Таджикистан вчистую уступил филиппинцам (0:3). А вот чуть раньше команда минимально уступила Сирии.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Таджики крайне нестабильны. Да и последняя виктория стала лишь первой с июня.

    Матчи с афганцами для команды исторически складываются удачно. Из пяти очных поединков Таджикистан выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У таджиков все очень неплохо с реализацией.

    Афганистан

    Турнирное положение: Афганцы давненько потеряли шансы на выход на Мундиаль. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы второго этапа квалификации.

    Причем Афганистан в 6 матчах набрал лишь 5 очков. При этом команда в среднем забивает пропускает реже раза за матч.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Афганцы были биты Непалом (0:2).

    До того команда минимально уступила Кувейту. Зато поединок с крепкими катарцами завершился почетным паритетом (0:0).

    Вообще же, Афганистан в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не пробуксовывает в плане реализации. Афганцы не забивали в трех своих последних поединках.

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    При этом Афганистан еще ни разу не обыгрывал таджиков. Да и состав у команды по именам выглядит слишком скромно.

    Наверняка команда постарается дать бой столь неудобному для себя оппоненту. В последней очной встрече пятилетней давности ей это удалось — 1:1.

    Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Афганцы намерены прервать свою трехматчевую безголевую серию.

    Статистика для ставок

    • Афганистан не забивал в 3 своих последних поединках

    • Афганцы еще ни разу в истории не обыгрывали Таджикистан

    • Таджикистан до последней виктории уступил дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Таджикистан выглядит монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Афганцы слабы в плане реализации, плюс еще ни разу не обыгрывали сборную Таджикистана.

    Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    Таджикистан — Афганистан: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Таджики будут спешить!
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