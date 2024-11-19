19 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Афганистан. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Афганистан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики уже не попадут на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте в своем квартете, причем еще в предыдущем раунде.

При этом Таджикистан в 6 турах квалификации разжился всего 8 зачетными баллами. А вот забила команда 11 мячей в ворота оппонентов.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла уверенную победу. Таджики разгромили Непал (4:0).

А вот до того Таджикистан вчистую уступил филиппинцам (0:3). А вот чуть раньше команда минимально уступила Сирии.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Таджики крайне нестабильны. Да и последняя виктория стала лишь первой с июня.

Матчи с афганцами для команды исторически складываются удачно. Из пяти очных поединков Таджикистан выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У таджиков все очень неплохо с реализацией.

Афганистан

Турнирное положение: Афганцы давненько потеряли шансы на выход на Мундиаль. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы второго этапа квалификации.

Причем Афганистан в 6 матчах набрал лишь 5 очков. При этом команда в среднем забивает пропускает реже раза за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Афганцы были биты Непалом (0:2).

До того команда минимально уступила Кувейту. Зато поединок с крепкими катарцами завершился почетным паритетом (0:0).

Вообще же, Афганистан в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не пробуксовывает в плане реализации. Афганцы не забивали в трех своих последних поединках.

При этом Афганистан еще ни разу не обыгрывал таджиков. Да и состав у команды по именам выглядит слишком скромно.

Наверняка команда постарается дать бой столь неудобному для себя оппоненту. В последней очной встрече пятилетней давности ей это удалось — 1:1.

Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Афганцы намерены прервать свою трехматчевую безголевую серию.

Статистика для ставок

Афганистан не забивал в 3 своих последних поединках

Афганцы еще ни разу в истории не обыгрывали Таджикистан

Таджикистан до последней виктории уступил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Таджикистан выглядит монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Афганцы слабы в плане реализации, плюс еще ни разу не обыгрывали сборную Таджикистана.

Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40