19 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Мальта и Андорра. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Мальта — Андорра, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мальта

Турнирное положение: Мальта по итогам трех матчей в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрала шесть очков.

Мальта занимает вторую позицию, на три очка отставая от лидера и наиболее вероятного победителя квартета Молдовы, а также на шесть баллов опережая Андорру.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Лихтенштейном (2:0).

Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив в домашних стенах минимально обыграл Молдову с результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Мальта выиграла.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если учесть их относительное преимущество в классе, тем не менее, есть вопрос, удастся ли им забить минимум четыре гола, чтобы обойти Молдову.

Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

Андорра

Турнирное положение: Андорра после трех туров в этой же группе четвертого дивизиона Лиги наций не набрала ни одного балла.

Андорра занимает последнюю, третью позицию, на шесть очков отстает от нынешнего соперника, который идет вторым, поэтому уже не имеет шансов на плей-офф за выход в третий дивизион.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Андорры (0:1).

Перед этим коллектив в рамках товарищеской встречи сборная в домашних стенах одержала победу над Сан-Марино (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи из восьми последних матчей, которые были официальнами и товарищескими, Андорра проиграла семь раз при одной победе — в контрольном поединке.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также его преимущество своего поля.

Команда до сих пор не забивала в текущем розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Мальта выиграла при тотал меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Андорры забивали меньше 1,5 голов

в восьми последних матчах Андорры забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мальта — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья — в 3.50, успех Андорры — в 6.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в восьми последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их восьми последних выездных поединках.

При этом в пяти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: забьет только одна команда за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: Мальта победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.90