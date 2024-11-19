19 ноября в матче шестого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Индонезия и Саудовская Аравия. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Индонезия — Саудовская Аравия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезия после пяти туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрала лишь три очка.

Индонезия занимает шестую позицию, на три очка отставая от зоны выхода в финальную часть турнира, а также зоны следующего раунда борьбы за путевку на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на своем поле потерпела разгром от Японии (0:4).

Перед этим в четвертом туре этой же стадии квалификации на ЧМ-2026 коллектив в чужих стенах также потерпел поражение, пусть и не столь крупное — 1:2.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Индонезия проиграла и не выигрывает уже пять матчей кряду.

Это означает, что у хозяев плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, где фактор своего поля им вряд ли поможет.

Четыре гола команды отборе на мундиаль-2026 забивали разные игроки.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам пяти туров группового раунда квалификации на чемпионат мира 2026 года набрала шесть баллов.

Саудовская Аравия занимает третью позицию в зоне следующего раунда отбора, по дополнительным показателям уступая второй, проходной в финальную часть турнира строчки — ее занимает Австралия.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на чужом поле сыграла вничью с Австралией (0:0).

Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 в домашних стенах разошелся миром с Бахрейном (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Саудовская Аравия ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, с учетом явного преимущества в классе, пусть даже и на чужом поле, им вполне по силам выиграть.

Хассан Кадиш — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Индонезии забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Саудовская Аравия не выиграла

в трех последних матчах Саудовской Аравии хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.40, успех Индонезии — в 4.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.

При этом в шести последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, тогда как хозяева проиграли два последних матча при тотал больше 1,5 голов.

Ставка: Саудовская Аравия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.40