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    Обойдет ли Саудовская Аравия Австралию?

    Индонезия — Саудовская Аравия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 19 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз и ставки на Индонезия — Саудовская Аравия
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    Хассан Кадиш
    19 ноября в матче шестого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Индонезия и Саудовская Аравия. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Индонезия — Саудовская Аравия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Индонезия

    Турнирное положение: Индонезия после пяти туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрала лишь три очка.

    Индонезия занимает шестую позицию, на три очка отставая от зоны выхода в финальную часть турнира, а также зоны следующего раунда борьбы за путевку на мундиаль.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на своем поле потерпела разгром от Японии (0:4).

    Перед этим в четвертом туре этой же стадии квалификации на ЧМ-2026 коллектив в чужих стенах также потерпел поражение, пусть и не столь крупное — 1:2.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Индонезия проиграла и не выигрывает уже пять матчей кряду.

    Это означает, что у хозяев плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, где фактор своего поля им вряд ли поможет.

    Четыре гола команды отборе на мундиаль-2026 забивали разные игроки.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам пяти туров группового раунда квалификации на чемпионат мира 2026 года набрала шесть баллов.

    Саудовская Аравия занимает третью позицию в зоне следующего раунда отбора, по дополнительным показателям уступая второй, проходной в финальную часть турнира строчки — ее занимает Австралия.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на чужом поле сыграла вничью с Австралией (0:0).

    Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 в домашних стенах разошелся миром с Бахрейном (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Саудовская Аравия ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма вроде бы не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, с учетом явного преимущества в классе, пусть даже и на чужом поле, им вполне по силам выиграть.

    Хассан Кадиш — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Индонезии забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Саудовская Аравия не выиграла

    • в трех последних матчах Саудовской Аравии хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.40, успех Индонезии — в 4.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.

    При этом в шести последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, тогда как хозяева проиграли два последних матча при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: Саудовская Аравия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.40

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    Индонезия — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Саудовская Аравия Австралию?
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