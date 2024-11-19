Индонезия
Турнирное положение: Индонезия после пяти туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрала лишь три очка.
Индонезия занимает шестую позицию, на три очка отставая от зоны выхода в финальную часть турнира, а также зоны следующего раунда борьбы за путевку на мундиаль.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на своем поле потерпела разгром от Японии (0:4).
Перед этим в четвертом туре этой же стадии квалификации на ЧМ-2026 коллектив в чужих стенах также потерпел поражение, пусть и не столь крупное — 1:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Индонезия проиграла и не выигрывает уже пять матчей кряду.
Это означает, что у хозяев плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, где фактор своего поля им вряд ли поможет.
Четыре гола команды отборе на мундиаль-2026 забивали разные игроки.
Саудовская Аравия
Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам пяти туров группового раунда квалификации на чемпионат мира 2026 года набрала шесть баллов.
Саудовская Аравия занимает третью позицию в зоне следующего раунда отбора, по дополнительным показателям уступая второй, проходной в финальную часть турнира строчки — ее занимает Австралия.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на чужом поле сыграла вничью с Австралией (0:0).
Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 в домашних стенах разошелся миром с Бахрейном (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Саудовская Аравия ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма вроде бы не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, с учетом явного преимущества в классе, пусть даже и на чужом поле, им вполне по силам выиграть.
Хассан Кадиш — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Индонезии забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Саудовская Аравия не выиграла
- в трех последних матчах Саудовской Аравии хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.40, успех Индонезии — в 4.40.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.
При этом в шести последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, тогда как хозяева проиграли два последних матча при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: Саудовская Аравия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.40