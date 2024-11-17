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    Сочинцы начнут без прелюдий

    «Тюмень» — «Сочи». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 ноября 2024 года

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    «Сочи»
    17 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Ноября 2024 года

    Тюмень

  • Тюмень
    •  Тюмень 17:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы пока что твердо стоят на вылет. После 18 туров они занимают 18 место в турнирной таблице первой лиги.

    При этом «Тюмень» в 18 поединках первенства настреляла 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 32 раза.

    Тюмень — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Тюменцы дома уступили новороссийскому «Черноморцу» (1:4).

    До того команда по всем статьям уступила «Чайке» (0:3). А вот кубковый поединок с «Амкаром-Пермь» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Тюменцы проиграли в 2 своих последних поединках. А вот отставание от спасительного 15 места составляет 9 очков.

    Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Тюмень» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что тюменцы намерены зацепиться за заветные баллы. Вот только в двух последних очных битвах с южанами сибиряки были биты.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы мечтают сходу вернуться в элиту. По итогам 18 туров первенства команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сочи» довольно успешно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 28 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. Сочинцы не смогли обыграть нестабильный «Ротор» (1:1).

    При этом до того команда расправилась с ершистым «Нефтехимиком» (3:2). А вот в кубковом матче с костромским «Спартаком» южане выиграли в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Сочи» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сочинцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. При этом пропускают южане в среднем фактически гол за матч.

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    При этом «Сочи» по своему кадровому потенциалу обязан находиться среди лидеров лучшей лиги мира. Вот только потери очков на ровном месте угнетают.

    Сочинцы всего на один зачетный пункт отстают от топ-4. А вот до дуэта лидеров не хватает аж 8 зачетных баллов.

    И уж точно номинальные гости намерены продолжить погоню за лидерами. Да и словенец Мартин Крамарич отличился уже 7 голами в текущем первенстве.

    Статистика для ставок

    • Тюменцы проиграли в 2 своих последних домашних поединках

    • «Сочи» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Сочи» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

    Прогноз: Сочинцы явно сильнее соперника, плюс мотивированы как можно скорее забраться в топ-4.

    Южане в последних матчах явно прибавили, и уж точно начнут поединок с активных атакующих акций.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33

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    «Тюмень» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Сочинцы начнут без прелюдий
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