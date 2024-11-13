Таджикистан
Непал
Таджикистан
Турнирное положение: Таджики уже вылетели из квалификации на Мундиаль. Команда на втором этапе отбора финишировала на 3 месте своей группы.
При этом Таджикистан в 6 турах квалификации разжился всего 8 очками. А вот забила команда 11 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Таджики разгромно уступили Филиппинам (0:3).
А вот до того Таджикистан минимально уступил Сирии. Зато чуть раньше команда в серии пенальти одолела тех же филиппинцев.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Таджики крайне слабо атакуют. В 4 своих последних матчах команда не забивала.
Матчи против Непала для команды исторически складываются удачно. Во всех трех очных поединках Таджикистан выиграл.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и вообще, таджикам пора возвращаться на забивной путь.
Непал
Турнирное положение: Непальцы выбыли из отбора на мировое первенство. Во втором раунде команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем Непал в 6 матчах группы набрал лишь один зачетный балл. При этом команда забила всего 2 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добилась ничьей. Непальцы расписали паритет с Йеменом (2:2).
До того команда по всем статьям уступила ОАЭ (0:4). Плюс поединок с Бахрейном завершился еще одной болезненной коллизией (0:3).
Вообще же, Непал в 5 своих последних матчах уступил 4 раза. Забила в них команда 2 мяча при 16 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот пропускают непальцы в среднем 3 гола за матч.
При этом Непал в трех очных встречах с таджиками забил всего 1 мяч. А вот в 2 последних очных поединках команда не забивала.
Наверняка команда постарается воспользоваться проблемами соперника. Вот только оборона непальцев уж слишком часто сбоит.
Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только не побеждает команда уже больше календарного года.
Статистика для ставок
- Таджикистан обыграл непальцев во всех 3 очных поединках
- Непал не побеждает уже больше года
- Таджикистан не забивал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Непал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.
- 1.97Намибия — Камерун: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.00Манчестер Сити (жен) — Хаммарбю (жен): прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Таджики выглядят монолитнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.
Непальцы имеют явные проблемы в обороне, да и вообще, не знают радости побед уже год.
Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00