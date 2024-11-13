13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Непал. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Непал, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики уже вылетели из квалификации на Мундиаль. Команда на втором этапе отбора финишировала на 3 месте своей группы.

При этом Таджикистан в 6 турах квалификации разжился всего 8 очками. А вот забила команда 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Таджики разгромно уступили Филиппинам (0:3).

А вот до того Таджикистан минимально уступил Сирии. Зато чуть раньше команда в серии пенальти одолела тех же филиппинцев.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Таджики крайне слабо атакуют. В 4 своих последних матчах команда не забивала.

Матчи против Непала для команды исторически складываются удачно. Во всех трех очных поединках Таджикистан выиграл.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и вообще, таджикам пора возвращаться на забивной путь.

Непал

Турнирное положение: Непальцы выбыли из отбора на мировое первенство. Во втором раунде команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Непал в 6 матчах группы набрал лишь один зачетный балл. При этом команда забила всего 2 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добилась ничьей. Непальцы расписали паритет с Йеменом (2:2).

До того команда по всем статьям уступила ОАЭ (0:4). Плюс поединок с Бахрейном завершился еще одной болезненной коллизией (0:3).

Вообще же, Непал в 5 своих последних матчах уступил 4 раза. Забила в них команда 2 мяча при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот пропускают непальцы в среднем 3 гола за матч.

При этом Непал в трех очных встречах с таджиками забил всего 1 мяч. А вот в 2 последних очных поединках команда не забивала.

Наверняка команда постарается воспользоваться проблемами соперника. Вот только оборона непальцев уж слишком часто сбоит.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только не побеждает команда уже больше календарного года.

Статистика для ставок

Таджикистан обыграл непальцев во всех 3 очных поединках

Непал не побеждает уже больше года

Таджикистан не забивал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Непал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

Прогноз: Таджики выглядят монолитнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

Непальцы имеют явные проблемы в обороне, да и вообще, не знают радости побед уже год.

Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00