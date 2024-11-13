ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джарон Эннис и Карен ЧухаджянПреемника Кроуфорда не остановить. Эннис играючи разбил Чухаджяна и сохранил пояс Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября Кори ГауффГауфф выиграла Итоговый турнир, Медведев устроил ужасное шоу, а Шаповалов взял первый титул за пять лет
    Все новости спорта

    Таджики медлить не собираются!

    Таджикистан — Непал. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Таджикистана
    Прогноз и ставки на Таджикистан — Непал
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Таджикистана
    13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Непал. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Непал, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Ноября 2024 года

    Таджикистан

  • Душанбе
    •  Таджикистан 16:00 Непал

    Непал

  • Катманду
    •

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджики уже вылетели из квалификации на Мундиаль. Команда на втором этапе отбора финишировала на 3 месте своей группы.

    При этом Таджикистан в 6 турах квалификации разжился всего 8 очками. А вот забила команда 11 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Таджики разгромно уступили Филиппинам (0:3).

    А вот до того Таджикистан минимально уступил Сирии. Зато чуть раньше команда в серии пенальти одолела тех же филиппинцев.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Таджики крайне слабо атакуют. В 4 своих последних матчах команда не забивала.

    Матчи против Непала для команды исторически складываются удачно. Во всех трех очных поединках Таджикистан выиграл.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и вообще, таджикам пора возвращаться на забивной путь.

    Непал

    Турнирное положение: Непальцы выбыли из отбора на мировое первенство. Во втором раунде команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Непал в 6 матчах группы набрал лишь один зачетный балл. При этом команда забила всего 2 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.

  • На чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ
  • Обсудим возможные переходы, которые могут состояться в чемпионате России уже ближайшей зимой
  • 10/11/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добилась ничьей. Непальцы расписали паритет с Йеменом (2:2).

    До того команда по всем статьям уступила ОАЭ (0:4). Плюс поединок с Бахрейном завершился еще одной болезненной коллизией (0:3).

    Вообще же, Непал в 5 своих последних матчах уступил 4 раза. Забила в них команда 2 мяча при 16 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот пропускают непальцы в среднем 3 гола за матч.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом Непал в трех очных встречах с таджиками забил всего 1 мяч. А вот в 2 последних очных поединках команда не забивала.

    Наверняка команда постарается воспользоваться проблемами соперника. Вот только оборона непальцев уж слишком часто сбоит.

    Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только не побеждает команда уже больше календарного года.

    Статистика для ставок

    • Таджикистан обыграл непальцев во всех 3 очных поединках

    • Непал не побеждает уже больше года

    • Таджикистан не забивал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Непал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: Таджики выглядят монолитнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

    Непальцы имеют явные проблемы в обороне, да и вообще, не знают радости побед уже год.

    Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Санкт-Пёльтен (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ювентус (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити (жен) — Хаммарбю (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Волеренга (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Детройт — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Орландо — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Таджикистан — Непал: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на футбол. Таджики медлить не собираются!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры