8 ноября в 12-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Утрехт» и «Хераклес». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Хераклес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Утрехт» в 10 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 11 голов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Утрехт» уверенно расправился с роттердамской «Спартой» (4:1).

А вот до того «Утрехт» в Кубке Нидерландов переиграл «Лиссе» (2:1). Правда, чуть ранее случилось поражение от «Фейеноорда» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки отличились 10 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Утрехт» нынче находится на заметном моральном подъеме. Команда выиграла в двух своих последних поединках.

Поединки с «Хераклесом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Утрехт» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно намерена сохранить место среди лидеров.

«Хераклес»

Турнирное положение: «Хераклес» традиционно бьется за выживание. На текущий момент команда осела на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Хераклес» в 11 матчах настрелял всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 22 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда раздобыла три очка. «Хераклес» смог переиграть «Бреду» (2:0).

До того команда в Кубке Нидерландов минимально переиграла заштатный «Винтерсвейк». А вот поединок с «Твенте» завершился провалом (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хераклес» лишь на три зачетных балла опережает опасную зону. Да и проблемы в обороне у команды весьма серьезные.

При этом «Хераклес» победил в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

Команда уже два года не может одолеть «Утрехт». Да и в нынешней диспозиции она вполне будет рада даже завоеванному баллу.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Команда постарается не дать разгуляться атаке соперника.

Статистика для ставок

«Хераклес» победил в 2 своих последних поединках

«Хераклес» в среднем забивает гол за матч

«Утрехт» в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Утрехт» явно сильнее соперника, к тому же весьма прилично атакует.

Хозяева нынче выглядят весьма выгодно, да и оборона «Хераклеса» ошибается слишком часто.

Ставка: Фора «Утрехта» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм этого матча завершится ничьей.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50