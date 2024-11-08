ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью Виктор ДьёкерешДьёкереш и еще пять игроков «Спортинга», которые вслед за Аморимом уедут в Англию Хакан Чалханоглу«Интер» — «Арсенал» 1:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Утрехт» легко расправится с «Хераклесом»

    «Утрехт» — «Хераклес». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Эредивизия, 8 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «Хераклес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Утрехт»
    8 ноября в 12-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Утрехт» и «Хераклес». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Хераклес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 08 Ноября 2024 года

    Утрехт

  • Утрехт
    •  Утрехт 22:00 Хераклес

    Хераклес

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Утрехт»

    Турнирное положение: «Утрехт» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Утрехт» в 10 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 11 голов.

    Утрехт — Хераклес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Утрехт» уверенно расправился с роттердамской «Спартой» (4:1).

    А вот до того «Утрехт» в Кубке Нидерландов переиграл «Лиссе» (2:1). Правда, чуть ранее случилось поражение от «Фейеноорда» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки отличились 10 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Утрехт» нынче находится на заметном моральном подъеме. Команда выиграла в двух своих последних поединках.

    Поединки с «Хераклесом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Утрехт» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно намерена сохранить место среди лидеров.

    «Хераклес»

    Турнирное положение: «Хераклес» традиционно бьется за выживание. На текущий момент команда осела на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хераклес» в 11 матчах настрелял всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 22 раза.

  • «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
  • Эксклюзивное интервью с лучшим бомбардиром чемпионатов России и бывшим тренером «Ростова», «Уфы» и «Сочи»
  • 05/11/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда раздобыла три очка. «Хераклес» смог переиграть «Бреду» (2:0).

    До того команда в Кубке Нидерландов минимально переиграла заштатный «Винтерсвейк». А вот поединок с «Твенте» завершился провалом (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хераклес» лишь на три зачетных балла опережает опасную зону. Да и проблемы в обороне у команды весьма серьезные.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Хераклес» победил в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

    Команда уже два года не может одолеть «Утрехт». Да и в нынешней диспозиции она вполне будет рада даже завоеванному баллу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Команда постарается не дать разгуляться атаке соперника.

    Статистика для ставок

    • «Хераклес» победил в 2 своих последних поединках

    • «Хераклес» в среднем забивает гол за матч

    • «Утрехт» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Утрехт» явно сильнее соперника, к тому же весьма прилично атакует.

    Хозяева нынче выглядят весьма выгодно, да и оборона «Хераклеса» ошибается слишком часто.

    Ставка: Фора «Утрехта» -1.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм этого матча завершится ничьей.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Свентек — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Викингур — Борац
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гауфф — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алис — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Юнион — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Утрехт» — «Хераклес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. «Утрехт» легко расправится с «Хераклесом»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры