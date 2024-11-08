8 ноября в 11-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Морейренсе» и «Жил Висенте». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Морейренсе» — «Жил Висенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Морейренсе»

Турнирное положение: «Морейренсе» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

При этом «Морейренсе» в 10 матчах настрелял 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 12 голов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Морейренсе» минимально уступил «Витории Гимарайнш».

А вот до того «Морейренсе» по всем статьям уступил «Порту» (0:2). Зато чуть ранее команда переиграла «Боавишту» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Гильермо Либерато — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Морейренсе» нынче находится на некотором моральном подъеме. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Поединки с «Жил Висенте» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Морейренсе» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно намерена подняться поближе к топ-6.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: «Жил Висенте» традиционно бьется за выживание. На текущий момент команда осела на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Жил Висенте» в 10 матчах настрелял всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 16 голов.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Жил Висенте» уступил нестабильной «Боавиште» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Санта Клары» (1:2). А вот поединок с «ОС Белененсешем» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жил Висенте» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жил Висенте» лишь на три зачетных балла опережает опасную зону. Да и проблемы с надежностью тылов у команды весьма серьезные.

При этом «Жил Висенте» проиграл в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

Команда уже два года не проигрывает «Морейренсе». Причем в нынешней диспозиции она вполне будет рада даже завоеванному баллу.

Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Команда мотивирована прервать свою серию неудач.

Статистика для ставок

Обе команды уступили в 2 своих последних поединках

И те, и другие в среднем забивают гол за матч

«Морейренсе» не забивал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Морейренсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Морейренсе» явно сильнее соперника, к тому же явно постарается вернуться на победный путь.

Гости нынче выглядят не столь выгодно, да и оборона «Жил Висенте» ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Морейренсе» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.00