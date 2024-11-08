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    «Жил Висенте» снова проиграет

    «Морейренсе» — «Жил Висенте». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Жил Висенте»
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    «Жил Висенте»
    8 ноября в 11-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Морейренсе» и «Жил Висенте». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Морейренсе» — «Жил Висенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 08 Ноября 2024 года

    Морейренсе

  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 23:15 Жил Висенте

    Жил Висенте

  • Барселуш
    •

    «Морейренсе»

    Турнирное положение: «Морейренсе» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    При этом «Морейренсе» в 10 матчах настрелял 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 12 голов.

    Морейренсе — Жил Висенте: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Морейренсе» минимально уступил «Витории Гимарайнш».

    А вот до того «Морейренсе» по всем статьям уступил «Порту» (0:2). Зато чуть ранее команда переиграла «Боавишту» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Гильермо Либерато — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Морейренсе» нынче находится на некотором моральном подъеме. Команда уступила в двух своих последних поединках.

    Поединки с «Жил Висенте» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Морейренсе» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно намерена подняться поближе к топ-6.

    «Жил Висенте»

    Турнирное положение: «Жил Висенте» традиционно бьется за выживание. На текущий момент команда осела на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жил Висенте» в 10 матчах настрелял всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 16 голов.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Жил Висенте» уступил нестабильной «Боавиште» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Санта Клары» (1:2). А вот поединок с «ОС Белененсешем» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жил Висенте» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Жил Висенте» лишь на три зачетных балла опережает опасную зону. Да и проблемы с надежностью тылов у команды весьма серьезные.

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    При этом «Жил Висенте» проиграл в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

    Команда уже два года не проигрывает «Морейренсе». Причем в нынешней диспозиции она вполне будет рада даже завоеванному баллу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Команда мотивирована прервать свою серию неудач.

    Статистика для ставок

    • Обе команды уступили в 2 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем забивают гол за матч

    • «Морейренсе» не забивал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Морейренсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Морейренсе» явно сильнее соперника, к тому же явно постарается вернуться на победный путь.

    Гости нынче выглядят не столь выгодно, да и оборона «Жил Висенте» ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Морейренсе» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Морейренсе» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. «Жил Висенте» снова проиграет
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