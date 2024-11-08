Морейренсе
Жил Висенте
«Морейренсе»
Турнирное положение: «Морейренсе» в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.
При этом «Морейренсе» в 10 матчах настрелял 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 12 голов.
Морейренсе — Жил Висенте: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Морейренсе» минимально уступил «Витории Гимарайнш».
А вот до того «Морейренсе» по всем статьям уступил «Порту» (0:2). Зато чуть ранее команда переиграла «Боавишту» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Гильермо Либерато — травмирован.
Состояние команды: «Морейренсе» нынче находится на некотором моральном подъеме. Команда уступила в двух своих последних поединках.
Поединки с «Жил Висенте» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Морейренсе» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно намерена подняться поближе к топ-6.
«Жил Висенте»
Турнирное положение: «Жил Висенте» традиционно бьется за выживание. На текущий момент команда осела на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Жил Висенте» в 10 матчах настрелял всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 16 голов.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Жил Висенте» уступил нестабильной «Боавиште» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Санта Клары» (1:2). А вот поединок с «ОС Белененсешем» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Жил Висенте» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Жил Висенте» лишь на три зачетных балла опережает опасную зону. Да и проблемы с надежностью тылов у команды весьма серьезные.
При этом «Жил Висенте» проиграл в двух своих последних поединках. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.
Команда уже два года не проигрывает «Морейренсе». Причем в нынешней диспозиции она вполне будет рада даже завоеванному баллу.
Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Команда мотивирована прервать свою серию неудач.
Статистика для ставок
- Обе команды уступили в 2 своих последних поединках
- И те, и другие в среднем забивают гол за матч
- «Морейренсе» не забивал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Морейренсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
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Прогноз: «Морейренсе» явно сильнее соперника, к тому же явно постарается вернуться на победный путь.
Гости нынче выглядят не столь выгодно, да и оборона «Жил Висенте» ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Морейренсе» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба соперника.
Ставка: Обе забьют за 2.00