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    «Альмерия» размочит ворота «Эльче»

    «Эльче» — «Альмерия». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Альмерия»
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    «Альмерия»
    8 ноября в 14-м туре испанской Сегунды «Эльче» на своем поле примет «Альмерию». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Альмерия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 08 Ноября 2024 года

    Эльче

  • Испания. Сегунда
    •  Эльче 22:30 Альмерия

    Альмерия

  • Альмерия
    •

    «Эльче»

    Турнирное положение: Данный коллектив разместился на шестой строке в таблице, имея на счету 21 балл и всего на пункт отстает от второй позиции.

    «Эльче» выиграл шесть встреч из 13 проведенных, три раза сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей составляет 14:10.

    Эльче — Альмерия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «зелено-полосатые» одолели в гостевой встрече соседа по турнирке «Эйбар» со счетом 2:0, проведя оба гола еще в первом тайме. Ранее они разгромили 3:0 «Корию» в Кубке страны и переиграли 1:0 «Бургос» дома в чемпионате.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Эльче» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В данный период коллектив расписал два мировых исхода и четыре поединка выиграл. Причем за все это время он пропустил всего лишь один гол. А проиграла команда только однажды за предыдущие свои десять встреч и шесть раз победила за это время.

    «Альмерия»

    Турнирное положение: Андалузский коллектив с 16 пунктами разместился на 13 строке в таблице, но имеет игру в запасе.

    «Альмерия» по четыре раза побеждала, уступала и играла вничью, забила 21 гола, а пропустила в свои ворота на мяч больше.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Последние матчи: В преддверии данной встречи «красно-белые» обыграли на выезде «Сан-Себастьян» 2:1 в Кубке Испании. А в последних поединках чемпионата они поделили очки в гостях с «Уэской» 2:2 и победили в родных стенах «Альасете» 3:1.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: К предстоящему поединку «Альмерия» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах. За это время команда отпраздновала три виктории раз сыграла вничью, забивая и пропуская в каждой игре. До данного отрезка коллектив проиграл три встречи из шести проведенных и победить смог только раз.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне еще в Примере в Эльче эти клубы сыграли вничью 1:1, а в Альмерии победили хозяева 2:1

    • В четырех из пяти предыдущих очных встреч данных команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльче» — 2.10, победа «Альмерия» — 3.50, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на обмен забитыми мячами, ведь на это указывает очная статистика данных команд и высокая результативность гостей в этом сезоне.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

    Прогноз: И также поставим еще здесь на то, что голы зрители увидят в каждом из таймов.

    Ставка: гол в обоих таймах за 1.85.

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    «Эльче» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. «Альмерия» размочит ворота «Эльче»
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