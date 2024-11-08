8 ноября в 14-м туре испанской Сегунды «Эльче» на своем поле примет «Альмерию». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Альмерия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльче»

Турнирное положение: Данный коллектив разместился на шестой строке в таблице, имея на счету 21 балл и всего на пункт отстает от второй позиции.

«Эльче» выиграл шесть встреч из 13 проведенных, три раза сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей составляет 14:10.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «зелено-полосатые» одолели в гостевой встрече соседа по турнирке «Эйбар» со счетом 2:0, проведя оба гола еще в первом тайме. Ранее они разгромили 3:0 «Корию» в Кубке страны и переиграли 1:0 «Бургос» дома в чемпионате.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Эльче» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В данный период коллектив расписал два мировых исхода и четыре поединка выиграл. Причем за все это время он пропустил всего лишь один гол. А проиграла команда только однажды за предыдущие свои десять встреч и шесть раз победила за это время.

«Альмерия»

Турнирное положение: Андалузский коллектив с 16 пунктами разместился на 13 строке в таблице, но имеет игру в запасе.

«Альмерия» по четыре раза побеждала, уступала и играла вничью, забила 21 гола, а пропустила в свои ворота на мяч больше.

Календарь и таблица испанской Примеры

Последние матчи: В преддверии данной встречи «красно-белые» обыграли на выезде «Сан-Себастьян» 2:1 в Кубке Испании. А в последних поединках чемпионата они поделили очки в гостях с «Уэской» 2:2 и победили в родных стенах «Альасете» 3:1.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: К предстоящему поединку «Альмерия» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах. За это время команда отпраздновала три виктории раз сыграла вничью, забивая и пропуская в каждой игре. До данного отрезка коллектив проиграл три встречи из шести проведенных и победить смог только раз.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне еще в Примере в Эльче эти клубы сыграли вничью 1:1, а в Альмерии победили хозяева 2:1

В четырех из пяти предыдущих очных встреч данных команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльче» — 2.10, победа «Альмерия» — 3.50, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на обмен забитыми мячами, ведь на это указывает очная статистика данных команд и высокая результативность гостей в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

Прогноз: И также поставим еще здесь на то, что голы зрители увидят в каждом из таймов.

Ставка: гол в обоих таймах за 1.85.