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    «Сокол» — «Арсенал». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига России, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Арсенал»
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    Сергей Ткачев («Арсенал»)
    2 ноября в 17-м туре Первой лиги России по футболу сыграют «Сокол» и «Арсенал». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Ноября 2024 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 14:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: саратовский коллектив крайне плохо выступает в последних матчах Первой лиги.

    Команда из Саратова смогла набрать только 16 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице.

    Саратовцы смогли забить всего восемь мячей (меньше всех в лиге), а пропустили целых 18.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Алексея Баги сыграли вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

    До этого же «Сокол» уступил «Алании» (0:1), «Торпедо» (0:5), «Ротору» (0:1) и «Черноморцу» (0:3).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Также «сине-белые» вылетели из Кубка России, уступив «Уралу» (1:3).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: сейчас «Сокол» лихорадит и уже не одну неделю ходят слухи, что Алексей Бага может уволен с поста наставника команды.

    Думается, что в случае не набора очков в этой игре так оно и случится. Уж очень затянулся кризис в команде и она всего на один балл опережает зону вылета.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «оружейники» в последнее время также выступают не ахти и потеряли лидерство.

    «Красно-желтые» сейчас имеют в своем активе 28 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

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    • «Канониры» смогли 15 раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: сейчас у туляков идет череда из шести ничьих подряд — с «Шинником» (1:1, «Чайкой» (2:2), «Сочи» (1:1), «Родиной» (1:1), «Уфой» (0:0) и «Балтикой» (0:0).

    Только перед этим команда из Тулы смогла победить «Урал» (1:0).

    Также тульский коллектив уже вылетел из Кубка России, по пенальти уступив «Знамени Труда».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Александра Сторожука остаются в лидирующей зоне из-за прекрасного старта сезона. В последнее же время команда притормозила, хоть и продолжает идти без поражений.

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    Конечно, «Арсенал» можно отнести к командам, которые будут бороться за повышение в классе, но по бюджету коллектив является середняком лиги. Посмотрим, что из этого получится.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» еще не проигрывал в этом сезоне

    • «Арсенал» имеет серию из 6 ничьих подряд

    • «Сокол» не может победить на протяжении 6 матчей во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 2.95, победа «Сокола» — в 6.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.65 и 1.48 соответственно.

    Прогноз: команды в последнее время мало забивают, поэтому поставим на то, что и в этом матче будет забито минимум мячей.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.00

    Прогноз: также предположим, что коллективы сыграют в полюбившуюся им ничьи. Уровень команд не очень то и отличается.

    Ставка: ничья за 2.95.

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    «Сокол» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Команды не порадуют обилием голов
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