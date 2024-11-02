2 ноября в 17-м туре Первой лиги России по футболу сыграют «Сокол» и «Арсенал». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: саратовский коллектив крайне плохо выступает в последних матчах Первой лиги.

Команда из Саратова смогла набрать только 16 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице.

Саратовцы смогли забить всего восемь мячей (меньше всех в лиге), а пропустили целых 18.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Алексея Баги сыграли вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

До этого же «Сокол» уступил «Алании» (0:1), «Торпедо» (0:5), «Ротору» (0:1) и «Черноморцу» (0:3).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Также «сине-белые» вылетели из Кубка России, уступив «Уралу» (1:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сейчас «Сокол» лихорадит и уже не одну неделю ходят слухи, что Алексей Бага может уволен с поста наставника команды.

Думается, что в случае не набора очков в этой игре так оно и случится. Уж очень затянулся кризис в команде и она всего на один балл опережает зону вылета.

«Арсенал»

Турнирное положение: «оружейники» в последнее время также выступают не ахти и потеряли лидерство.

«Красно-желтые» сейчас имеют в своем активе 28 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

«Канониры» смогли 15 раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.

Последние матчи: сейчас у туляков идет череда из шести ничьих подряд — с «Шинником» (1:1, «Чайкой» (2:2), «Сочи» (1:1), «Родиной» (1:1), «Уфой» (0:0) и «Балтикой» (0:0).

Только перед этим команда из Тулы смогла победить «Урал» (1:0).

Также тульский коллектив уже вылетел из Кубка России, по пенальти уступив «Знамени Труда».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Александра Сторожука остаются в лидирующей зоне из-за прекрасного старта сезона. В последнее же время команда притормозила, хоть и продолжает идти без поражений.

Конечно, «Арсенал» можно отнести к командам, которые будут бороться за повышение в классе, но по бюджету коллектив является середняком лиги. Посмотрим, что из этого получится.

Статистика для ставок

«Арсенал» еще не проигрывал в этом сезоне

«Арсенал» имеет серию из 6 ничьих подряд

«Сокол» не может победить на протяжении 6 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 2.95, победа «Сокола» — в 6.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.65 и 1.48 соответственно.

Прогноз: команды в последнее время мало забивают, поэтому поставим на то, что и в этом матче будет забито минимум мячей.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.00

Прогноз: также предположим, что коллективы сыграют в полюбившуюся им ничьи. Уровень команд не очень то и отличается.

Ставка: ничья за 2.95.