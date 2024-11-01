1 ноября в 23-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Насаф». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» Ташкент — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент сражается за выживание в элите узбекского футбола. На текущий момент команда пребывает на 13 месте в турнирной таблице.

При этом «Локомотив» Ташкент в 22 турах чемпионата настрелял всего 24 мяча. Отставание от спасительной 11 позиции составляет 6 зачетных баллов.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Локомотив» Ташкент уступил «Сурхану» (1:2).

До того команда уступила еще и «Бунёдкору» (2:3). Да и поединок с АГМК завершился для ташкентцев минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом в них «Локомотив» Ташкент забил 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» проиграли в 4 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть менее 2 раз за матч.

Поединки против «Насафа» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Локомотив» Ташкент выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и шансы на спасение пока не потеряны!

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» на всех парах несется к чемпионству. По итогам 22 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Насаф» наколотил 33 мяча в ворота соперников в 22 поединках. Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Насаф» переиграл самаркандское «Динамо» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Аль-Хуссейна» (1:2). А вот поединок с «Сурханом» принес лишь ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Насаф» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Насаф» в случае победы станет недосягаемым для преследователей. Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 13 пропущенных мячей в 22 матчах.

При этом «Насаф» явно намерен досрочно завоевать золото. Да и серб Зоран Марушич проводит отличный сезон, отличившись 9 голами.

К слову, «железнодорожников» команда переиграла в 2 последних очных встречах. Причем в них команда не пропустила ни разу.

Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и мотивация стать чемпионом у «Насафа» максимальная.

Статистика для ставок

«Локомотив» Ташкент уступил в 4 своих последних матчах

«Насаф» пропускает реже всех в лиге — всего 13 мячей

«Локомотив» Ташкент проиграл «Насафу» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 4.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: «Насаф» явно максимально постарается обеспечить себе золотые медали.

Номинальные гости явно постараются забить быстрый мяч, да и ташкентцев они обыгрывают регулярно.

Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21