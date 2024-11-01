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    «Насаф» будет торопиться!

    «Локомотив» Ташкент — «Насаф». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на «Локомотив» Ташкент — «Насаф»
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    «Локомотив» Ташкент
    1 ноября в 23-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Насаф». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» Ташкент — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 01 Ноября 2024 года

    Локомотив Ташкент

  • Ташкент
    •  Локомотив Ташкент 14:00 Nasaf Qarshi

    Nasaf Qarshi

  • Узбекистан. Суперлига
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    «Локомотив» Ташкент

    Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент сражается за выживание в элите узбекского футбола. На текущий момент команда пребывает на 13 месте в турнирной таблице.

    При этом «Локомотив» Ташкент в 22 турах чемпионата настрелял всего 24 мяча. Отставание от спасительной 11 позиции составляет 6 зачетных баллов.

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Локомотив» Ташкент уступил «Сурхану» (1:2).

    До того команда уступила еще и «Бунёдкору» (2:3). Да и поединок с АГМК завершился для ташкентцев минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом в них «Локомотив» Ташкент забил 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Железнодорожники» проиграли в 4 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть менее 2 раз за матч.

    Поединки против «Насафа» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Локомотив» Ташкент выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и шансы на спасение пока не потеряны!

    «Насаф»

    Турнирное положение: «Насаф» на всех парах несется к чемпионству. По итогам 22 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Насаф» наколотил 33 мяча в ворота соперников в 22 поединках. Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Насаф» переиграл самаркандское «Динамо» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Аль-Хуссейна» (1:2). А вот поединок с «Сурханом» принес лишь ничейный результат (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Насаф» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Насаф» в случае победы станет недосягаемым для преследователей. Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 13 пропущенных мячей в 22 матчах.

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    При этом «Насаф» явно намерен досрочно завоевать золото. Да и серб Зоран Марушич проводит отличный сезон, отличившись 9 голами.

    К слову, «железнодорожников» команда переиграла в 2 последних очных встречах. Причем в них команда не пропустила ни разу.

    Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и мотивация стать чемпионом у «Насафа» максимальная.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» Ташкент уступил в 4 своих последних матчах

    • «Насаф» пропускает реже всех в лиге — всего 13 мячей

    • «Локомотив» Ташкент проиграл «Насафу» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 4.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

    Прогноз: «Насаф» явно максимально постарается обеспечить себе золотые медали.

    Номинальные гости явно постараются забить быстрый мяч, да и ташкентцев они обыгрывают регулярно.

    Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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