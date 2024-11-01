Локомотив Ташкент
Nasaf Qarshi
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент сражается за выживание в элите узбекского футбола. На текущий момент команда пребывает на 13 месте в турнирной таблице.
При этом «Локомотив» Ташкент в 22 турах чемпионата настрелял всего 24 мяча. Отставание от спасительной 11 позиции составляет 6 зачетных баллов.
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Локомотив» Ташкент уступил «Сурхану» (1:2).
До того команда уступила еще и «Бунёдкору» (2:3). Да и поединок с АГМК завершился для ташкентцев минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом в них «Локомотив» Ташкент забил 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» проиграли в 4 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чуть менее 2 раз за матч.
Поединки против «Насафа» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Локомотив» Ташкент выиграл 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и шансы на спасение пока не потеряны!
«Насаф»
Турнирное положение: «Насаф» на всех парах несется к чемпионству. По итогам 22 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Насаф» наколотил 33 мяча в ворота соперников в 22 поединках. Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков.
Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Насаф» переиграл самаркандское «Динамо» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Аль-Хуссейна» (1:2). А вот поединок с «Сурханом» принес лишь ничейный результат (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Насаф» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Насаф» в случае победы станет недосягаемым для преследователей. Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 13 пропущенных мячей в 22 матчах.
При этом «Насаф» явно намерен досрочно завоевать золото. Да и серб Зоран Марушич проводит отличный сезон, отличившись 9 голами.
К слову, «железнодорожников» команда переиграла в 2 последних очных встречах. Причем в них команда не пропустила ни разу.
Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и мотивация стать чемпионом у «Насафа» максимальная.
Статистика для ставок
- «Локомотив» Ташкент уступил в 4 своих последних матчах
- «Насаф» пропускает реже всех в лиге — всего 13 мячей
- «Локомотив» Ташкент проиграл «Насафу» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 4.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.
- 2.25Рома — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.50Комо — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Виссел Кобе — Джубило Ивата: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Прогноз: «Насаф» явно максимально постарается обеспечить себе золотые медали.
Номинальные гости явно постараются забить быстрый мяч, да и ташкентцев они обыгрывают регулярно.
Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21