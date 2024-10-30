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    «Бавария» учинит разгром «Майнцу»

    «Майнц» — «Бавария». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Бавария»
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    Томас Мюллер
    30 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Бавария». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 30 Октября 2024 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 22:45 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» в текущем чемпионате снова обречен на борьбу за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Майнц» в среднем забивает больше гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 мячей в 8 турах Бундеслиги.

    Майнц — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Майнц» расписал мировую с «Боруссией» М (1:1).

    При этом «Майнц» до того вчистую уступил «РБ Лейпцигу» (0:2). А вот немногим ранее команда учинила разгром «Санкт-Паули» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Майнц» всегда отличался своей колючестью. Вот и сейчас команда способна дать бой гранду!

    Матчи с баварцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и в последней очной встрече с мюнхенцами команда была бита (1:8).

    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы явно мечтают о Серебряной салатнице. По итогам 8 туров команда там находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бавария» в текущем чемпионате набрала 20 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает более 3 голов за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова выиграла. «Бавария» учинила разгром «Бохуму» (5:0).

    При этом до того команда провалилась в матче с «Барселоной» (1:4) в Лиге чемпионов. А вот крепкий «Штутгарт» был разгромлен (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баварцы явно не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    Плюс оборона команды в Бундеслиге действует весьма надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой лишь 7 раз.

    При этом «Бавария» явно мотивирована выиграть Кубок Германии. Ресурсы для этого у команды Венсана Компани имеются.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс оборону соперника никак нельзя назвать сверхмонолитной.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» в среднем пропускает менее гола за матч

    • «Майнц» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Бавария» обыграла «Майнц» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

    Прогноз: Мюнхенцы выглядят на голову соперника, и явно преуспеют в плане реализации.

    «Бавария» традиционно успешно противостоит «Майнцу», и даже не в самом оптимальном кадровом сочетании не должна иметь проблем.

    Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

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    «Майнц» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» учинит разгром «Майнцу»
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