30 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Бавария». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в текущем чемпионате снова обречен на борьбу за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» в среднем забивает больше гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 мячей в 8 турах Бундеслиги.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Майнц» расписал мировую с «Боруссией» М (1:1).

При этом «Майнц» до того вчистую уступил «РБ Лейпцигу» (0:2). А вот немногим ранее команда учинила разгром «Санкт-Паули» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Майнц» всегда отличался своей колючестью. Вот и сейчас команда способна дать бой гранду!

Матчи с баварцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и в последней очной встрече с мюнхенцами команда была бита (1:8).

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы явно мечтают о Серебряной салатнице. По итогам 8 туров команда там находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бавария» в текущем чемпионате набрала 20 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает более 3 голов за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова выиграла. «Бавария» учинила разгром «Бохуму» (5:0).

При этом до того команда провалилась в матче с «Барселоной» (1:4) в Лиге чемпионов. А вот крепкий «Штутгарт» был разгромлен (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баварцы явно не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Плюс оборона команды в Бундеслиге действует весьма надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой лишь 7 раз.

При этом «Бавария» явно мотивирована выиграть Кубок Германии. Ресурсы для этого у команды Венсана Компани имеются.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс оборону соперника никак нельзя назвать сверхмонолитной.

Статистика для ставок

«Бавария» в среднем пропускает менее гола за матч

«Майнц» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Бавария» обыграла «Майнц» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

Прогноз: Мюнхенцы выглядят на голову соперника, и явно преуспеют в плане реализации.

«Бавария» традиционно успешно противостоит «Майнцу», и даже не в самом оптимальном кадровом сочетании не должна иметь проблем.

Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38