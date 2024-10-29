Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Вольфсбурга» в рамках второго раунда Кубка Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Путь в Кубке Германии: «Вольфсбург» в первом раунде с трудом выграл у «Кобленца» (1:0), который представляет Оберлигу.

Последние матчи: в прошлую субботу «Вольфсбург» сыграл вничью с «Санкт-Паули». Матч завершился со счетом 0:0.

Перед этим же команда Ральфа Хазенхюттля проиграла на своем поле бременскому «Вердеру» — 2:4.

Не сыграют: предстоящий матч могут пропустить Максимилиан Арнольд, Лукас Нмеча и Астер Вранкс.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Вольфсбург» очень бодро начал, но постепенно забуксовал, о чем свидетельствует в том числе всего лишь 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Уже сейчас очевидно, что проблемы «Вольфсбурга» связаны, в первую очередь, со слабой игрой в обороне. «Волки» пропускают в среднем за матч по два гола. Это многовато для команды с амбициями.

«Боруссия» Д

Путь в Кубке Германии: в первом раунде «Боруссия» легко выиграла у «Феникса» (Любек) из Региональной лиги.

Последние матчи: предыдущая неделя получилась для «Дортмунда» невероятно сложной. Сначала «Боруссия» проиграла на поле мадридского «Реала» (2:5) в рамках Лиги чемпионов, а потом уступила «Аугсбургу» (2:1) в матче Бундеслиги.

«Боруссия» впервые в сезоне потерпела два поражения подряд.

Не сыграют: в ближайшем матче не помогут команда Карим Адейеми, Ян Коуту, Джованни Рейна и Никлас Зюле.

Состояние команды: похоже, все идет к тому, что совсем скоро у «Боруссии» будет новый главный тренер. Очевидно, что Нури Шахин не справляется со своей работой.

У «Дортмунда» чересчур много плохих матчей, хотя позади всего лишь два месяца. Помимо недавних поражений от «Реала» и «Аугсбурга», можно также вспомнить капитуляцию на поле «Штутгарта» и неудачный визит в гости к берлинскому «Униону».

Статистика для ставок

«Боруссия» проиграла три из четырех последних матчей и пропустила 10 мячей

Гостевая серия поражений составляет уже четыре матча. На этом отрезке команда Шахина пропустила 14 мячей

«Вольфсбург» пропустил 11 мячей в пяти предыдущих матчах

«Боруссия» выиграла три из пяти предыдущих матчей против «Вольфсбурга», но во всех случаях — на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Вольфсбуг» в этом матче можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают за 3.78, победу «Боруссии» — за 2.09.

Прогноз: обе команды в последнее время играют чересчур нестабильно, много пропускают, поэтому здесь вряд ли уместно рассматривать ставки на исход.

При этом всё указывает на то, что «Боруссия» и «Вольфсбург» порадуют любителей результативного футбола.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.66.

Прогноз: в таком матче интересные события могут случиться вскоре после стартового свистка.

Ставка: тотал с 1 по 15 минуту больше 0,5 за 2.76.