Вольфсбург
Боруссия Д
«Вольфсбург»
Путь в Кубке Германии: «Вольфсбург» в первом раунде с трудом выграл у «Кобленца» (1:0), который представляет Оберлигу.
Последние матчи: в прошлую субботу «Вольфсбург» сыграл вничью с «Санкт-Паули». Матч завершился со счетом 0:0.
Вольфсбург — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Перед этим же команда Ральфа Хазенхюттля проиграла на своем поле бременскому «Вердеру» — 2:4.
Не сыграют: предстоящий матч могут пропустить Максимилиан Арнольд, Лукас Нмеча и Астер Вранкс.
Состояние команды: «Вольфсбург» очень бодро начал, но постепенно забуксовал, о чем свидетельствует в том числе всего лишь 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Уже сейчас очевидно, что проблемы «Вольфсбурга» связаны, в первую очередь, со слабой игрой в обороне. «Волки» пропускают в среднем за матч по два гола. Это многовато для команды с амбициями.
«Боруссия» Д
Путь в Кубке Германии: в первом раунде «Боруссия» легко выиграла у «Феникса» (Любек) из Региональной лиги.
Последние матчи: предыдущая неделя получилась для «Дортмунда» невероятно сложной. Сначала «Боруссия» проиграла на поле мадридского «Реала» (2:5) в рамках Лиги чемпионов, а потом уступила «Аугсбургу» (2:1) в матче Бундеслиги.
«Боруссия» впервые в сезоне потерпела два поражения подряд.
Не сыграют: в ближайшем матче не помогут команда Карим Адейеми, Ян Коуту, Джованни Рейна и Никлас Зюле.
Состояние команды: похоже, все идет к тому, что совсем скоро у «Боруссии» будет новый главный тренер. Очевидно, что Нури Шахин не справляется со своей работой.
У «Дортмунда» чересчур много плохих матчей, хотя позади всего лишь два месяца. Помимо недавних поражений от «Реала» и «Аугсбурга», можно также вспомнить капитуляцию на поле «Штутгарта» и неудачный визит в гости к берлинскому «Униону».
Статистика для ставок
- «Боруссия» проиграла три из четырех последних матчей и пропустила 10 мячей
- Гостевая серия поражений составляет уже четыре матча. На этом отрезке команда Шахина пропустила 14 мячей
- «Вольфсбург» пропустил 11 мячей в пяти предыдущих матчах
- «Боруссия» выиграла три из пяти предыдущих матчей против «Вольфсбурга», но во всех случаях — на своем поле
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Вольфсбуг» в этом матче можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают за 3.78, победу «Боруссии» — за 2.09.
Прогноз: обе команды в последнее время играют чересчур нестабильно, много пропускают, поэтому здесь вряд ли уместно рассматривать ставки на исход.
- 1.98Крылья Советов — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.95Мальорка — Атлетик Бильбао: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.81АВС — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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При этом всё указывает на то, что «Боруссия» и «Вольфсбург» порадуют любителей результативного футбола.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.66.
Прогноз: в таком матче интересные события могут случиться вскоре после стартового свистка.
Ставка: тотал с 1 по 15 минуту больше 0,5 за 2.76.