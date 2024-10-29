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    «Штутгарт» — «Кайзерслаутерн». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Кайзерслаутерн»
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    Дениз Ундав
    29 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Кайзерслаутерн». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Кайзерслаутерн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 29 Октября 2024 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:45 Кайзерслаутерн

    Кайзерслаутерн

  • Германия. Кубок
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» в текущем чемпионате пока не преуспевает. Ныне команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Штутгарт» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз в 8 турах.

    Штутгарт — Кайзерслаутерн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела победить. «Штутгарт» одолел скромный «Хольштайн» (2:1).

    При этом «Штутгарт» до того в Лиге чемпионов переиграл «Ювентус» (1:0). А вот немногим ранее швабы были биты «Баварией» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Штутгарт» явно способен побороться за Кубок Германии. Да и вообще, швабы в последних матчах несколько преобразились.

    Матчи с «Кайзерслаутерном» проходят для команды традиционно успешно. «Штутгарт» в 4 последних очных встречах переиграл соперника.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Никакой недооценки соперника швабы уж точно не допустят.

    «Кайзерслаутерн»

    Турнирное положение: «Кайзерслаутерн» выступает во втором по силе немецком дивизионе. По итогам 10 туров команда там находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Кайзерслаутерн» в текущем чемпионате набрал всего 15 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Кайзерслаутерн» сломил сопротивление «Фортуны» (4:3).

    При этом до того команда разгромила «Падерборн» (3:0). А вот «Эльфсбергу» она уступила с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайзерслаутерн» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кайзерслаутерн» нынче выглядит довольно симпатично. В 2 своих последних матчах «черти» победили.

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    Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 10 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 16 раз.

    При этом «Кайзерслаутерн» явно мотивирован дать бой швабам. Вот только «Штутгарт» команда не обыгрывала уже 13 лет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 2 своих последних поединках

    • «Штутгарт» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч

    • «Черти» уже 13 лет не побеждают швабов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: «Кайзерслаутерн» в последних матчах явно прибавил в плане игры и результатов.

    Швабы максимально мотивированы на Кубок, и уж точно будут агрессивно атаковать.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

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    «Штутгарт» — «Кайзерслаутерн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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