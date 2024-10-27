Лион
Осер
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» после восьми стартовых туров национального чемпионата Франции находится вне зоны еврокубков на седьмой позиции.
«Лион» набрал 13 очков и на один балл отстает от зоны еврокубков (шестая строчка), а также зоны Лиги чемпионов (четвертое место).
Лион — Осер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги Европы клуб на своем поле потерпел поражение от турецкого «Бешикташа» (0:1).
Перед этим в восьмом туре французского первенства «Ткачи» набрали три очка, разгромив на чужом поле «Гавр» с результатом 4:0.
Не сыграют: травмированы — Диавара, Нуама, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу 1, «Лион» выиграл пять раз при одном поражении.
Это говорит о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, особенно на своем поле, ведь он явно превосходит соперника в классе.
Малик Фофана и Гифт Орбан — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» по итогам восьми туров французской Лиги 1 находится в нижней половине таблицы — на 13-й позиции.
«Осер» набрал девять очков и на три пункта опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на пять баллов — зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура французского чемпионата клуб на своем поле неожиданно обыграл «Реймс» (2:1).
Эта победа стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, при одном поражении — в позапрошлом туре.
Не сыграют: травмированы — Кулибали, Агусуль, Жоли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на французское первенство, «Осер» пять раз проиграл при двух победах.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, которая не позволяет ему рассчитывать даже на ничью, особенно на чужом поле, где она проиграл пять последних матчей.
Амед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Лиона» хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах «Лиона» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Осера» забивали обе команды и больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.90, победа «Осера» — в 6.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.48 и 2.65.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
И хотя в трех из пяти последних матчах хозяев оба данных сценария одновременно не были реализованы, то, что гости часто забивают и часто пропускают говорит скорее в пользу результативной игры.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят в первом тайме и в основное время, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.
Ставка: «Лион» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.10