27 октября в 9-м туре АПЛ пройдет лондонское дерби, в котором «Кристал Пэлас» на своем стадионе сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонская команда имеет в активе лишь три пункта и идет в таблице третьей с конца, уступая балл безопасной позиции.

«Кристал Пэлас» в новом чемпионате еще не побеждал, расписав три мировых исхода и потерпев четыре проигрыша, разница мячей — 5:10.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата Англии «орлы» на выезде проиграли со счетом 0:1 «Ноттингему», ранее они на своем поле уступили «Ливерпулю» 0:1. Перед этим было гостевое фиаско от «Эвертона» 1:2 и ничья с «Манчестер Юнайтед» 0:0 в родных стенах.

Не сыграют: Чади Риад и Крис Ричардс пропустят данный поединок.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Кристал Пэлас» с начала сезона отыграл десять матчей в различных турниров и смог победить в двух из них, дважды победив в Кубке лиге клубы из Чемпионшипа. В восьми других встречах «стекольщики» три раза сыграли вничью и пять раз уступали. К этому же поединку они подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, где трижды проиграли и раз сыграли вничью.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в активе 13 баллов и находится на седьмом месте в таблице, уступая четыре очка четвертой строке.

«Тоттенхэм» отпраздновал четыре виктории, раз сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница мячей составляет 18:9.

Последние матчи: Накануне данного поединка «шпоры» обыграли на своей поле со счетом 1:0 нидерландский «АЗ Алкмар» в основной части Лиги Европы, где у них три виктории в трех играх. В последней же встрече чемпионата они в рамках дерби в родных стенах разгромили «Вест Хэм» со счетом 4:1.

Не сыграют: Форвард Хын Мин Сон в этой игре не поможет своей команде.

Состояние команды: За предыдущие восемь поединков во всех турнирах «Тоттенхэм» проиграл лишь в одном случае, а оставшиеся семь встреч за это время он выиграл. Причем большинство викторий в данном отрезке были с внушительной разницей в счете. Непосредственно в рамках чемпионата Англии «шпоры» за этот период отыграли четыре матча, выиграв три из них и потерпев одно фиаско.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» выиграл у предстоящего оппонента в пяти предыдущих очных противостояниях

В прошлом сезоне «шпоры» победили 3:1 и 2:1

А шесть из семи минувших очных матчей этих клубов завершились на ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.81, победа «Кристал Пэлас» — 4.22, ничья — 4.22.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.43 соответственно.

Прогноз: Так как зачастую между собой эти команды выдают результативные матчи и забивают друг другу, то именно на такой исход и поставим здесь.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.87.

Прогноз: И еще здесь рискнем поставить на то, что «орлы» наконец-то прервут свою негативную серию и в чемпионате, и в играх с «Тоттенхэмом».

Ставка: 1Х за 2.05.