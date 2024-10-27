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    Прервет ли «Кристал Пэлас» серию поражений?

    Кристал Пэлас — Тоттенхэм: прогноз и ставка

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    «Кристал Пэлас»
    27 октября в 9-м туре АПЛ пройдет лондонское дерби, в котором «Кристал Пэлас» на своем стадионе сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Октября 2024 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонская команда имеет в активе лишь три пункта и идет в таблице третьей с конца, уступая балл безопасной позиции.

    «Кристал Пэлас» в новом чемпионате еще не побеждал, расписав три мировых исхода и потерпев четыре проигрыша, разница мячей — 5:10.

    Кристал Пэлас — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата Англии «орлы» на выезде проиграли со счетом 0:1 «Ноттингему», ранее они на своем поле уступили «Ливерпулю» 0:1. Перед этим было гостевое фиаско от «Эвертона» 1:2 и ничья с «Манчестер Юнайтед» 0:0 в родных стенах.

    Не сыграют: Чади Риад и Крис Ричардс пропустят данный поединок.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» с начала сезона отыграл десять матчей в различных турниров и смог победить в двух из них, дважды победив в Кубке лиге клубы из Чемпионшипа. В восьми других встречах «стекольщики» три раза сыграли вничью и пять раз уступали. К этому же поединку они подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, где трижды проиграли и раз сыграли вничью.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в активе 13 баллов и находится на седьмом месте в таблице, уступая четыре очка четвертой строке.

    «Тоттенхэм» отпраздновал четыре виктории, раз сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница мячей составляет 18:9.

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    • Последние матчи: Накануне данного поединка «шпоры» обыграли на своей поле со счетом 1:0 нидерландский «АЗ Алкмар» в основной части Лиги Европы, где у них три виктории в трех играх. В последней же встрече чемпионата они в рамках дерби в родных стенах разгромили «Вест Хэм» со счетом 4:1.

    Не сыграют: Форвард Хын Мин Сон в этой игре не поможет своей команде.

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    Состояние команды: За предыдущие восемь поединков во всех турнирах «Тоттенхэм» проиграл лишь в одном случае, а оставшиеся семь встреч за это время он выиграл. Причем большинство викторий в данном отрезке были с внушительной разницей в счете. Непосредственно в рамках чемпионата Англии «шпоры» за этот период отыграли четыре матча, выиграв три из них и потерпев одно фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» выиграл у предстоящего оппонента в пяти предыдущих очных противостояниях

    • В прошлом сезоне «шпоры» победили 3:1 и 2:1

    • А шесть из семи минувших очных матчей этих клубов завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.81, победа «Кристал Пэлас» — 4.22, ничья — 4.22.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.43 соответственно.

    Прогноз: Так как зачастую между собой эти команды выдают результативные матчи и забивают друг другу, то именно на такой исход и поставим здесь.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.87.

    Прогноз: И еще здесь рискнем поставить на то, что «орлы» наконец-то прервут свою негативную серию и в чемпионате, и в играх с «Тоттенхэмом».

    Ставка: 1Х за 2.05.

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    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Кристал Пэлас» серию поражений?
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