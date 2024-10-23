23 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграет против мюнхенской «Баварии». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский клуб финишировал вторым в Примере, существенно отстав от мадридского «Реала».

В новом же сезоне «Барселона» лидирует в Примере, а в Лиге чемпионов в двух турах набрала три очка и разместилась на 16 строке в таблице. У нее одна победа и одно фиаско, разница мячей — 6:2.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «сине-гранатовые» в рамках чемпионата Испании на своем поле разгромили «Севилью» со счетом 5:1, забив еще в первом тайме три безответных гола. И эта победа стала для них третьей крупной кряду. Ранее в Примере были разгромлены 3:0 «Алавес» в Примере и 5:0 швейцарский «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

Не сыграют: Дани Ольмо, Гави, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Марк-Андре Тер Штеген и Рональд Араухо травмированы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В новом сезоне «Барселона» выиграл десять встреч из 12 проведенных во всех турнирах и дважды уступила. Фиаско случилось с командой в ЛЧ от «Монако» 1:2 и в чемпионате от «Осасуны» 2:4, причем оба гостевые.

А шесть из десяти побед были добыты с крупным счетом. А к данной же игре каталонцы подходят с серией из трех побед подряд, где было забито 13 мячей при всего одном пропущенном.

И также отметим, что забивная серия команды в официальных встречах состоит из 26 матчей во всех турнирах.

«Бавария»

Турнирное положение: Турнирное положение: Клуб из Мюнхена в прошлом сезоне впервые за долгие годы не стал чемпионом Германии, довольствовавшись лишь третьим местом.

В новом же розыгрыше чемпионата Германии «Бавария» лидирует, а в ЛЧ она с тремя очкам идет 15-й, выиграв раз при одном проигрыше, разница мячей — 9:3.

Последние матчи: На выходных «красные» в рамках чемпионата Германии на своем поле разгромили «Штутгарт» со счетом 4:0, начав забивать только после перерыва.

И этой победой они прервали свою 3-матчевую серию без викторий, в которой расписали мировые против «Байера» 1:1 и «Айнтрахта» 3:3 в Бундеслиге, и проиграли в Бирмингеме «Астон Вилле» 0:1 в Лиге чемпионов.

Не сыграют: Джамаль Мусиала, Александр Павлович и Йосип Станишич пропустят этот матч.

Состояние команды: «Бавария» начала сезон с шести выигрышей кряду с учетом всех турниров. Причем четыре виктории в этот период были добыты с очень крупными результатами. В том числе и за это время было дома разгромлено загребское «Динамо» 9:2 на старте ЛЧ.

В последующих трех поединках мюнхенцы победить не смогли, расписав две результативные мировые и потерпев одно фиаско. И эту негативную серию они прервали накануне данной игры, разгромив «Штутгарт» 4:0 в матче чемпионата Германии.

Отмети, что только в одном из десяти поединков нового сезона «Бавария» уходила с поля без забитого гола.

История

Четвертьфинал Лиги чемпионов 2008/09: «Барселона» разгромила «Баварию» 4:0 на «Камп Ноу», что стало важным шагом на пути к победе в Лиге чемпионов. Этот матч символизировал доминирование «Барселоны» под руководством Хосепа Гвардиолы.

Полуфинал Лиги чемпионов 2012/13: «Бавария» одержала историческую победу с общим счётом 7:0 по итогам двух матчей (4:0 дома и 3:0 в гостях). Это стало одним из самых крупных поражений «Барселоны» в истории и привело «Баварию» к триумфу в Лиге чемпионов.

Полуфинал Лиги чемпионов 2014/15: «Барселона» взяла реванш, победив «Баварию» 3:0 на «Камп Ноу», где Лионель Месси забил легендарный гол, обыграв Жерома Боатенга. Хотя «Барселона» проиграла ответный матч 2:3, она вышла в финал и выиграла турнир.

Четвертьфинал Лиги чемпионов 2019/20: «Бавария» разгромила «Барселону» с невероятным счётом 8:2 в одном матче в Лиссабоне. Этот результат стал шоком для футбольного мира и обозначил конец эпохи «Барселоны», а «Бавария» впоследствии выиграла Лигу чемпионов.

Групповой этап Лиги чемпионов 2021/22: «Бавария» дважды уверенно победила «Барселону» (3:0 дома и 3:0 в гостях), что символизировало серьёзные проблемы испанского клуба после ухода Лионеля Месси. «Барселона» впервые за много лет не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла все пять домашних игр в текущем сезоне

«Бавария» выиграла у каталонцев в шести предыдущих очных встречах

В позапрошлом розыгрыше ЛЧ мюнхенцы дважды одолели «Барсу» на групповом этапе — 2:0 и 3:0

История соперничества

Команды провели между собой 17 матчей, по итогам которых преимущество у «Баварии»: 12 побед, 3 поражения, 2 ничейных результата.

«Бавария» выиграла у «Барселоны» шесть последних матчей с общим счетом 22:2.

Последнюю победу над «Баварией» «Барселона» одержала в 2015 году.

В 2020 году в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 2.38, победа «Баварии» — 2.77, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

Прогноз: Учитывая атакующий потенциал и каталонцев, и мюнхенцев сложно представить, что «Барселона» и «Бавария» выдадут унылый матч. В общем, ждем здесь очень результативного поединка.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 1.94.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет победа с 0 форой на «Баварию», которая отлично выступает против «Барсы» и обыграла ее в шести предыдущих очных противостояниях.

Ставка: победа «Баварии» с форой 0 2.10.