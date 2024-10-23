ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц может покинуть «Байер» Трансферный дайджест. 15 — 21 октября «Барыс» в матче с «Локомотивом»Очередная смена курса «Барыса», побег из «Сочи», жгучее дерби в Санкт-Петербурге Килиан Мбаппе«Реал» — «Боруссия» Д. Онлайн
    Все новости спорта

    Поединок порадует высокой результативностью

    «Барселона» — «Бавария». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Барселону Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона»
    23 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграет против мюнхенской «Баварии». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский клуб финишировал вторым в Примере, существенно отстав от мадридского «Реала».

    В новом же сезоне «Барселона» лидирует в Примере, а в Лиге чемпионов в двух турах набрала три очка и разместилась на 16 строке в таблице. У нее одна победа и одно фиаско, разница мячей — 6:2.

    Барселона — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «сине-гранатовые» в рамках чемпионата Испании на своем поле разгромили «Севилью» со счетом 5:1, забив еще в первом тайме три безответных гола. И эта победа стала для них третьей крупной кряду. Ранее в Примере были разгромлены 3:0 «Алавес» в Примере и 5:0 швейцарский «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: Дани Ольмо, Гави, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Марк-Андре Тер Штеген и Рональд Араухо травмированы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Состояние команды: В новом сезоне «Барселона» выиграл десять встреч из 12 проведенных во всех турнирах и дважды уступила. Фиаско случилось с командой в ЛЧ от «Монако» 1:2 и в чемпионате от «Осасуны» 2:4, причем оба гостевые.

    А шесть из десяти побед были добыты с крупным счетом. А к данной же игре каталонцы подходят с серией из трех побед подряд, где было забито 13 мячей при всего одном пропущенном.

    И также отметим, что забивная серия команды в официальных встречах состоит из 26 матчей во всех турнирах.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Турнирное положение: Клуб из Мюнхена в прошлом сезоне впервые за долгие годы не стал чемпионом Германии, довольствовавшись лишь третьим местом.

    В новом же розыгрыше чемпионата Германии «Бавария» лидирует, а в ЛЧ она с тремя очкам идет 15-й, выиграв раз при одном проигрыше, разница мячей — 9:3.

  • Игра с огнем. Скандал вокруг Мбаппе набирает обороты
  • Получится ли у Килиана выйти сухим из воды?
  • 20/10/2024

    • Последние матчи: На выходных «красные» в рамках чемпионата Германии на своем поле разгромили «Штутгарт» со счетом 4:0, начав забивать только после перерыва.

    И этой победой они прервали свою 3-матчевую серию без викторий, в которой расписали мировые против «Байера» 1:1 и «Айнтрахта» 3:3 в Бундеслиге, и проиграли в Бирмингеме «Астон Вилле» 0:1 в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: Джамаль Мусиала, Александр Павлович и Йосип Станишич пропустят этот матч.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Бавария» начала сезон с шести выигрышей кряду с учетом всех турниров. Причем четыре виктории в этот период были добыты с очень крупными результатами. В том числе и за это время было дома разгромлено загребское «Динамо» 9:2 на старте ЛЧ.

    В последующих трех поединках мюнхенцы победить не смогли, расписав две результативные мировые и потерпев одно фиаско. И эту негативную серию они прервали накануне данной игры, разгромив «Штутгарт» 4:0 в матче чемпионата Германии.

    Отмети, что только в одном из десяти поединков нового сезона «Бавария» уходила с поля без забитого гола.

    История

    Четвертьфинал Лиги чемпионов 2008/09: «Барселона» разгромила «Баварию» 4:0 на «Камп Ноу», что стало важным шагом на пути к победе в Лиге чемпионов. Этот матч символизировал доминирование «Барселоны» под руководством Хосепа Гвардиолы.

    Полуфинал Лиги чемпионов 2012/13: «Бавария» одержала историческую победу с общим счётом 7:0 по итогам двух матчей (4:0 дома и 3:0 в гостях). Это стало одним из самых крупных поражений «Барселоны» в истории и привело «Баварию» к триумфу в Лиге чемпионов.

  • Выход на новый уровень. Почему Пулишич проводит свой лучший клубный сезон
  • Звезда «Милана» и сборной США показывает лучшие в своей карьере показатели, и вот почему
  • 19/10/2024

    • Полуфинал Лиги чемпионов 2014/15: «Барселона» взяла реванш, победив «Баварию» 3:0 на «Камп Ноу», где Лионель Месси забил легендарный гол, обыграв Жерома Боатенга. Хотя «Барселона» проиграла ответный матч 2:3, она вышла в финал и выиграла турнир.

    Четвертьфинал Лиги чемпионов 2019/20: «Бавария» разгромила «Барселону» с невероятным счётом 8:2 в одном матче в Лиссабоне. Этот результат стал шоком для футбольного мира и обозначил конец эпохи «Барселоны», а «Бавария» впоследствии выиграла Лигу чемпионов.

    Групповой этап Лиги чемпионов 2021/22: «Бавария» дважды уверенно победила «Барселону» (3:0 дома и 3:0 в гостях), что символизировало серьёзные проблемы испанского клуба после ухода Лионеля Месси. «Барселона» впервые за много лет не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла все пять домашних игр в текущем сезоне

    • «Бавария» выиграла у каталонцев в шести предыдущих очных встречах

    • В позапрошлом розыгрыше ЛЧ мюнхенцы дважды одолели «Барсу» на групповом этапе — 2:0 и 3:0

    История соперничества

    • Команды провели между собой 17 матчей, по итогам которых преимущество у «Баварии»: 12 побед, 3 поражения, 2 ничейных результата.

    • «Бавария» выиграла у «Барселоны» шесть последних матчей с общим счетом 22:2.

    • Последнюю победу над «Баварией» «Барселона» одержала в 2015 году.

    • В 2020 году в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 2.38, победа «Баварии» — 2.77, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

    Прогноз: Учитывая атакующий потенциал и каталонцев, и мюнхенцев сложно представить, что «Барселона» и «Бавария» выдадут унылый матч. В общем, ждем здесь очень результативного поединка.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,5 1.94.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет победа с 0 форой на «Баварию», которая отлично выступает против «Барсы» и обыграла ее в шести предыдущих очных противостояниях.

    Ставка: победа «Баварии» с форой 0 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Этчеверри — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. Поединок порадует высокой результативностью
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры