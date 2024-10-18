«Шанхай Шеньхуа» на своем поле примет «Хэнань Суншань Лунмэн» в 28-м туре китайской Суперлиги. Поединок состоится 18 октября и начнется в 14:35 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Хэнань Суншань Лунмэн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Коллектив Слуцкого с 70 очками сейчас идет вторым в таблице. Лидеру он проигрывает два пункта, а от ближайшего преследователя оторвался существенно.

«Шанхай Шеньхуа» выиграл 22 матча из 27 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей — 67:16.

Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «синие дьяволы» потерпели крупное гостевое поражение от малазийского «Джохора» 0:3 в рамках азиатской Лиги чемпионов, а в предыдущей игре чемпионата Китая они на выезде минимально переиграли «Циндао Хайниу» 1:0, который борется за выживание.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» за предыдущие три поединка потерпел два фиаско, но не в чемпионате страны, и добыл одну викторию. До этого же коллектив вышел победителем из шести встреч в различных турнирах, где пять матчей пришлись на внутреннее первенстве. Причем во всех этих победных поединках команда неизменно пропускала в каждом из них.

«Хэнань Суншань Лунмэн»

Турнирное положение: Дружина Серхио Диаса с 34 набранными пунктами находится на седьмом месте в таблице и на пять очков отстает от шестой строки.

«Хэнань Суншань Лунмэн» выиграл всего девять игр из 27 проведенных, семь встреч свел вничью и 11 раз проиграл, разница мячей составляет 32:36.

Последние матчи: «Красные дьяволы» в минувшем туре чемпионата Китая потерпели гостевое поражение от «Ухань Фри Таунс» со счетом 0:1. Игровым днем ранее они на своей территории одолели «Чэнду» 2:0, прервав на тот момент 3-матчевую серию из фиаско.

Не сыграют: Все основные игроки в строю.

Состояние команды: «Хэнань Суншань Лунмэн» в пяти предыдущих поединках чемпионата страны смог добыть одну викторию и потерпел четыре проигрыша за это время. Причем три из них были без забитых мячей. До этой же серии коллектив имел 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, где четыре раза выиграл.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» в этом чемпионате дома еще не уступал, выиграв 11 игр из 13

«Хэнань Суншань Лунмэн» в гостях проиграл пять матчей из 13 проведенных и трижды победил

В первом круге «Шанхай Шеньхуа» обыграл предстоящего противника на его поле со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Шанхай Шеньхуа» букмекеры дают коэффициент 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа «Хэнань Суншань Лунмэн» оценена в 9.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.42 соответственно.

Прогноз: Как правило, матчи с участием этих команд выходят результативными в последнее время. Так что в первую очередь ожидаем здесь минимум три забитых мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.80.

Прогноз: И также ждем, что один из лидеров чемпионата на своем поле уверенно разберется с середняком первенства.

Ставка: победа «Шанхай Шеньхуа» с форой (-1,5) за 1.78.