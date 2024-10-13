США
Панама
США
Турнирное положение: Американцы ныне не блещут стабильностью. В Кубке Америки команда финишировала лишь на 3 месте турнирной таблицы.
При этом США в 3 поединках турнира настреляли 3 мяча. При этом «штатники» пропустили в свои ворота 3 раза.
США — Панама: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Американцы расписали паритет с Новой Зеландией (1:1).
До того «штатники» уступили сборной Канады (1:2). Да и уругвайцам команда уступила, пусть и с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах США добыли 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: до последней ничьей американцы уступили трижды кряду. Так что кризис жанра налицо!
Поединки с Панамой для США складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Очевидно, что американцы будут действовать с позиции силы. Даже без нескольких игроков основы «штатники» постараются добыть долгожданную викторию.
Панама
Турнирное положение: Панамцы довольно неплохо выступили на последнем Кубке Америки. Команда дошла там до четвертьфинала.
Причем Панама относительно неплохо действует в плане реализации. В 4 матчах турнира игроки команды настреляли 6 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке панамцы провалились. Команда была разгромлена колумбийцами (0:5).
До того команда по всем статьям переиграла Боливию (3:1). Да и поединок с США завершился натужной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Панама добыла 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: стабильности панамцам явно недостает. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.
При этом Панама явно способна дать бой любому сопернику. Да и американцам команда не проигрывает уже 2 года.
Настрой на матч со «штатниками» явно будет максимальным. Да и свои шансы у ворот соперника панамцы уж точно отыщут.
Наверняка номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оппонент в своих последних матчах явно не преуспевал.
Статистика для ставок
- США до последней ничьей проиграли 3 раза кряду
- Панамцы в среднем забивают чаще гола за матч
- Американцы уже 2 года не обыгрывают Панаму
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.78 и 1.90.
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Прогноз: Американцы имеют приличный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Панамцы весьма нестабильны, да и оборона команды слишком часто совершает результативные просчеты.
Ставка: Победа США в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90