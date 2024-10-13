13 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Панама. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Панама, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: Американцы ныне не блещут стабильностью. В Кубке Америки команда финишировала лишь на 3 месте турнирной таблицы.

При этом США в 3 поединках турнира настреляли 3 мяча. При этом «штатники» пропустили в свои ворота 3 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Американцы расписали паритет с Новой Зеландией (1:1).

До того «штатники» уступили сборной Канады (1:2). Да и уругвайцам команда уступила, пусть и с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах США добыли 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: до последней ничьей американцы уступили трижды кряду. Так что кризис жанра налицо!

Поединки с Панамой для США складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Очевидно, что американцы будут действовать с позиции силы. Даже без нескольких игроков основы «штатники» постараются добыть долгожданную викторию.

Панама

Турнирное положение: Панамцы довольно неплохо выступили на последнем Кубке Америки. Команда дошла там до четвертьфинала.

Причем Панама относительно неплохо действует в плане реализации. В 4 матчах турнира игроки команды настреляли 6 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке панамцы провалились. Команда была разгромлена колумбийцами (0:5).

До того команда по всем статьям переиграла Боливию (3:1). Да и поединок с США завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Панама добыла 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: стабильности панамцам явно недостает. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

При этом Панама явно способна дать бой любому сопернику. Да и американцам команда не проигрывает уже 2 года.

Настрой на матч со «штатниками» явно будет максимальным. Да и свои шансы у ворот соперника панамцы уж точно отыщут.

Наверняка номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оппонент в своих последних матчах явно не преуспевал.

Статистика для ставок

США до последней ничьей проиграли 3 раза кряду

Панамцы в среднем забивают чаще гола за матч

Американцы уже 2 года не обыгрывают Панаму

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.78 и 1.90.

Прогноз: Американцы имеют приличный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Панамцы весьма нестабильны, да и оборона команды слишком часто совершает результативные просчеты.

Ставка: Победа США в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90