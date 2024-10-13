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    Американцы быстро добьются своего

    США — Панама. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на США — Панама
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    Кристиан Пулишич
    13 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Панама. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Панама, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Октября 2024 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 04:00 Панама

    Панама

  • Панама
    •

    США

    Турнирное положение: Американцы ныне не блещут стабильностью. В Кубке Америки команда финишировала лишь на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом США в 3 поединках турнира настреляли 3 мяча. При этом «штатники» пропустили в свои ворота 3 раза.

    США — Панама: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Американцы расписали паритет с Новой Зеландией (1:1).

    До того «штатники» уступили сборной Канады (1:2). Да и уругвайцам команда уступила, пусть и с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах США добыли 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: до последней ничьей американцы уступили трижды кряду. Так что кризис жанра налицо!

    Поединки с Панамой для США складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что американцы будут действовать с позиции силы. Даже без нескольких игроков основы «штатники» постараются добыть долгожданную викторию.

    Панама

    Турнирное положение: Панамцы довольно неплохо выступили на последнем Кубке Америки. Команда дошла там до четвертьфинала.

    Причем Панама относительно неплохо действует в плане реализации. В 4 матчах турнира игроки команды настреляли 6 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке панамцы провалились. Команда была разгромлена колумбийцами (0:5).

    До того команда по всем статьям переиграла Боливию (3:1). Да и поединок с США завершился натужной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Панама добыла 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: стабильности панамцам явно недостает. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

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    При этом Панама явно способна дать бой любому сопернику. Да и американцам команда не проигрывает уже 2 года.

    Настрой на матч со «штатниками» явно будет максимальным. Да и свои шансы у ворот соперника панамцы уж точно отыщут.

    Наверняка номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оппонент в своих последних матчах явно не преуспевал.

    Статистика для ставок

    • США до последней ничьей проиграли 3 раза кряду

    • Панамцы в среднем забивают чаще гола за матч

    • Американцы уже 2 года не обыгрывают Панаму

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.78 и 1.90.

    Прогноз: Американцы имеют приличный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Панамцы весьма нестабильны, да и оборона команды слишком часто совершает результативные просчеты.

    Ставка: Победа США в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.90

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    США — Панама: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Американцы быстро добьются своего
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