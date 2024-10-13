Австрия
Норвегия
Австрия
Турнирное положение: австрийская национальная команда пока что не совсем удачно выступает в текущем розыгрыше Лиги наций.
Австрийцы смогли набрать четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице своей группы.
Австрия — Норвегия: коэффициенты букмекеров
Главная команда Австрии смогла забить шесть мячей, а в свои пропустила всего три.
Последние матчи: в октябре сборная Австрии уже провела один матч и разгромила Казахстан (4:0).
До этого, в сентябре, Австрия сыграла вничью со Словенией (1:1) и уступила Норвегии (1:2).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Перед этим же подопечные Ральфа Рангника вышли из группы на Евро-2024, но сразу же проиграли Турции (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у команды нет.
Состояние команды: австрийцев по праву можно считать одними из фаворитов своей группы, однако пока что они это не могут доказать на практике.
Думается, что в любом случае сборная Австрии будет бороться за выход в Лигу А и этот матч с Норвегией будет как раз во многом определяющим.
Норвегия
Турнирное положение: норвежцы же ударно стартовали в этом розыгрыше Лиги нацийю
Сейчас норвежская «националка» имеет в своем активе семь очков и занимает первое место в группе.
Главная команда Норвегии смогла забить пять мячей, а в свои пропустила только один.
Последние матчи: в октябре Норвегия уже успела разгромить Словению (3:0).
До этого же «сверла» сыграли вничью с Казахстаном (0:0) и переиграли Австрию (2:1).
Не сыграют: все вызванные в сборную Норвегии футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Столе Сольбаккена сейчас не только показывают отличный результат, но и неплохую.
Эрлинг Холанн и компания точно хотят выиграть свою группу и выйти в Лигу А. Глобальной же задачей команды является выход на чемпионат мира, о чем уже неоднократно заявлялось.
Статистика для ставок
- Австрия выиграла только 1 из последних 4 матчей
- Норвегия имеет серию из 2 подряд побед
- в последней очной игре Норвегия обыграла Австрию со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.7. Ничья — в 3.70, успех Норвегии — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.
- 2.00Испания — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Польша — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.15Сербия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: если взвесить силы команд, то они являются примерно равными, поэтому можно предположить, что встреча завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.70
Прогноз: также думается, что команды не будут много забивать и не смогут пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05