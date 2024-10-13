13 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Австрия и Норвегия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Норвегия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австрия

Турнирное положение: австрийская национальная команда пока что не совсем удачно выступает в текущем розыгрыше Лиги наций.

Австрийцы смогли набрать четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице своей группы.

Главная команда Австрии смогла забить шесть мячей, а в свои пропустила всего три.

Последние матчи: в октябре сборная Австрии уже провела один матч и разгромила Казахстан (4:0).

До этого, в сентябре, Австрия сыграла вничью со Словенией (1:1) и уступила Норвегии (1:2).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Перед этим же подопечные Ральфа Рангника вышли из группы на Евро-2024, но сразу же проиграли Турции (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у команды нет.

Состояние команды: австрийцев по праву можно считать одними из фаворитов своей группы, однако пока что они это не могут доказать на практике.

Думается, что в любом случае сборная Австрии будет бороться за выход в Лигу А и этот матч с Норвегией будет как раз во многом определяющим.

Норвегия

Турнирное положение: норвежцы же ударно стартовали в этом розыгрыше Лиги нацийю

Сейчас норвежская «националка» имеет в своем активе семь очков и занимает первое место в группе.

Главная команда Норвегии смогла забить пять мячей, а в свои пропустила только один.

Последние матчи: в октябре Норвегия уже успела разгромить Словению (3:0).

До этого же «сверла» сыграли вничью с Казахстаном (0:0) и переиграли Австрию (2:1).

Не сыграют: все вызванные в сборную Норвегии футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Столе Сольбаккена сейчас не только показывают отличный результат, но и неплохую.

Эрлинг Холанн и компания точно хотят выиграть свою группу и выйти в Лигу А. Глобальной же задачей команды является выход на чемпионат мира, о чем уже неоднократно заявлялось.

Статистика для ставок

Австрия выиграла только 1 из последних 4 матчей

Норвегия имеет серию из 2 подряд побед

в последней очной игре Норвегия обыграла Австрию со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.7. Ничья — в 3.70, успех Норвегии — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: если взвесить силы команд, то они являются примерно равными, поэтому можно предположить, что встреча завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.70

Прогноз: также думается, что команды не будут много забивать и не смогут пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05