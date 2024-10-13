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    Холанн приведет Норвегию к очередной победе?

    Австрия — Норвегия. Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, Лига наций, 13 октября 2024 года

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    Эрлинг Холанн (сборная Норвегии)
    13 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Австрия и Норвегия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Норвегия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 13 Октября 2024 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 21:45 Норвегия

    Норвегия

  • Осло
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    Австрия

    Турнирное положение: австрийская национальная команда пока что не совсем удачно выступает в текущем розыгрыше Лиги наций.

    Австрийцы смогли набрать четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице своей группы.

    Австрия — Норвегия: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Австрии смогла забить шесть мячей, а в свои пропустила всего три.

    Последние матчи: в октябре сборная Австрии уже провела один матч и разгромила Казахстан (4:0).

    До этого, в сентябре, Австрия сыграла вничью со Словенией (1:1) и уступила Норвегии (1:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Перед этим же подопечные Ральфа Рангника вышли из группы на Евро-2024, но сразу же проиграли Турции (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у команды нет.

    Состояние команды: австрийцев по праву можно считать одними из фаворитов своей группы, однако пока что они это не могут доказать на практике.

    Думается, что в любом случае сборная Австрии будет бороться за выход в Лигу А и этот матч с Норвегией будет как раз во многом определяющим.

    Норвегия

    Турнирное положение: норвежцы же ударно стартовали в этом розыгрыше Лиги нацийю

    Сейчас норвежская «националка» имеет в своем активе семь очков и занимает первое место в группе.

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    • Главная команда Норвегии смогла забить пять мячей, а в свои пропустила только один.

    Последние матчи: в октябре Норвегия уже успела разгромить Словению (3:0).

    До этого же «сверла» сыграли вничью с Казахстаном (0:0) и переиграли Австрию (2:1).

    Не сыграют: все вызванные в сборную Норвегии футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Столе Сольбаккена сейчас не только показывают отличный результат, но и неплохую.

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    Эрлинг Холанн и компания точно хотят выиграть свою группу и выйти в Лигу А. Глобальной же задачей команды является выход на чемпионат мира, о чем уже неоднократно заявлялось.

    Статистика для ставок

    • Австрия выиграла только 1 из последних 4 матчей

    • Норвегия имеет серию из 2 подряд побед

    • в последней очной игре Норвегия обыграла Австрию со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.7. Ничья — в 3.70, успех Норвегии — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: если взвесить силы команд, то они являются примерно равными, поэтому можно предположить, что встреча завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.70

    Прогноз: также думается, что команды не будут много забивать и не смогут пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05

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    Австрия — Норвегия: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Холанн приведет Норвегию к очередной победе?
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