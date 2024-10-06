Реймс
Монпелье
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» по итогам шести туров французской Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов — на четвертой позиции.
«Реймс» набрал 11 очков и отстает на два балла от зоны выхода в основной раунд Лиги чемпионов, а также на один балл опережает двух своих ближайших преследователей.
Реймс — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле обыграл «Анже» (3:1).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на внутреннее французское первенство.
Не сыграют: травмированы — Хадра, Окуму, Москардо, Абдул Коне, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах «Реймс» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.
Налицо — хорошая форма клуба, что вместе с фактором своего поля сулит ему отличные шансы на очередной успех и удержание в зоне главного еврокубка.
Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» после шести стартовых туров национального чемпионата Франции находится на 16-го места — в зоне плей-офф за выживание.
Команда лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (17-я строчка), а также на один балл отстает от безопасной 15-й позиции.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура французского первенства клуб на чужом поле проиграл «Монако» (1:2).
Эта неудача стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1.
Не сыграют: травмированы — Куяте, Иссуфу, Муса Аль-Тамари, Шотар, Маамма, Сен-Люс, Жюльен, дисквалифицированы — Кулибали, Нзингула.
Состояние команды: в семи последних поединках (шести официальных и одном товарищеском) «Монпелье» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме коллектива, которая не позволяет ему рассчитывать не то что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле.
Акор Адамс — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Реймс» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Реймса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Монпелье» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.00, победа «Монпелье» — в 4.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в двух из четырех их последних домашних поединков.
В то же время, в четырех из пяти последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Реймс» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00