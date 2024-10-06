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    Удержится ли «Реймс» в зоне Лиги чемпионов?

    «Реймс» — «Монпелье». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Монпелье»
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    «Реймс»
    6 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Монпелье». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Октября 2024 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 18:00 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» по итогам шести туров французской Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов — на четвертой позиции.

    «Реймс» набрал 11 очков и отстает на два балла от зоны выхода в основной раунд Лиги чемпионов, а также на один балл опережает двух своих ближайших преследователей.

    Реймс — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле обыграл «Анже» (3:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Хадра, Окуму, Москардо, Абдул Коне, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах «Реймс» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

    Налицо — хорошая форма клуба, что вместе с фактором своего поля сулит ему отличные шансы на очередной успех и удержание в зоне главного еврокубка.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» после шести стартовых туров национального чемпионата Франции находится на 16-го места — в зоне плей-офф за выживание.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (17-я строчка), а также на один балл отстает от безопасной 15-й позиции.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура французского первенства клуб на чужом поле проиграл «Монако» (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1.

    Не сыграют: травмированы — Куяте, Иссуфу, Муса Аль-Тамари, Шотар, Маамма, Сен-Люс, Жюльен, дисквалифицированы — Кулибали, Нзингула.

    Состояние команды: в семи последних поединках (шести официальных и одном товарищеском) «Монпелье» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о плохой форме коллектива, которая не позволяет ему рассчитывать не то что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле.

    Акор Адамс — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Реймс» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Реймса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Монпелье» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.00, победа «Монпелье» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в двух из четырех их последних домашних поединков.

    В то же время, в четырех из пяти последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Реймс» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00

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    «Реймс» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Реймс» в зоне Лиги чемпионов?
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