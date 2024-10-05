5 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Лечче». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам шести стартовых туров итальянского первенства набрал 10 очков.

Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков по дополнительным показателям, а от зоны Лиги чемпионов на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Серии А «Зебры» на своем поле проиграли «Интеру» (2:3).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, два из которых пришлись на национальное первенство, а еще один — на Кубок Италии.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Пайеро, Кристенсен, Джаннетти, Алексис Санчес, Деулофеу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Удинезе» выиграл пять раз при двух поражениях и одной ничьей.

Словом, у коллектива неплохая форма, что обещает ему неплохие шансы на успех на своем поле, особенно против соперника, у которого не лучшие времена.

Лоренцо Лукка и Флориан Товен — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» после шести стартовых туров итальянского первенства набрал всего пять очков.

Команда находится в зоне вылета — на третьей с конца, 18-й строчке, отставая по дополнительным показателям от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Серии А южане на чужом поле потерпели поражение от «Милана» (0:3).

Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Бериша, Сансоне, Каба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Лечче» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Эта серия говорит о не лучших шансах гостей не только на победу, но и даже ничью, особенно на чужом поле против неплохо выступающего соперника.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Удинезе» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Удинезе» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Лечче» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.35, победа «Болоньи» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.77.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

При этом и в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.

Ставка: «Удинезе» победит за 2.18