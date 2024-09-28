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    Команды порадуют зрителей атакующим футболом

    Ростов — Акрон: прогноз и ставка (коэффициент 1.75) на футбол. 28/09/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Акрон»
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    Кирилл Щетинин
    28 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Акрон». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Сентября 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:00 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: после девяти туров подопечные Валерия Карпина идут на 7-м месте в таблице РПЛ с 12 очками.

    Последние матчи: в 9-м туре «Ростов» на своем поле сыграл с махачкалинским «Динамо» (0:0). Игра получилась очень вязкой и не самой зрелищной, а счет полностью отражает события на футбольном поле.

    Ростов — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Ранее была была домашняя победа над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России и поражение от «Краснодара» (0:2) в РПЛ.

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    • Не сыграют: травмированы Комличенко, Миронов и Эль Аскалани.

    Состояние команды: в этом сезоне «Ростов» играет не всегда стабильно и очень много пропускает голов. За 9 матчей у команды 15 пропущенных мячей и 13 забитых.

    Оборона у Карпина действительно ахиллесова пята, лихорадит и вратарскую позицию, где сейчас обосновался воспитанник «Зенита» Даниил Одоевский. Он тоже пока не блещет надежностью.

    «Акрон»

    Турнирное положение: сейчас «Акрон» располагается на 11-м месте в таблице РПЛ с 8 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 9-м туре команда Заурбека Тедеева выдала яркий перформанс на своем поле против «Краснодара» и уступила в нем со счетом 2:5. Голы за тольяттинцев забивали Лончар и Хубулов. Атака отыграла в этом матче на отлично, а вот с обороной в этот день была просто беда, чем и воспользовались «быки».

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    До этого «Акрон» выиграл в Кубке России и у «Факела» (2:0) и в РПЛ у «Химок» (3:0).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: для новичка РПЛ «Акрон» выглядит очень нагло, играя в открытый футбол и не испытывая никакого пиетета даже перед фаворитами.

    С каждым туром игра в атаке тольяттинцев становится все слаженнее, а с приходом Дзюбы там появилась и харизма. Теперь осталось только подтянуть игру в обороне.

    Статистика для ставок

    • Соперники никогда ранее не играли друг с другом

    • У «Ростова» 12 очков после 9 туров и разница 13-15

    • У «Акрона» 8 очков и разница 12-18

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,55, а на «Акрон» — 6,10, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

    Прогноз: встречаются одни из самых пропускающих и забивающих команд чемпионата России.

    Оба соперника часто заигрываются, забывая при этом про оборону и играя на встречных курсах. Скорее всего, в этой встрече стоит ждать залихватского футбола.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно усилить немного ставку за более выгодный коэффициент.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,20.

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    «Ростов» — «Акрон»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. Команды порадуют зрителей атакующим футболом
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