28 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Акрон». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: после девяти туров подопечные Валерия Карпина идут на 7-м месте в таблице РПЛ с 12 очками.

Последние матчи: в 9-м туре «Ростов» на своем поле сыграл с махачкалинским «Динамо» (0:0). Игра получилась очень вязкой и не самой зрелищной, а счет полностью отражает события на футбольном поле.

Ранее была была домашняя победа над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России и поражение от «Краснодара» (0:2) в РПЛ.

Не сыграют: травмированы Комличенко, Миронов и Эль Аскалани.

Состояние команды: в этом сезоне «Ростов» играет не всегда стабильно и очень много пропускает голов. За 9 матчей у команды 15 пропущенных мячей и 13 забитых.

Оборона у Карпина действительно ахиллесова пята, лихорадит и вратарскую позицию, где сейчас обосновался воспитанник «Зенита» Даниил Одоевский. Он тоже пока не блещет надежностью.

«Акрон»

Турнирное положение: сейчас «Акрон» располагается на 11-м месте в таблице РПЛ с 8 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 9-м туре команда Заурбека Тедеева выдала яркий перформанс на своем поле против «Краснодара» и уступила в нем со счетом 2:5. Голы за тольяттинцев забивали Лончар и Хубулов. Атака отыграла в этом матче на отлично, а вот с обороной в этот день была просто беда, чем и воспользовались «быки».

До этого «Акрон» выиграл в Кубке России и у «Факела» (2:0) и в РПЛ у «Химок» (3:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: для новичка РПЛ «Акрон» выглядит очень нагло, играя в открытый футбол и не испытывая никакого пиетета даже перед фаворитами.

С каждым туром игра в атаке тольяттинцев становится все слаженнее, а с приходом Дзюбы там появилась и харизма. Теперь осталось только подтянуть игру в обороне.

Статистика для ставок

Соперники никогда ранее не играли друг с другом

У «Ростова» 12 очков после 9 туров и разница 13-15

У «Акрона» 8 очков и разница 12-18

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,55, а на «Акрон» — 6,10, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: встречаются одни из самых пропускающих и забивающих команд чемпионата России.

Оба соперника часто заигрываются, забывая при этом про оборону и играя на встречных курсах. Скорее всего, в этой встрече стоит ждать залихватского футбола.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно усилить немного ставку за более выгодный коэффициент.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,20.