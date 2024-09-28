Ростов
Акрон
«Ростов»
Турнирное положение: после девяти туров подопечные Валерия Карпина идут на 7-м месте в таблице РПЛ с 12 очками.
Последние матчи: в 9-м туре «Ростов» на своем поле сыграл с махачкалинским «Динамо» (0:0). Игра получилась очень вязкой и не самой зрелищной, а счет полностью отражает события на футбольном поле.
Ростов — Акрон: коэффициенты букмекеров
Ранее была была домашняя победа над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России и поражение от «Краснодара» (0:2) в РПЛ.
Не сыграют: травмированы Комличенко, Миронов и Эль Аскалани.
Состояние команды: в этом сезоне «Ростов» играет не всегда стабильно и очень много пропускает голов. За 9 матчей у команды 15 пропущенных мячей и 13 забитых.
Оборона у Карпина действительно ахиллесова пята, лихорадит и вратарскую позицию, где сейчас обосновался воспитанник «Зенита» Даниил Одоевский. Он тоже пока не блещет надежностью.
«Акрон»
Турнирное положение: сейчас «Акрон» располагается на 11-м месте в таблице РПЛ с 8 очками.
Последние матчи: в 9-м туре команда Заурбека Тедеева выдала яркий перформанс на своем поле против «Краснодара» и уступила в нем со счетом 2:5. Голы за тольяттинцев забивали Лончар и Хубулов. Атака отыграла в этом матче на отлично, а вот с обороной в этот день была просто беда, чем и воспользовались «быки».
До этого «Акрон» выиграл в Кубке России и у «Факела» (2:0) и в РПЛ у «Химок» (3:0).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: для новичка РПЛ «Акрон» выглядит очень нагло, играя в открытый футбол и не испытывая никакого пиетета даже перед фаворитами.
С каждым туром игра в атаке тольяттинцев становится все слаженнее, а с приходом Дзюбы там появилась и харизма. Теперь осталось только подтянуть игру в обороне.
Статистика для ставок
- Соперники никогда ранее не играли друг с другом
- У «Ростова» 12 очков после 9 туров и разница 13-15
- У «Акрона» 8 очков и разница 12-18
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,55, а на «Акрон» — 6,10, ничью букмекеры оценивают в 4,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.
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Прогноз: встречаются одни из самых пропускающих и забивающих команд чемпионата России.
Оба соперника часто заигрываются, забывая при этом про оборону и играя на встречных курсах. Скорее всего, в этой встрече стоит ждать залихватского футбола.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.
Прогноз: также можно усилить немного ставку за более выгодный коэффициент.
Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,20.