Урал
СКА-Хабаровск
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы твердо намерены сходу вернуться в элитный дивизион. После 11 туров команда занимает 2 место в первой лиге.
При этом «Урал» в 11 поединках сумел отличиться 17 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 8 мячей.
Урал — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. «Урал» переиграл КАМАЗ (2:0).
До того команда Евгения Аверьянова минимально уступила в Туле. Да и ничью с «Ротором» (1:1) трудно назвать положительным результатом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Аверьянова сильны, вот только стабильностью не блещут. При этом состав уральцев начинен исполнителями уровня РПЛ.
Матчи с хабаровчанами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков «Урал» извлек 2 победы при 3 паритетах.
Нет сомнений, что подопечные Аверьянова постараются воспользоваться фактором своего поля. «Урал» явно способен прибавить во всех компонентах.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «СКА-Хабаровск» слабовато действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила лишь 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным пунктом. Хабаровчане дали бой «Енисею» (2:2).
До того команда нанесла поражение ершистому «Нефтехимику» (2:0). Да и крепенькая «Чайка» была обыграна (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «армейцы» постепенно выходят из кризиса. При этом оборона дала результативный сбой аж 17 раз в 11 матчах первой лиги.
При этом «СКА-Хабаровск» может в определенной степени пожертвовать Кубком. Приоритетом хабаровчан является улучшение результатов в первом дивизионе.
Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Зато хабаровчане не проигрывают уже в трех матчах кряду.
И уж точно хабаровчане не собираются лишь отсиживаться в тылах. При этом последняя виктория над уральцами случилась еще 15 лет назад.
Статистика для ставок
- «СКА-Хабаровск» в среднем забивает менее гола за матч
- «Урал» в среднем пропускает реже гола за матч
- Хабаровчане не проигрывали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 6.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.63.
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Прогноз: Команда Аверьянова сильнее соперника, да и в кадровом плане у хозяев полный порядок.
«Урал» явно постарается пробиться в следующий раунд Кубка, так что ждем от хозяев стартовой активности.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19