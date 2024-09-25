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    «Урал» начинает и выигрывает?

    «Урал» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок России, 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «СКА-Хабаровск»
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    «Урал»
    25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Урал» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2024 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы твердо намерены сходу вернуться в элитный дивизион. После 11 туров команда занимает 2 место в первой лиге.

    При этом «Урал» в 11 поединках сумел отличиться 17 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 8 мячей.

    Урал — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. «Урал» переиграл КАМАЗ (2:0).

    До того команда Евгения Аверьянова минимально уступила в Туле. Да и ничью с «Ротором» (1:1) трудно назвать положительным результатом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Аверьянова сильны, вот только стабильностью не блещут. При этом состав уральцев начинен исполнителями уровня РПЛ.

    Матчи с хабаровчанами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков «Урал» извлек 2 победы при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что подопечные Аверьянова постараются воспользоваться фактором своего поля. «Урал» явно способен прибавить во всех компонентах.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «СКА-Хабаровск» слабовато действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила лишь 9 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным пунктом. Хабаровчане дали бой «Енисею» (2:2).

    До того команда нанесла поражение ершистому «Нефтехимику» (2:0). Да и крепенькая «Чайка» была обыграна (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «армейцы» постепенно выходят из кризиса. При этом оборона дала результативный сбой аж 17 раз в 11 матчах первой лиги.

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    При этом «СКА-Хабаровск» может в определенной степени пожертвовать Кубком. Приоритетом хабаровчан является улучшение результатов в первом дивизионе.

    Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Зато хабаровчане не проигрывают уже в трех матчах кряду.

    И уж точно хабаровчане не собираются лишь отсиживаться в тылах. При этом последняя виктория над уральцами случилась еще 15 лет назад.

    Статистика для ставок

    • «СКА-Хабаровск» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Урал» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Хабаровчане не проигрывали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 6.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.63.

    Прогноз: Команда Аверьянова сильнее соперника, да и в кадровом плане у хозяев полный порядок.

    «Урал» явно постарается пробиться в следующий раунд Кубка, так что ждем от хозяев стартовой активности.

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

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    «Урал» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. «Урал» начинает и выигрывает?
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