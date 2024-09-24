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    «Ньюкасл» проиграет команде из четвертого дивизиона?

    «Уимблдон» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.99) и прогноз на Кубок английской лиги 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уимблдон» — «Ньюкасл»
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    Александр Исак
    «Ньюкасл» сыграет на выезде против «Уимблдона» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Уимблдон» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 24 Сентября 2024 года

    Уимблдон

  • Англия. Кубок Лиги
    •  Уимблдон 21:45 Ньюкасл

    Ньюкасл

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    «Уимблдон»

    Путь в Кубке лиги: «Уимблдон» стартовал в этом турнире с первого раунда. Ранее представитель Второй лиги (четвертый по силе английский дивизион) обыграл «Бромли» (2:1) и «Ипсвич» (в серии пенальти).

    Последние матчи: в минувшую субботу «Уимблдон» сыграл на выезде вничью с «Брэдфорд Сити» — 0:0.

    Уимблдон — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

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    Команда Джонни Джексона набрала 13 очков в шести матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги.

    Не сыграют: в предстоящем матче готовы принять участие все основные футболисты «Уимблдона».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: с одной стороны, всё очевидно, все-таки мы говорим о представителе всего лишь четвертого английского дивизиона. Но кое-кто уже успел убедиться, что этих парней тоже нельзя недооценивать. «Уимблдон» уже успел наказать «Ипсвич», который в этом сезоне представляет АПЛ.

    «Ньюкасл»

    Путь в Кубке лиги: «Ньюкасл» стартовал сразу со второго раунда. В конце августа «сороки» выиграли на выезде у «Ноттингем Форест», вырвав победу в серии пенальти.

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  • 18/09/2024

    • Последние матчи: в минувшую субботу «Ньюкасл» потерпел гостевое поражение от «Фулхэма» (1:3) в рамках АПЛ.

    Перед этим команда Эдди Хау выиграла у «Тоттенхэма» (2:1) и «Вулверхэмптона» (2:1).

    Не сыграют: по-прежнему не могут играть защитник Свент Ботман и нападающий Каллум Уилсон.

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    Состояние команды: «Ньюкасл» неплохо начал сезон в АПЛ, подтвердив свои амбиции. Всего лишь одно поражение в пяти турах свидетельствует о том, что «сороки» действительно способны побороться за место в топ-6, где они сейчас и находятся.

    Статистика для ставок

    • В пяти предыдущих матчах с участием «Ньюкасла» зашла ставка на «обе команды забьют»

    • Беспроигрышная серия «Уимблдона» составляет уже шесть матчей

    • «Уимблдон» пропустил лишь два года в шести предыдущих матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Уимблдон» в этом матче можно поставить за 10.25, ничью букмекеры предлагают за 5.65, а победу «Ньюкасла» — в 1.29.

    Прогноз: не факт, что «Уимблдон» преподнесет еще одну сенсацию, но при этом вполне можно допустить сценарий, при котором представитель четвертого дивизиона забьет «Ньюкаслу» хотя бы один мяч. В Кубке лиги редко бывает скучно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» + обе команды забьют за 2.99.

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    «Уимблдон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» проиграет команде из четвертого дивизиона?
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