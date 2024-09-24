«Ньюкасл» сыграет на выезде против «Уимблдона» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Уимблдон» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уимблдон»

Путь в Кубке лиги: «Уимблдон» стартовал в этом турнире с первого раунда. Ранее представитель Второй лиги (четвертый по силе английский дивизион) обыграл «Бромли» (2:1) и «Ипсвич» (в серии пенальти).

Последние матчи: в минувшую субботу «Уимблдон» сыграл на выезде вничью с «Брэдфорд Сити» — 0:0.

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Команда Джонни Джексона набрала 13 очков в шести матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги.

Не сыграют: в предстоящем матче готовы принять участие все основные футболисты «Уимблдона».

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: с одной стороны, всё очевидно, все-таки мы говорим о представителе всего лишь четвертого английского дивизиона. Но кое-кто уже успел убедиться, что этих парней тоже нельзя недооценивать. «Уимблдон» уже успел наказать «Ипсвич», который в этом сезоне представляет АПЛ.

«Ньюкасл»

Путь в Кубке лиги: «Ньюкасл» стартовал сразу со второго раунда. В конце августа «сороки» выиграли на выезде у «Ноттингем Форест», вырвав победу в серии пенальти.

Последние матчи: в минувшую субботу «Ньюкасл» потерпел гостевое поражение от «Фулхэма» (1:3) в рамках АПЛ.

Перед этим команда Эдди Хау выиграла у «Тоттенхэма» (2:1) и «Вулверхэмптона» (2:1).

Не сыграют: по-прежнему не могут играть защитник Свент Ботман и нападающий Каллум Уилсон.

Состояние команды: «Ньюкасл» неплохо начал сезон в АПЛ, подтвердив свои амбиции. Всего лишь одно поражение в пяти турах свидетельствует о том, что «сороки» действительно способны побороться за место в топ-6, где они сейчас и находятся.

Статистика для ставок

В пяти предыдущих матчах с участием «Ньюкасла» зашла ставка на «обе команды забьют»

Беспроигрышная серия «Уимблдона» составляет уже шесть матчей

«Уимблдон» пропустил лишь два года в шести предыдущих матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Уимблдон» в этом матче можно поставить за 10.25, ничью букмекеры предлагают за 5.65, а победу «Ньюкасла» — в 1.29.

Прогноз: не факт, что «Уимблдон» преподнесет еще одну сенсацию, но при этом вполне можно допустить сценарий, при котором представитель четвертого дивизиона забьет «Ньюкаслу» хотя бы один мяч. В Кубке лиги редко бывает скучно.

Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» + обе команды забьют за 2.99.