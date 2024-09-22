22 сентября в 4-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» в новом сезоне ставит задачу сохранить прописку в элите. Вот только нынче команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот забить «пиратам» удалось всего 1 раз в чемпионате.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Пираты» по всем статьям уступили «Аугсбургу» (1:3).

При этом «Санкт-Паули» до того уступил еще и «Униону» (0:1). Да и поражение от «Хайденхайма» получилось логичным (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «пираты» настреляли 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Коннор Меткалф — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «пиратам» срочно нужны очки. Да и пора бы прибавлять в плане реализации.

Поединки с «быками» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «Санкт-Паули» добыл 3 победы при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Да и в трех последних очных встречах «пираты» были сильнее лейпцигцев.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: От «быков» ожидают борьбы за Серебряную салатницу. По итогам 3 стартовых туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» в новом чемпионате уже разжился 7 очками. Забила команда 4 мяча при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два драгоценных очка. «Быки» не смогли переиграть «Унион» (0:0).

При этом после того лейпцигцы неудачно стартовали в Лиге чемпионов. Команда уступила мадридскому «Атлетико» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «РБ Лейпциг» не побеждал в 2 своих последних поединках. Да и занятость в еврокубках может выйти боком.

Зато оборона команды действует относительно монолитно. В 3 стартовых турах Бундеслиги она дала результативный сбой всего 2 раза.

При этом «РБ Лейпциг» не побеждает «пиратов» уже почти 10 лет. Причем в трех последних очных встречах «быки» не удосужились забить ни разу.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера «быки» обязаны при любой диспозиции.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» уже почти 10 лет не может обыграть швабов

«Санкт-Паули» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Быки» не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 5.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.

Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

«Быки» на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10