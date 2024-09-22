ПерерывЗенит — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — «Факел». Онлайн Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед» АПЛ. «Ман Сити» примет «Арсенал», «Челси» обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» — «Борнмут» Александр Соболев — нападающий «Зенита»РПЛ. «Спартак» примет «Динамо», «Краснодар» разгромил «Акрон», «Зенит» — «Факел»
  • 16:29
    • «Челси» всухую обыграл «Вест Хэм», у Джексона — дубль и ассист
  • 16:28
    • ЦСКА переиграл УНИКС в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ
  • 16:18
    • Медведев проигал Тиафо в матче Кубка Лэйвера
  • 15:57
    • Дубли Кордобы и Сперцяна обеспечили «Краснодару» победу над «Акроном»
    Все новости спорта

    «Быки» быстро затопчут «пиратов»

    Санкт-Паули — РБ Лейпциг: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.16. 22/09/2024 в 20:30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Санкт-Паули Прогнозы на РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави Симонс
    22 сентября в 4-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Сентября 2024 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 20:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» в новом сезоне ставит задачу сохранить прописку в элите. Вот только нынче команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот забить «пиратам» удалось всего 1 раз в чемпионате.

    Санкт-Паули — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Пираты» по всем статьям уступили «Аугсбургу» (1:3).

    При этом «Санкт-Паули» до того уступил еще и «Униону» (0:1). Да и поражение от «Хайденхайма» получилось логичным (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «пираты» настреляли 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Коннор Меткалф — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «пиратам» срочно нужны очки. Да и пора бы прибавлять в плане реализации.

    Поединки с «быками» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «Санкт-Паули» добыл 3 победы при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Да и в трех последних очных встречах «пираты» были сильнее лейпцигцев.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: От «быков» ожидают борьбы за Серебряную салатницу. По итогам 3 стартовых туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «РБ Лейпциг» в новом чемпионате уже разжился 7 очками. Забила команда 4 мяча при двух пропущенных в свои ворота.

  • Возвращение Лиги чемпионов: игроки, команды и сюжеты, за которыми нужно следить
  • Путеводитель по матчам для просмотра, игрокам и тактике, за которыми нужно следить в новом сезоне Лиги чемпионов
  • 17/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два драгоценных очка. «Быки» не смогли переиграть «Унион» (0:0).

    При этом после того лейпцигцы неудачно стартовали в Лиге чемпионов. Команда уступила мадридскому «Атлетико» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» не побеждал в 2 своих последних поединках. Да и занятость в еврокубках может выйти боком.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Зато оборона команды действует относительно монолитно. В 3 стартовых турах Бундеслиги она дала результативный сбой всего 2 раза.

    При этом «РБ Лейпциг» не побеждает «пиратов» уже почти 10 лет. Причем в трех последних очных встречах «быки» не удосужились забить ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера «быки» обязаны при любой диспозиции.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» уже почти 10 лет не может обыграть швабов

    • «Санкт-Паули» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Быки» не побеждали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 5.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.

    Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    «Быки» на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    5.52
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.04
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» быстро затопчут «пиратов»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры