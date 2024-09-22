Санкт-Паули
РБ Лейпциг
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Санкт-Паули» в новом сезоне ставит задачу сохранить прописку в элите. Вот только нынче команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот забить «пиратам» удалось всего 1 раз в чемпионате.
Санкт-Паули — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Пираты» по всем статьям уступили «Аугсбургу» (1:3).
При этом «Санкт-Паули» до того уступил еще и «Униону» (0:1). Да и поражение от «Хайденхайма» получилось логичным (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «пираты» настреляли 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Коннор Меткалф — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «пиратам» срочно нужны очки. Да и пора бы прибавлять в плане реализации.
Поединки с «быками» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «Санкт-Паули» добыл 3 победы при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Да и в трех последних очных встречах «пираты» были сильнее лейпцигцев.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: От «быков» ожидают борьбы за Серебряную салатницу. По итогам 3 стартовых туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «РБ Лейпциг» в новом чемпионате уже разжился 7 очками. Забила команда 4 мяча при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два драгоценных очка. «Быки» не смогли переиграть «Унион» (0:0).
При этом после того лейпцигцы неудачно стартовали в Лиге чемпионов. Команда уступила мадридскому «Атлетико» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» не побеждал в 2 своих последних поединках. Да и занятость в еврокубках может выйти боком.
Зато оборона команды действует относительно монолитно. В 3 стартовых турах Бундеслиги она дала результативный сбой всего 2 раза.
При этом «РБ Лейпциг» не побеждает «пиратов» уже почти 10 лет. Причем в трех последних очных встречах «быки» не удосужились забить ни разу.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера «быки» обязаны при любой диспозиции.
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» уже почти 10 лет не может обыграть швабов
- «Санкт-Паули» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Быки» не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 5.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.
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Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
«Быки» на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10